Kabul, la capital de Afganistán, cayó en manos de los talibanes el domingo 15 de agosto tras el colapso del gobierno y la huida al extranjero del presidente, Ashraf Ghani. Desde aquel día, la situación en el aeropuerto es caótica, con miles de personas tratando de escapar del país con la ayuda de Estados Unidos y de sus aliados. Este jueves, horas después de que Estados Unidos y sus aliados occidentales lanzaran una advertencia para despejar el aeropuerto de Kabul ante una amenaza inminente, se produjo un atentado terrorista. Esto es lo último que se sabe de la situación en el país asiático:

Una explosión se produjo este jueves en las proximidades del aeropuerto de Kabul, dijo el portavoz del Pentágono, John Kirby, sin poder establecer un número de eventuales víctimas.

“Podemos confirmar una explosión fuera del aeropuerto de Kabul. No está claro por el momento si hay víctimas”, tuiteó Kirby. Funcionarios de Estados Unidos y de países aliados han dicho que tenían información de inteligencia de que atacantes suicidas amenazaban con atentar contra el aeropuerto de la capital afgana.

Estados Unidos, Australia y Reino Unido instaron este jueves a sus ciudadanos a salir inmediatamente de la zona del aeropuerto de Kabul debido a la amenaza terrorista existente contra este punto, la única puerta de salida del país para miles de afganos que intentan, desesperados, entrar en los vuelos de evacuación organizados por países occidentales.

Aunque cerca de 90.000 afganos y extranjeros han sido evacuados por aire desde que el movimiento islamista radical de los talibanes retomó el poder el 15 de agosto, todavía hay una multitud congregada dentro y alrededor del aeropuerto.

Una foto del facilitada por la Fuerza Aérea de la República de Corea muestra a unos 380 afganos que han trabajado para los surcoreanos y a sus familiares subiendo a un avión militar en el aeropuerto de Kabul, Afganistán, el 25 de agosto de 2021. (EFE / EPA / REPUBLIC OF KOREA AIR FORCE).

La música en público estará prohibida en Afganistán bajo el gobierno de los talibanes, según ha confirmado uno de los portavoces del grupo insurgente, Zabihulá Muyahid, durante una entrevista con ‘The New York Times’.

En la entrevista, la primera que los insurgentes ofrecen cara a cara a un medio occidental después de hacerse con el poder en el país, Muyahid ha asegurado que intentarán “convencer” a la gente en lugar de obligarles, pero recuerda que “en el islam, la música está prohibida”.

Para la evacuación de personas de Afganistán, Estados Unidos apeló a una alianza militar-civil posterior a la Segunda Guerra Mundial que se ha activado solo dos veces antes: en 1990-1991, durante la Guerra del Golfo, y en 2003, durante la invasión de Irak.

La Flota Aérea de Reserva Civil (CRAF en inglés) es un “programa cooperativo y voluntario” entre el gobierno y las aerolíneas privadas, que permite al ejército estadounidense utilizar aviones comerciales en situaciones de emergencia cuando necesita capacidad adicional.

Las autoridades francesas mantienen bajo vigilancia a cinco afganos recién repatriados a este país por un posible vínculo con los talibán, según informaron este lunes varios medios locales.

“Francia es humana, pero también vigilante. En la gestión de la crisis afgana continuará tomando todas las disposiciiones necesarias para asegurar la seguridad de los franceses, como ha sido el caso este fin de semana”, señaló el ministro del Interior, Gérald Darmanin.

“Nuestra principal prioridad es completar la evacuación de nuestros ciudadanos y de los afganos que nos han ayudado los últimos veinte años. Sin embargo, al mirar hacia la siguiente fase, es vital que nos unamos como comunidad internacional y acordemos una estrategia conjunta para el largo plazo”, dijo el primer ministro Boris Johnson en un comunicado.

Además, Johnson subrayará la necesidad de crear rutas “legales y seguras” para reasentar a afganos que huyan del país, así como “desarrollar un plan claro para tratar con el nuevo régimen afgano de una manera unificad y concertada”.

Estados Unidos confía en su capacidad de evacuar a todos los estadounidenses que quedan en Kabul y quieren abandonar el país antes del 31 de agosto, dijo este lunes Jake Sullivan, el asesor de seguridad nacional del presidente estadounidense, Joe Biden.

En una rueda de prensa, Sullivan no descartó que Biden pueda extender la fecha límite del 31 de agosto para la evacuación y la retirada de las tropas estadounidenses, y se limitó a indicar que EE.UU. mantiene contactos “directos” con los talibanes, que se oponen a la ampliación de ese plazo.

Tras una semana en el poder, los talibanes comienzan a impacientarse con Estados Unidos, cuya salida definitiva del país parece que se alargará más allá del 31 de agosto previsto debido al caos en el aeropuerto de Kabul durante las evacuaciones.

Desde que los talibanes tomaron el poder, la zona militar del aeropuerto internacional Hamid Karzai de Kabul es en la práctica el único lugar del país que sigue bajo el control de las fuerzas internacionales, con Estados Unidos comandando la seguridad para evacuar a miles de ciudadanos extranjeros y aliados afganos.

Miembros de las Fuerzas Armadas británicas y estadounidenses trabajan en el aeropuerto de Kabul, Afganistán, el 21 de agosto de 2021. (MOD / AFP).

Estados Unidos evacuó a 10.400 personas de Afganistán en 24 horas entre este domingo y el lunes, lo que eleva a 37.000 el número de individuos que ha trasladado fuera del país desde el pasado 14 de agosto, según la Casa Blanca.

Las últimas cifras de evacuaciones, proporcionadas este lunes por un funcionario de la Casa Blanca, apuntan a que el Pentágono ha superado finalmente su objetivo de sacar del país a entre 5.000 y 9.000 personas al día, después de varios días con un ritmo más lento.

Un guardia afgano murió este lunes en el aeropuerto de Kabul en un tiroteo con desconocidos en el que también participaron soldados alemanes y estadounidenses, informó el ejército alemán en su cuenta Twitter.

