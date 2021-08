Luego del fracaso en la pacificación de Afganistán y la victoria de los talibanes, desde el 15 de agosto miles de familias afganas huyen del país por miedo.

En respuesta, varias naciones se ofrecieron a albergar a los refugiados o a acogerlos mientras estaban en tránsito a otros países que, finalmente, los recibirían.

La cancillería del Perú acaba de anunciar “su disposición para trabajar con las agencias especializadas” para “acoger a familias afganas que se encuentren en situación de vulnerabilidad”.

Con esto en mente, nos preguntamos: ¿qué otros países de Latinoamérica han seguido esos pasos?

A continuación, se lo contamos.

Colombia (Sí acoge)

Según el portal “Expansión”, “uno de los primeros países en alzar la voz fue Colombia”. Así escribió en un artículo:

“El gobierno de Iván Duque anunció el viernes 20 de agosto que el país sudamericano recibiría a colaboradores afganos del ejército estadounidense evacuados”.

Es decir, que aquellos que están en “proceso de traslado migratorio” a EE.UU. podrán pisar tierras cafeteras “temporalmente”.

Queremos informar que nos unimos al grupo de países que apoya a EE.UU. para que personas nacionales de Afganistán, que prestaron ayuda a Estados Unidos por años y que están en proceso de hacer registro y tránsito migratorio a ese país, puedan estar en Colombia temporalmente. 1/3 pic.twitter.com/eSQ6bq9OTQ — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) August 20, 2021

Según el portal de Radio Caracol, Colombia “acogerá a 4.000 afganos”.

México (Sí)

El 18 de agosto, a través de Twitter, el canciller mexicano Marcelo Ebrard anunció que el país se sumaría a esta red de apoyo, a través de su embajada en Irán.

Les informo que con la activa participación de Guillermo Puente Ordorica,Embajador de México en Irán, hemos iniciado el procesamiento de las primeras solicitudes de refugio de ciudadan@s afgan@s, especialmente de mujeres y niñas que lo han así solicitado. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) August 18, 2021

Según la BBC, México tiene “una larga tradición de recibir refugiados que huyen de conflictos armados y represión en sus países”. Por ejemplo, los afectados de la guerra en Siria.

En los últimos siete días más de 200 afganos han sido recibidos como refugiados en el país, la mayor parte miembros de medios de comunicación y sus familias pero también un equipo de mujeres de un reconocido grupo de robótica que alcanzó reconocimiento internacional por invenciones como un respirador de bajo costo para ayudar a enfrentar la pandemia del coronavirus.

Chile (Sí)

El presidente Sebastián Piñera sostuvo que, a través de un “programa de la ONG Front Line Defenders”, recibiría “unas 10 familias”.

Se trata de un intento del gobierno chileno por acoger a “personas afganas que se hayan dedicado a promover los derechos de las mujeres y que se sientan amenazadas”.

El presidente de Chile, Sebastián Piñera. EFE

Según el portal Biobío, Chile acogería a más de “300 refugiados”. Para ello están facilitando los trámites: para llegar a Chile, los afganos deberán primero llegar a una de los consulados chilenos cercanos (Irán, Emiratos Árabes Unidos e India), en donde les darán un salvoconducto para llegar al país.

Ecuador (Sí)

La semana pasada, anota “Expansión”, el vecino del norte sostuvo que había llegado a un acuerdo con Estados Unidos para acoger a ciudadanos de Afganistán.

Brindaremos ayuda humanitaria a familias afganas, víctimas del conflicto. Ecuador recibirá temporalmente a afganos en tránsito a Estados Unidos, como parte de un acuerdo de cooperación internacional para garantizar su seguridad y protección. pic.twitter.com/2ZSp1uiB9a — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) August 24, 2021

El canciller ecuatoriano, Mauricio Montalvo, señaló que trabajarían dependiendo de las “condiciones” de cada caso, y mientras sea una acogida “sustentable” en el país.

“Expansión” escribió:

“El comunicado oficial de Ecuador, publicado el martes, solo hablaba de que sería una acogida ‘temporal’ aunque, preguntado por EFE, Montalvo explicó que se hará ‘dentro de las normas que conforman el derecho internacional humanitario’ y las peculiares condiciones de cada refugio”.

El portal “El Universo” señala que el país permitirá el ingreso de hasta 5 mil refugiados afganos.

Costa Rica (Sí)

El país anunció la creación de un Frente Humanitario para mujeres y niñas afganas.

Por la vida y los derechos de las mujeres de Afganistán, unámonos para crear el “Frente Humanitario para las mujeres y las niñas afganas”. Ellas nos necesitan ¡Actuemos como verdaderas Naciones Unidas! @ONU_es @antonioguterres @AminaJMohammed @unfpa_lac @Atayeshe @UNFPA 1/3 — Epsy Campbell Barr (@epsycampbell) August 17, 2021

Según RT, “Costa Rica recibiría a un grupo de 48 mujeres de Afganistán, que han estado vinculadas laboralmente a la Organización de las Naciones Unidas en ese país”.

Brasil (Sí)

Según la agencia EFE, el 18 de agosto, Brasil dijo que los afganos interesados en refugiarse en su país, podrían sumarse al “mecanismo simplificado” al que ya se han sumado 50 mil venezolanos.

EFE explica que los trámites serían muy sencillos gracias a que el Ministerio de Justicia brasileño ha declarado que Afganistán vive una situación “grave y generalizada de violación de los derechos humanos”.

Por lo tanto, “cualquier afgano que quiera solicitar refugio en Brasil podrá obtenerlo sin tener que demostrar que sufre persecuciones políticas o religiosas”.

Hasta el 19 de agosto, agrega EFE, el Ministerio de Justicia había abierto la puerta a 162 afganos como refugiados, mientras que estudiaba las solicitudes de otros 49.

Refugiados afganos esperan en Alemania su turno para ser trasladados a Estados Unidos. EFE

Uruguay (Todavía)

La web uruguaya “El Observador” anota que el gobierno está evaluando si debe sumarse o no.

Luego de afirmar que su país no reconoce el nuevo gobierno de Afganistán, el presidente Luis Lacalle Pou anotó que el gobierno “evaluará pedidos de refugio”, los que ya ha venido recibiendo.

“Tenemos formalmente pedidos de algunos ciudadanos afganos queriendo venir al país”, declaró en conferencia de prensa.

Lacalle Pou agregó:

“Uruguay históricamente tiene los brazos abiertos para aquella gente que lamentablemente tiene que hui de su patria. Haremos las evaluaciones correspondientes”.

Paraguay, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá (Todavía)

RT y la Deutsche Welle anotan que estos países se sumaron a otros (como Brasil, Chile, Ecuador, Costa Rica, etc.) en la firma de una declaración en la que se expresa el deseo de ayudar a los refugiados afganos.

Además, manifestaron su preocupación “por las mujeres y niñas afganas, su derecho a la educación, al trabajo y a su libertad de circulación”.

Sin embargo, todavía no hay novedades sobre las acciones puntuales que tomarán.

Argentina (Todavía)

La semana pasada, Amnistía Internacional le pidió al país que permitiera el ingreso de refugiados afganos.

“Si Argentina fuera coherente con su política de derechos humanos entiendo que debería abrirle las puertas”, declaró la directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina, Paola García Rey.

La presión se sumó a que Argentina fue uno de los países que firmó el comunicado de preocupación, junto a Paraguay, El Salvador, etc.

Pero, por el momento, no hay novedades. Según “Clarín”, fuentes del gobierno dijeron que no descartaban la posibilidad de hacerlo, “aunque subrayaron que no hay fecha alguna para canalizarlo”.

