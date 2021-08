El temible Estado Islámico (EI) perdió en el 2019 el califato que estableció en Iraq y Siria, pero no desapareció. El terror y fundamentalismo que implantaron durante cinco años, con decapitaciones públicas, secuestros y atentados terroristas, se instalaron en otros países donde -con más perfil bajo- han continuado con su objetivo de instaurar un régimen islamista absolutamente rigorista, que incluso hacen parecer moderados a los talibanes.

Y uno de los países donde el EI estableció una filial fue Afganistán, el país ideal para poder seguir con sus planes. Su nombre es Estado Islámico-Khorasan (EI-K), o simplemente Khorasan, otro dolor de cabeza en el complejo rompecabezas afgano.

Justamente, el ataque del jueves en el aeropuerto de Kabul en el que habría muerto, 60 personas ha sido reivindicado por el EI-K.

Un herido del atentado en el aeropuerto de Kabul es trasladado hacia uno de los hospitales de la capital afgana. (Photo by Wakil KOHSAR / AFP)

De hecho, horas antes de que se perpetrara el atentado, Estados Unidos, el Reino Unido y Australia habían advertido que había una amenaza terrorista contra el terminal aéreo, donde miles de afganos pugnan desesperados por alcanzar algún cupo en un avión y huir del país antes del 31 de agosto, el plazo para que las fuerzas occidentales salgan de Afganistán.

“Para un radical islámico lo que importa es el mensaje propagandístico, es decir, el grabado de conciencia. Estos atentados tienen la función clara de transmitirle al mundo que ellos, por su acción, derrotaron a Occidente y los expulsaron”, explica a El Comercio el periodista y experto en Medio Oriente y yihadismo, Gabriel Ben-Tasgal.

Rivales hermanados

Según explica la agencia AFP, en el 2014, poco después de que el EI estableciera su califato en Iraq y Siria, una rama de los talibanes paquistaníes se separó y se unió a otros militantes afganos. Juntos formaron una filial regional y juraron lealtad al EI.

El grupo se estableció en el noreste de Afganistán y trabajaba paralelamente en alguna zonas de Pakistán.

Aunque los talibanes y el Khorasan son grupos fundamentalistas similares -y además, son sunitas- se han enfrentado por ser los verdaderos estandartes del islamismo y la yihad.

En esta imagen del 2019, miembros del Estado Islámico enviaron un mensaje reivindicando un atentado en Sri Lanka, otro de los países donde tienen filiales. AFP

Para el Khorasan, los talibanes son apóstatas por haber llegado a un acuerdo con Estados Unidos y los han acusado de traición.

Sin embargo, es difícil configurarlos como enemigos irreconciliables.

“Hay rivalidad pero no son enemigos. Para dar un ejemplo, el día que los talibanes llegaron a Kabul, además de ocupar los principales lugares públicos, lo primero que hicieron fue liberar a 262 miembros activos del EI y Al Qaeda. Y esto no lo hicieron por equivocación. Lo que pasa es que cada uno quiere adjudicarse ser los verdaderos héroes. Es una competencia para matar más”, señala a este Diario desde Miami Joseph Hage, analista y experto en Medio Oriente y terrorismo.

“Yo no veo a los talibanes como enemigos del EI. Sí son un grupo diferente a la hora de ejecutar ciertas tácticas. Pero tienen muchas más cosas en común”, añade Ben-Tasgal. “El EI se presenta ante el público musulmán como un grupo que no quiere tener ningún tipo de contacto con Occidente, mientras que los talibanes se quieren mostrar más moderados. Pero no hay diferencias profundas entre ambos. De hecho, el talibán está esperando que Occidente mire para otro lado y de a pocos intentar reimponer lo que ellos desean de verdad”.

El portavoz de los talibanes Zabihulá Mujahid, en su primera rueda de prensa después de la toma del poder. (Foto: AFP)

¿Qué amenaza representan?

Sin embargo, ha sido el Khorasan quienes han perpetrado los ataques más mortíferos de los últimos años en Afganistán y Pakistán, sobre todo contra la población chiíta, la otra rama del islam.

En agosto del 2019, reivindicó un atentado en una boda chiíta en Kabul, en la que murieron 91 personas.

El Khorasan también perpetró en mayo del 2020 un ataque que estremeció al mundo, cuando hombres armados abrieron fuego en la maternidad de un barrio mayoritariamente chiíta de Kabul, donde mataron a 25 personas, entre madres y recién nacidos.