“Esta mañana, a las 4H13, hubo un intercambio de disparos entre guardias afganos y asaltantes desconocidos en la puerta norte del aeropuerto de Kabul”, indicó el tuit del ejército.

Los talibanes anunciaron este lunes haber rodeado a los combatientes de la resistencia contra su poder en el valle del Panjshir, una provincia al noreste de Kabul, aunque aseguraron querer negociar en lugar de combatir.

En la noche, informaciones no confirmadas evocaron enfrentamientos en los alrededores del valle, donde el vicepresidente del gobierno derrocado por los talibanes, Amrullah Saleh, se refugió y decretó la resistencia contra los fundamentalistas.

Un portavoz de los talibanes afirmó este lunes que extender más allá de finales de este agosto los esfuerzos de los países aliados para evacuar gente de Afganistán supone una “línea roja” y provocaría “una reacción”.

El portavoz, Suhail Shaheen, hizo esta afirmación a la cadena británica Sky News, antes de que el primer ministro británico, Boris Johnson, presida este martes una reunión de los líderes del Grupo de los Siete (G7, países más ricos) para abordar la crisis afgana y, en concreto, la posibilidad de extender el plazo para las evacuaciones.

Una afgana dio a luz a una bebé en un avión militar estadounidense que la evacuaba a la base de Ramstein, en Alemania, anunció en Twitter el comando de movilidad aérea de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

La mujer volaba el sábado desde una base estadounidense en Oriente Medio con destino a Alemania cuando empezó a sentir contracciones y “complicaciones”, indicó el tuit.

En esta imagen de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, el personal de apoyo médico ayuda a una madre afgana y su familia a bajar de un C-17 momentos después de que ella diera a luz a un niño a bordo del avión. (US AIR FORCE / AFP).

El presidente de Colombia, Iván Duque, confirmó este viernes que dará un refugió temporal a afganos que huyen de su país mientras hacen “un registro” para su “traslado migratorio” a Estados Unidos, donde se van a radicar.

“Colombia se une a los países aliados que van a ofrecer apoyo a Estados Unidos para aquellas personas nacionales de Afganistán que les prestaron ayuda por años y que están en proceso de hacer un registro, un traslado migratorio a ese país, para que estén en Colombia temporalmente”, expresó Duque en una declaración.

Soldados estadounidenses salieron brevemente del aeropuerto de Kabul en un momento para “rescatar” personas que se encontraban muy cerca, durante una operación de evacuación, indicó el viernes el Pentágono.

“En poco tiempo y a una corta distancia, algunos soldados pudieron salir, rescatarlos y llevarlos” al aeropuerto, explicó el vocero del ministerio de Defensa, John Kirby. El presidente Joe Biden evocó más temprano “169 estadounidenses que entraron al aeropuerto con ayuda de militares”, pero Kirby no confirmó la nacionalidad de los rescatados.

A cinco días de la entrada triunfal de los talibanes en Kabul, la oración del viernes se tiñe de fuertes mensajes políticos en Afganistán. En el rezo más importante de la semana en el Islam, un erudito musulmán se dirigió a cientos de fieles flanqueado por hombres armados.

En la mezquita Abdul Rahman de la capital, el predicador lanzó una apasionada lección de historia sobre cómo los afganos habían conseguido vencer en el campo de batalla al Imperio británico, a la Unión Soviética y a los estadounidenses.

Combatientes armados talibanes junto a un imán durante las oraciones del viernes en la mezquita Abdul Rahman en Kabul el 20 de agosto de 2021, luego de la impresionante toma de Afganistán por los talibanes. (Foto de Hoshang Hashimi / AFP)

Tras la toma del poder por parte de los talibanes en Afganistán, unas 10.000 personas intentan huir del país asiático y se agolpan en el aeropuerto de Kabul. Así lo confirma la NG italiana Emergency, cuyo centro para víctimas de guerra en la capital afgana continúa recibiendo heridos de bala.

“El aeropuerto sigue siendo un caos. Parece que alrededor de 10. 000 personas están todavía tratando de tomar cualquier vuelo que les lleve fuera del país”, dijo este viernes la ONG en un comunicado, antes de referir que la afluencia de heridos en el hospital ha descendido en las últimas horas, aunque han llegado varios con heridas de bala.

Según confirmó este viernes el Pentágono, el avión militar estadounidense que se puede ver en una fotografía que ha dado la vuelta al mundo por la cantidad de afganos que huían abarrotados en la aeronave tras la llegada de los talibanes a Kabul, llevaba 823 pasajeros.

El comando militar aéreo de Estados Unidos explicó que el estimado inicial de 640 afganos que huían sentados en el duro piso del gigante C-17 Globemaster III —que ya era de más del doble de la capacidad de la aeronave— omitió a los niños que iban a bordo.

Desde que los talibanes tomaron el poder en Afganistán, ningún ‘influencer’ se siente seguro en su propia tierra. El terror se apodera de las redes sociales en este país asiático, donde los creadores de contenidos deciden emigrar o simplemente desaparecer de Internet. Algunos deciden emigrar y otros no lo logran, muchas historias se cruzan en busca de una oportunidad.

Tal es el caso de la cantante afgana Aadiqa Madadgar, quien cuenta con miles de seguidores, pero —lejos de su estilo— se ha visto obligada a hablar de la situación política de su país. Ella es una artista de 22 años que pasó por el concurso televisivo de talentos “Afghan Star”, se hizo famosa por su increíble voz y se convirtió en una estrella en Instagram y YouTube. La llegaba al poder de los talibanes pone en peligro sus sueños, así como el de numerosos ‘influencers’ de Afganistán.

Estas son Ayeda Shadab (izq.), icono de la moda para muchas jóvenes afganas, y Aadiqa Madadgar (der.), ganadora del concurso televisivo de talentos “Afghan Star”. Ambas son 'influencers' afganas. (Foto: capturas de Twitter y YouTube)

Los talibanes mataron a tiros al familiar de un periodista que trabajaba para la Deutsche Welle (DW) en Afganistán y al cual buscaban. Así lo informó este viernes la cadena pública alemana en su sitio de internet.

Otro pariente del periodista, cuya identidad no fue precisada y quien ahora está Alemania, resultó herido. Varios miembros de su familia lograron huir mientras los talibanes iban puerta a puerta.

Según denunció Amnistía Internacional (AI), “combatientes talibanes” perpetraron durante los primeros días del mes pasado “una masacre” contra hombres de la minoría étnica hazara en la provincia afgana de Ghazni, ubicada en la zona central del país asiático.

La organización humanitaria indicó que al menos seis de las víctimas murieron producto de los disparos, mientras que otras fueron brutalmente torturadas hasta la muerte. “A uno de ellos lo estrangularon con su propio pañuelo y le habían cortado los músculos del brazo”, detalló AI.

La resistencia se organiza en el aislado valle del Panshir, liderada por el vicepresidente Amrullah Saleh y el hijo del comandante Masud, el emblemático líder antitalibán fallecido, dijo este jueves el ministro ruso de Relaciones Exteriores, Serguei Lavrov.

“Los talibanes no controlan todo Afganistán. Hay informaciones que llegan del Panshir”, al noreste de Kabul, “donde se concentran las fuerzas de la resistencia del vicepresidente Saleh y de Ahmad Masud”, dijo el canciller ruso Serguéi Lavrov.

Afganos que apoyan a las fuerzas de seguridad de Afganistán contra los talibanes muestran sus armas y vehículos Humvee en el área de Parakh, en Bazarak, provincia de Panjshir, el 19 de agosto de 2021. (Ahmad SAHEL ARMAN / AFP).

Cazabombarderos de Estados Unidos están sobrevolando Kabul para garantizar la seguridad en el aeropuerto de la capital de Afganistán, desde donde se están evacuando a ciudadanos estadounidenses y a sus colaboradores afganos.

El portavoz del Departamento de Defensa estadounidense, John Kirby, indicó este jueves en una rueda de prensa en el Pentágono que esos aparatos no está volando a baja altura y que no suponen ninguna demostración de fuerza.

El ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, habló este jueves con el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, sobre la evacuación puesta en marcha en Kabul y la mejor manera de trabajar conjuntamente por los derechos humanos en general y, en particular, de las mujeres en Afganistán.

“He hablado con el secretario Blinken sobre la evacuación en marcha en Kabul. También hemos intercambiado sobre la mejor manera de trabajar conjuntamente por los derechos humanos y de las mujeres en Afganistán”, dijo Albares en su cuenta de Twitter.

El titular de Exteriores de EE.UU., Antony Blinken, y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, conversaron este jueves sobre el papel de la organización en el futuro de Afganistán, tras la caída de la mayor parte del país en manos de los talibanes.

El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, informó en un comunicado de la conversación telefónica entre ambos en la que también hablaron de la evacuación de personal internacional y de los colaboradores afganos del país centroasiático.

Familias afganas llegan al aeropuerto de Kabul para intentar entrar y poder escapar del país. EFE

Estados Unidos está presionando a los talibanes para que dejen un corredor seguro con el fin de que los estadounidenses y sus colaboradores afganos puedan alcanzar el aeropuerto de Kabul, de donde han sido evacuadas 7.000 personas desde el 14 de agosto.

El portavoz del Pentágono, John Kirby, dijo en una rueda de prensa que los comandantes estadounidenses sobre el terreno “están en comunicación frecuentemente con los talibanes para que faciliten el paso seguro” al aeródromo.

Imágenes de combatientes talibanes desfilando en carros blindados estadounidenses, blandiendo armas enviadas por Washington o trepados a helicópteros Black Hawk abochornan a la Casa Blanca.

Los insurgentes, que controlaron fácilmente Afganistán en una fulminante campaña, se hicieron de grandes cantidades de armamento, equipos y municiones de las fuerzas armadas afganas, la mayoría enviadas por Washington en los últimos 20 años.

Los talibanes incautaron helicópteros y otras armas entregadas por Estados Unidos al Ejército de Afganistán. (Redes sociales).

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó este miércoles que las tropas estadounidenses podrían quedarse en Kabul después del 31 de agosto, la fecha límite que se había fijado para la retirada de todas las fuerzas internacionales.

“Si hay estadounidenses todavía allí, vamos a quedarnos hasta que podamos sacarlos a todos”, dijo Biden en una entrevista con la cadena ABC News, que adelantó un extracto antes de emitirla íntegramente este miércoles.

Hasta el momento, unas 5.000 personas han sido evacuadas de Afganistán por Estados Unidos, aunque las autoridades estadounidenses quieren acelerar ese ritmo, dijo este miércoles el jefe del Estado Mayor de la Defensa, general Mark Milley.

El responsable castrense dio una rueda de prensa en el Pentágono junto con el secretario de Defensa, Lloyd Austin, en la que no desglosaron cuántas de esas personas que las fuerzas de EE.UU. han conseguido sacar del país son estadounidenses y cuántos son afganos.

El presidente estadounidense, Joe Biden, defendió este miércoles que no había forma de retirarse de Afganistán sin desatar el “caos”, y reconoció que los talibanes no están cooperando para permitir que Estados Unidos saque del país a sus colaboradores afganos.

“La idea de que podía haber habido alguna forma de salir sin que se desatara el caos, no sé cómo habría podido ocurrir eso”, dijo Biden en una entrevista con la cadena ABC News, que adelantó un extracto antes de emitirla íntegramente este miércoles.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el miércoles que los talibanes están colaborando con la evacuación de ciudadanos estadounidenses y extranjeros de Kabul, pero admitió que las fuerzas estadounidenses enfrentaban “dificultades” para sacar del país a los aliados afganos.

Los insurgentes que ahora controlan Afganistán “están cooperando, permitiendo que los ciudadanos estadounidenses salgan, que el personal estadounidense salga, que el de las embajadas salga (...) pero estamos teniendo más dificultades con los que nos ayudaron cuando estábamos allí”, dijo el mandatario en una entrevista con ABC News.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que es posible que las tropas de su país se queden en Afganistán después del 31 de agosto. (EFE / EPA / SHAWN THEW).

El Gobierno de Estados Unidos admitió este miércoles que se produjeron “al menos varios muertos” cuando varios afganos intentaron encaramarse a un avión estadounidense durante el caos desatado entre el domingo y el lunes en el aeropuerto de Kabul.

El portavoz del Pentágono, John Kirby, reconoció que, de acuerdo con las pruebas visuales y un comunicado emitido el martes por la Fuerza Aérea de EE.UU., hubo al menos varios fallecidos en esos sucesos.

El expresidente afgano Ashraf Ghani declaró el miércoles que está “en negociaciones” para volver a su país, después de huir a Emiratos Árabes Unidos, y aseguró que apoya las conversaciones que mantuvieron los talibanes con su predecesor Hamid Karzai.

“Por ahora estoy en Emiratos para evitar el baño de sangre y el caos”, dijo en un mensaje de video difundido por Facebook, tras abandonar Kabul el domingo. “Estoy en negociaciones para volver a Afganistán”, aseguró.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, dijo el miércoles que las fuerzas estadounidenses evacuarán a la mayor cantidad de gente posible del aeropuerto de Kabul, mientras miles buscaban abandonar el país después de la toma del poder por los talibanes.

“Vamos a evacuar a todos los que podamos físicamente, posiblemente evacuar, y llevaremos a cabo este proceso durante el mayor tiempo posible”, dijo Austin en sus primeros comentarios públicos tras la caída de Kabul ante los insurgentes.

Los talibanes reprimieron este miércoles su primera revuelta civil desde que el domingo proclamaran su victoria en Afganistán, al enfrentarse a cientos de manifestantes que pedían mantener la bandera nacional y no sustituirla por la insurgente.

La protesta por la bandera tuvo lugar en Jalalabad, capital de la provincia oriental de Nangarhar, cuando “los manifestantes quisieron colgar la bandera tricolor nacional, en vísperas (del aniversario) de la independencia de Afganistán del Imperio Británico”, explicó a Efe un testigo, que pidió el anonimato.

Un combatiente talibán patrulla en Wazir Akbar Khan en la ciudad de Kabul, Afganistán, el miércoles 18 de agosto de 2021. (Foto AP / Rahmat Gul).

Esta es una cronología del meteórico avance de siete días de los talibanes para conquistar Kabul y terminar con una guerra de 20 años en Afganistán

Estados Unidos reiteró el miércoles que no ve a Ashraf Ghani como una figura de peso en Afganistán. Estas declaraciones se produjeron luego de que el derrocado presidente afgano prometiera regresar.

“Ya no es una persona importante en Afganistán”, dijo a periodistas la subsecretaria de Estado, Wendy Sherman, quien se negó a comentar sobre la decisión de Emiratos Árabes Unidos de otorgarle asilo.

Talibanes permiten acceso al aeropuerto de Kabul a ciudadanos de EE.UU.

Los talibanes están permitiendo a los ciudadanos estadounidenses en Afganistán llegar al aeropuerto de Kabul para salir del país, dijo el miércoles el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, el general Mark Milley.

El gobierno de Estados Unidos está presionando a los talibanes para que permitan a los afganos salir del país a través del aeropuerto controlado por fuerzas estadounidenses, tal como habían prometido y no están cumpliendo, dijo el miércoles la subsecretaria de Estado, Wendy Sherman.

Personas esperando en las afueras del aeropuerto de Kabul. (Foto: AP)

OMS seguirá en Afganistán y pide respeto a instalaciones y personal medico

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo hoy que está determinada a permanecer en Afganistán y pidió que se respeten las instalaciones y al personal sanitario, que son más esenciales que nunca en estos tiempos de crisis.

Presidente Ashraf Ghani y su familia están en Abu Dabi tras su huida de Afganistán

El Gobierno de Emiratos Árabes Unidos (EAU) confirmó este miércoles que el depuesto presidente afgano Ashraf Ghani se encuentra en Abu Dabi “por consideraciones humanitarias”, tras haber abandonado Afganistán el pasado domingo.

Testimonio de una afgana que teme por su futuro

La BBC conversó con una mujer en Kabul que trabajó para el gobierno afgano durante casi dos años, hasta la semana pasada. La exfuncionaria habló sobre su experiencia cuando los talibanes tomaron la ciudad ysus temores el futuro.

El misterioso portavoz talibán da la cara por primera vez

Durante la primera conferencia de prensa del Talibán tras haber retomado el control en Afganistán, los periodistas que han cubierto el país durante las últimas dos décadas le vieron por primera vez la cara al portavoz Zabihullah Mujahid, una figura intrigante a quien solo le conocían la voz

¿Quiénes son los talibanes, cómo se financian?

En 1994, el movimiento de los talibanes apareció en Afganistán, un país devastado por la guerra contra los soviéticos (1979-89) y que enfrentaba una lucha fratricida entre muyahidines desde la caída del régimen comunista en Kabul, ocurrida en 1992. Esta son las claves para conocerlos

Combatientes talibanes montan guardia en un puesto de control en Kandahar, Afganistán, el 17 de agosto de 2021. (EFE / EPA / STRINGER).

Talibanes disparan contra protesta

Los talibanes reprimieron este miércoles una multitudinaria protesta en el este de Afganistán a favor de la bandera tricolor afgana. Los manifestantes se oponían a sustituirla por la bandera blanca inscrita con la declaración de fe islámica, que representa a los insurgentes y a su Emirato Islámico.

Las protestas tuvieron lugar esta mañana en las calles de Jalalabad, capital de la provincia de Nangahar, una de las últimas ciudades en caer en manos de los talibanes.

Niñas afganas regresan a clases en Herat

Felices de poder seguir estudiando, niñas vestidas con túnicas negras y hiyabs (velos) blancos se agolparon en los salones de clase de la ciudad de Herat, en el oeste de Afganistán. Esto ocurrió pocos días después de que los talibanes tomaran el poder.

Cuando la escuela abrió sus puertas, las estudiantes se apresuraron por los pasillos y conversaron en los patios, parecían ajenas al alboroto que se ha apoderado del país en las últimas dos semanas.

El calvario de un adolescente afgano reclutado por los talibanes

Cuando los talibanes llegaron a la ciudad de Kunduz (norte), Abdulá de 17 años fue obligado a combatir junto a ellos, tras un breve entrenamiento que le valió solamente para oficiar como portador de unos veinte kilos de armas de fuego.

El joven llegó con su familia a refugiarse Kabul como miles de afganos, huyendo de la ofensiva relámpago de los insurgentes que tomaron el control del país, provocando la salida del gobierno del ahora expresidente Ashraf Ghani.

Boris Johnson, primer ministro británico. (Foto: EFE)

Reino Unido está dispuesto a acoger a 20.000 refugiados afganos

El gobierno británico anunció el martes que está dispuesto a acoger “a largo plazo” a 20.000 refugiados afganos, a pocas horas de un debate especial de urgencia sobre la crisis provocada por el retorno de los talibanes al poder.

“Tenemos una deuda con todos los que trabajaron para nosotros para hacer de Afganistán un lugar mejor en los últimos veinte años. Muchos de ellos, en particular las mujeres, necesitan urgentemente nuestra ayuda”, declaró el primer ministro Boris Johnson, citado en un comunicado del ministerio de Interior.









¿Dialogar con los talibanes o no? La difícil encrucijada de Occidente

Tras dos décadas de guerra contra los talibanes, las potencias occidentales enfrentan la encrucijada de establecer o no relaciones con el grupo islamista que gobierna ahora Afganistán.

Los insurgentes parecen recibir una acogida internacional más calurosa que durante su primer régimen brutal (1996-2001). Rusia, China y Turquía saludaron sus primeras declaraciones públicas.

Cae la aprobación de Biden tras la llegada al poder de los talibanes

La aprobación del presidente Joe Biden bajó 7 puntos porcentuales y alcanzó su nivel más bajo días después de la caída del gobierno afgano, según una encuesta de Reuters/Ipsos divulgada el martes.

El sondeo a nivel nacional, realizado el lunes, encontró que el 46% de los adultos estadounidenses aprueba el desempeño de Biden, el nivel más bajo registrado en las encuestas semanales que comenzaron cuando el demócrata asumió el cargo en enero.

El sondeo encontró que el 46% de los adultos estadounidenses aprueba el desempeño de Joe Biden, el nivel más bajo desde que asumió el cargo. (Foto: Brendan Smialowski / AFP)

Estados Unidos ya ha evacuado de Afganistán a 3.200 personas

Estados Unidos ya ha evacuado de Afganistán a 3.200 personas, un número que el Gobierno espera aumentar en los próximos días, dijo el martes a la prensa un alto funcionario de la Casa Blanca.

Las evacuaciones se producen después de que EE.UU. reanudara este lunes los vuelos militares en el aeropuerto de Kabul, tras interrumpirlos por el caos desatado en las horas anteriores por la irrupción de centenares de afganos en las pistas en un intento de encaramarse a los vuelos destinados a evacuar a estadounidenses y sus aliados.

¿Podré irme? La desesperante espera en el aeropuerto de Kabul | CRÓNICA

Mientras cientos de personas invadían la pista del aeropuerto internacional de Kabul para tratar de irse del país tras la llegada del Talibán al poder, una joven mujer se debatía entre dos mundos.

En uno, Massouma Tajik abordaría un avión que la llevaría a un país que no conocía, para pasar a ser una refugiada. En el otro, se quedaba en Afganistán bajo un gobierno talibán, obligada probablemente a renunciar a todo lo que había conseguido en los últimos 20 años.

Hallan “restos humanos” en avión que partió de Kabul

Efectivos estadounidenses descubrieron “restos humanos” en el tren de aterrizaje del avión militar que fue asediado el lunes en el aeropuerto de Kabul por cientos de afganos en pánico por el ascenso de los talibanes, indicó el martes la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que abrió una investigación del hecho.

La Fuerza Aérea revisará todos los videos que circulan en las redes sociales de un avión de transporte C-17 al cual cientos de personas persiguieron, algunas tratando de aferrarse locamente a sus alas o sus ruedas.

Malala teme por sus “hermanas afganas”

“Como muchas mujeres, temo por mis hermanas afganas”: la activista paquistaní por los derechos de las mujeres Malala Yousafzai expresó el martes su preocupación en The New York Times después de que los talibanes asumieron el poder en Afganistán.

En una columna de opinión en el diario estadounidense, la Premio Nobel de la Paz 2014 establece un paralelo entre el futuro de las mujeres afganas y su propia situación, tras sobrevivir en 2012 a un ataque de los talibanes en Pakistán.

La ganadora del Premio Nobel de la Paz Malala Yousafzai posa para una sesión de fotos durante la Reunión de Ministros de Desarrollo y Educación del G7, en París, el 5 de julio de 2019. (Christophe PETIT TESSON / PISCINA / AFP).

Talibanes capturan armas de EEUU

Estados Unidos admitió este martes que muchas de las armas y equipos de defensa con los que combatió durante dos décadas de guerra en Afganistán han caído en manos de los talibanes y se resignó a no poder recuperarlos.

”No tenemos una idea completa de adónde ha ido cada artículo de material de defensa, pero ciertamente, una cantidad importante ha caído en manos de los talibanes”, reconoció Jake Sullivan, el asesor de seguridad nacional del presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

Miles de estadounidenses en Kabul

El Gobierno de Estados Unidos afirmó este martes que todavía hay entre 5.000 y 1.000 estadounidenses “cerca de Kabul”, pese a los esfuerzos para evacuar a sus nacionales de Afganistán.

En una entrevista con la cadena CNN, el portavoz del Departamento de Defensa estadounidense, John Kirby, subrayó que aún hay miles de ciudadanos de EE.UU. en Afganistán, después de que los talibanes se hicieran con buena parte de su territorio y tomaran el domingo el control de Kabul.

La advertencia del presidente checo

El presidente checo Milos Zeman dijo el martes que cree que Afganistán se convertirá en una base para terroristas bajo el gobierno talibán, al tiempo que criticó a la OTAN por su retirada.

“Los talibán crearán una base terrorista en el territorio afgano”, afirmó el líder checo al portal de noticias Parlamentni Listy.

No serán base terrorista

Los talibanes subrayaron este martes, durante su primera rueda de prensa tras proclamar su victoria en Afganistán, que no permitirán a ningún “combatiente extranjero” utilizar el territorio afgano para atentar contra otros países.

Sobre los “combatientes extranjeros (...) Aseguramos a la comunidad internacional que el suelo de Afganistán no se va a usar contra nadie”, afirmó el principal portavoz talibán, Zabihulla Mujahid, que por primera vez en décadas se mostraba en público.

El portavoz de los talibanes, Zabihullah Mujahid, ofrece la primera conferencia de prensa en Kabul el 17 de agosto de 2021. (Hoshang Hashimi / AFP).

Prohibidos en las redes sociales

La red social Facebook ha confirmado que mantiene prohibido en sus plataformas todo contenido que apoye a los talibanes, por considerarlos como una organización terrorista.

La compañía, según ha indicado a la cadena BBC, cuenta con un grupo de expertos afganos para seguir de cerca todo contenido que pueda estar relacionado con los talibanes, que utilizan las redes sociales para difundir sus mensajes y que fueron incluidos en la lista de grupos “peligrosos” de Facebook hace años.

Los derechos de las mujeres

Una de las preguntas más repetidas durante la rueda de prensa fue cuál será la situación de la mujer en el nuevo Afganistán bajo los talibanes, y en todas ellas el portavoz repitió que a la mujer se le permitirá trabajar y estudiar, pero en el marco de la ley islámica.

“Vamos a permitir que las mujeres trabajen y estudien (...) las mujeres van a ser una parte muy activa en la sociedad, pero en el marco del islam”, subrayó, ya que “se necesita a las mujeres y se les va a permitir trabajar”.

El pedido de George W. Bush

El expresidente de EE.UU. George W. Bush, que ordenó la invasión a Afganistán tras los ataques del 11 de setiembre de 2001, instó al gobierno estadounidense a ayudar a los afganos que huyen del país luego de la toma del poder de los talibanes.

“Los afganos que corren ahora mayor riesgo son los mismos que han estado a la vanguardia del progreso en su nación”, dijo el exmandatario en un comunicado emitido el lunes por la noche, pidiéndole al presidente Joe Biden acelerar las evacuaciones.

Mujeres usarán velo y no burka

El uso de la burka (velo integral) no será obligatorio para las mujeres ya que “existen diferentes tipos” de velo, anunció este martes un portavoz de los talibanes que tomaron el poder en Afganistán.

Cuando dirigían el país entre 1996 y 2001, las escuelas de niñas estaban cerradas, las mujeres no podían viajar ni trabajar y estaban obligadas a llevar en público una burka, que cubre todo el cuerpo y el rostro, con una rejilla de tela a nivel de los ojos.

La guerra terminó

Los talibanes anunciaron el martes que la guerra terminó en Afganistán y decretaron un perdón general, en su primera rueda de prensa tras haber tomado el control de Kabul.

“La guerra terminó (el líder de los talibanes) perdonó a todo el mundo”, declaró el portavoz de los rebeldes, Zabihullah Mujahid. “Nos comprometemos a dejar trabajar a las mujeres de acuerdo con el respeto de los principios del islam”, añadió.

El vicepresidente llama a la rebelión

Los talibanes se han hecho con el control de casi todo Afganistán, pero en el valle del Panshir, al noreste de Kabul, un hombre, el ex vicepresidente Amrullah Saleh, promete seguir resistiendo y ya se ha declarado presidente legítimo del país.

Enemigo de los islamistas radicales que ahora están al mando, Saleh se retiró a la última región que aún no está en sus manos: el valle de Panshir.

Las 29 prohibiciones que sufren las mujeres

La Asociación Revolucionaria de Mujeres de Afganistán (Revolutionary Association of the Women of Afghanistan, RAWA) publicó un listado con las 29 prohibiciones que deben cumplir tras el avance talibán. Se trata de la organización político-social más antigua de mujeres afganas. Tal como explican, “luchan por la paz, la libertad, la democracia y los derechos de las mujeres en un Afganistán devastado por el fundamentalismo desde 1977″.

Una mujer vestida de burka que lleva un saco en la cabeza camina por una calle en Kabul el 7 de agosto de 2021. (SAJJAD HUSSAIN / AFP).

“Me matarán” dice alcaldesa

Los talibanes “vendrán por las personas como yo y me matarán”, sentenció una joven alcaldesa de Afganistán que lucha por los derechos de las mujeres, una de las pocas mujeres que ha ocupado un cargo en el gobierno.

“Estoy aquí sentada esperando que lleguen. No hay nadie que me ayude o a mi familia. Estoy sentada junto a mi esposo. No puedo dejar a mi familia. Y, de todos modos, “a dónde podría ir?”, dijo el 15 de agosto a inews Zarifa Ghafari, de 27 años, alcaldesa en la provincia de Maidan Wardak.

Regresa el mulá Abdul Ghani Baradar

El mulá Abdul Ghani Baradar, cofundador y número dos de los talibán regresó el martes a Afganistán desde Catar, donde dirigía el gabinete político del movimiento, anunció uno de sus portavoces.

“Una delegación de alto nivel encabezada por el mulá Baradar salió de Qatar y llegó a nuestro amado país esta tarde, aterrizaron en el aeropuerto de Kandahar”, en el, declaró por Twitter Mohamad Naeem, un portavoz de los talibán.

El líder del equipo negociador talibán Mullah Abdul Ghani Baradar al final de las conversaciones de paz entre el gobierno afgano y los talibanes en Qatar, el 18 de julio de 2021. (KARIM JAAFAR / AFP).

Culpa de los políticos afganos

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, culpó este martes a los dirigentes afganos de que el país sucumbiera a manos de los talibanes y de no haber sido capaces de lograr una solución pacífica.

“Parte de las fuerzas afganas combatieron valientemente, pero no fueron capaces de mantener seguro el país porque, al final, los líderes políticos fracasaron en hacer frente a los talibanes y lograr la solución pacífica que los afganos querían desesperadamente”, indicó Stoltenberg en una rueda de prensa.

Las mujeres podrán estudiar

El portavoz de la oficina política de los talibanes en Qatar, Suhail Shaheen, aseguró este martes que las niñas y mujeres podrán continuar asistiendo a las escuelas y acceder a la educación superior en Afganistán con el país bajo su control.

“Hemos anunciado esa política más de una vez, en conferencias internacionales como la de Moscú, en la conferencia de Doha. Nuestro líder lo ha mencionado en sus discursos. Así que esa es nuestra política”, dijo Shaheen en una entrevista con la cadena británica “Sky News”.

Impiden el acceso al aeropuerto

Los controles talibanes en el aeropuerto de Kabul están impidiendo la evacuación de afganos que trabajaron para fuerzas occidentales, declaró el martes el ministro de Relaciones Exteriores alemán, Heiko Maas.

“La situación se ha vuelto mucho más peligrosa (para los afganos) porque nada garantiza que puedan atravesar los controles”, dijo Maas a reporteros antes de una reunión de ministros de Exteriores europeos.

Evacuaciones durante semanas

Estados Unidos continuará los vuelos de evacuación “durante las próximas semanas” desde el aeropuerto de Kabul de sus ciudadanos y colaboradores afganos “de manera segura y ordenada”, informó este martes el portavoz del Pentágono, John Kirby, tras las escenas de caos y angustia vividas este lunes por la toma de la capital afgana por parte de los talibanes.

“Vamos a trabajar realmente duro en las próximas semanas para sacar del país a todos los que podamos”, dijo Kirby en una entrevista en la cadena de radio pública NPR.

Más de 600 personas apiñadas en un avión

La foto muestra a más de 600 afganos --mujeres, hombres, niños y ancianos-- apiñados en el interior de un enorme avión militar estadounidense, durante la dramática evacuación de personas horas después de que Kabul, la capital de Afganistán, cayera el domingo en manos de los talibanes.

La imagen, que se ha hecho viral, fue tomada en el interior de un avión C-17 de transporte de la fuerza aérea de Estados Unidos. Fue hecha y divulgada por el sitio de información militar Defense One.

DEFENSE ONE.

La invasión fue una “mala idea”

La invasión estadounidense de Afganistán en 2001 fue desde el comienzo una “mala idea”, declaró Mijaíl Gorbachov, el último presidente de la extinta Unión Soviética (URSS), quien puso fin en 1989 a la desastrosa campaña militar soviética en Afganistán.

Qué pasará con el yihadismo internacional

La victoria de los talibanes en Afganistán podría suponer un nuevo impulso al yihadismo internacional, galvanizado por una nueva derrota de una potencia extranjera y el triunfo de la estrategia, la negociación y la paciencia.

En todo el mundo, los combatientes del movimiento yihadista-salafista, en su mayoría afiliados a Al Qaeda o al grupo rival Estado Islámico (EI), no pueden sino constatar el éxito de los talibanes, que tomaron el poder en Kabul tras la salida de las tropas estadounidenses.

China acusa a EE.UU.

China acusó el martes a Washington de “dejar un terrible caos” en Afganistán después de que los talibanes tomaron el control del país, lo que provocó la evacuación caótica de personal y aliados estadounidenses.

Beijing señaló su disposición de cooperar con los talibanes después de la retirada de Estados Unidos, que estimuló un rápido avance de estos islamistas de línea radical en todo el país, cuya población presenció cómo se apoderaron el domingo la capital, Kabul.

Aeropuerto bajo control

Las tropas de Estados Unidos han tomado el control total del aeropuerto de Kabul después de las escenas de caos vividas el lunes de afganos que trataban de huir del país, dejando seis muertos, mientras los talibanes, en un aparente pacto de no agresión, protegen las inmediaciones para reforzar la seguridad.

“La multitud fue expulsada anoche y llevada fuera del recinto del aeropuerto de Kabul y ahora la situación está en calma y bajo control”, dijo a Efe este martes un empleado de la aerolínea privada afgana Kam Air.

Amnistía para los funcionarios públicos

Los talibanes anunciaron este martes una amnistía general para todos los funcionarios del Estado, a los cuales exhortaron a volver a trabajar normalmente, dos días después de haber tomado el poder en Afganistán.

“Se decretó una amnistía general para todos (...) por lo tanto deben retomar su vida cotidiana con total confianza”, anunciaron los talibanes en un comunicado.

Los combatientes talibanes montan guardia en una carretera cerca de la plaza Zanbaq en Kabul, Afganistán, el 16 de agosto de 2021. (Wakil Kohsar / AFP).

Afganos protestan en Lesbos

“No a los talibanes”, fue el canto escuchado la noche de lunes en la plaza Sappho, en la isla griega de Lesbos, cuando buscadores de asilo se congregaron en una protesta pacífica contra la llegada de los militantes islamistas al poder en su país.

Unos 200 migrantes y refugiados de Afganistán, junto a algunos de Irán, ondearon banderas afganas y cantaron.

Biden: prolongar guerra habría beneficiado a China y Rusia

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el lunes que prolongar la guerra en Afganistán habría beneficiado a China y Rusia, mientras su jefe de la diplomacia consultaba a ambos adversarios sobre la rápida victoria de los talibanes.

“Nuestros verdaderos competidores chinos y rusos amarían que Estados Unidos siga invirtiendo miles de millones de dólares en recursos y atención para estabilizar a Afganistán indefinidamente”, declaró Biden en un discurso a la nación en el que defendió firmemente su decisión de retirar las tropas del país asiático.

Sale primer avión para repatriar a los españoles

El primer avión A400M de las Fuerzas Armadas que volará de España a Dubai (Emiratos Árabes) para participar en la primera fase de repatriación del personal de la embajada y de los españoles que quedan en Afganistán ha salido este lunes desde la Base Aérea de Zaragoza.

En el vuelo viaja un grupo de militares del batallón CIMIC del Ejército de Tierra y del Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo (EADA) del Ejército del Aire, que se hará cargo de la operación de evacuación de los españoles y los afganos que durante años han colaborado con España y sus familiares.

Trump tilda la retirada de vergonzosa

El expresidente estadounidense Donald Trump arremetió este lunes contra la administración de su sucesor, Joe Biden, y la retirada de tropas de Afganistán, que describió como “vergonzosa” e “incompetente”, a la vez que pidió la dimisión del actual mandatario.

“Afganistán es el resultado militar más vergonzoso de la historia de EE.UU. ¡No tenía por qué haber sido así!”, afirmó Trump en uno de los numerosos escuetos comunicados enviados a los medios tras la caída de Kabul en manos de los talibanes este domingo horas después de la huida del presidente afgano, Ashraf Ghani.

Rusia: el presidente de Afganistán huyó con dinero

El presidente afgano Ashraf Ghani huyó de Afganistán con cuatro autos y un helicóptero llenos de efectivo, informó el lunes la agencia estatal de noticias rusa RIA Novosti, citando a un vocero de la embajada de Rusia en Kabul.

El portavoz de la embajada Nikita Ishchenko dijo que “el colapso del régimen... se caracteriza de manera más elocuente por cómo Ghani escapó de Afganistán: cuatro autos llenos de dinero; intentaron meter otra parte del dinero en un helicóptero, pero no cabía. Y parte del dinero quedó tirado en la pista”.

EE.UU. reanuda los vuelos militares

Estados Unidos reanudó este lunes los vuelos militares en el aeropuerto de Kabul, tras interrumpirlos por el caos desatado en las últimas horas ante la irrupción de centenares de afganos en las pistas en un intento de encaramarse a los vuelos destinados a evacuar a estadounidenses y sus aliados.

EE.UU. pide no ir al aeropuerto

La embajada de Estados Unidos en Afganistán envió hoy una alerta a sus ciudadanos en el país para que eviten el aeropuerto de Kabul, donde podría haber un incendio, y se mantengan en sus lugares de refugio ante el rápido deterioro de la seguridad.

”La situación de seguridad en Kabul está cambiando rápidamente, incluso en el aeropuerto. Hay informes de un incendio en el aeropuerto; por lo tanto, estamos instruyendo a los ciudadanos estadounidenses a que se queden refugiados en su lugares”, informó la embajada de Estados Unidos en la capital afgana en una alerta.

No hay marcha atrás

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reafirmó este lunes “por completo” en su decisión de retirar las tropas de su país de Afganistán, tras las escenas de caos vividas en las última horas en el aeropuerto de Kabul, después de la caída de la capital afgana en manos de los talibanes.

EE.UU. defenderá a su gente con una “fuerza devastadora”

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió este lunes de que su país defenderá a su gente con “fuerza devastadora” si los talibanes atacan a personal estadounidense o sabotean la evacuación de Afganistán.

La misión nunca fue crear democracia

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo este lunes que la misión de su país en Afganistán nunca fue crear “una democracia unificada y centralizada”, sino evitar los ataques terroristas contra suelo estadounidense.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pronuncia declaraciones sobre Afganistán, en la Casa Blanca. (EFE / EPA / Oliver Contreras).

No accederán a reservas monetarias

Washington aseguró el lunes que los talibanes no tendrán acceso a las reservas monetarias del Banco Central de Afganistán guardadas en cuentas en Estados Unidos.

“Cualquier activo del Banco Central que el gobierno afgano tenga en Estados Unidos no estará disponible para los talibanes”, dijo a la AFP un funcionario del gobierno de Joe Biden, mientras las fuerzas estadounidenses estaban evacuando la capital de Afganistán después de la rápida toma de posesión de los talibanes.

Peruanos evacuados

El Gobierno de Perú informó este lunes que los únicos dos ciudadanos peruanos registrados en Afganistán fueron evacuados el sábado de Kabul por vía aérea y que ahora se encuentran en buen estado en Nueva Delhi, bajo la protección de la Embajada del país en la India.

”Con relación a los últimos sucesos ocurridos en Afganistán, y en el marco de la atención a la protección y asistencia al nacional en el exterior, se informa que los únicos dos peruanos registrados en dicho país fueron evacuados de Kabul vía aérea, el pasado sábado 14″, indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores en Twitter.

Esta imagen satelital distribuida publicada por Maxar Technologies muestra un atasco de tráfico cerca del Aeropuerto Internacional Hamid Karzai de Kabul. (AFP).

Aeronaves interceptadas en Uzbekistán

Uzbekistán afirmó el lunes que “forzó el aterrizaje” de 46 aeronaves afganas con 585 soldados a bordo por haber atravesado de forma ilegal la frontera, el fin de semana en el que cayó el gobierno del país.

El comunicado del fiscal de este país de Asia Central explica que fueron “forzados a aterrizar” por invadir el espacio aéreo del país 22 aviones y 24 helicópteros militares tanto el sábado como el domingo en el aeropuerto de Termez, en el sur de Uzbekistán.

Matan a dos hombres en el aeropuerto

Soldados estadounidenses mataron a dos hombres armados en el aeropuerto de Kabul el lunes, luego de que un jefe militar del Pentágono le exigiera a los talibanes no atacar la terminal, a donde miles de personas acudían en masa buscando salir de Afganistán, dijo un funcionario de Defensa.

“En medio de las miles de personas que estaban allí pacíficamente, dos individuos que portaban armas las blandieron amenazadoramente. Ambos fueron abatidos”, declaró a la AFP el funcionario bajo condición de anonimato.

Un soldado estadounidense apunta con su arma hacia un pasajero afgano en el aeropuerto de Kabul el 16 de agosto de 2021. (Wakil KOHSAR / AFP).

EE.UU. envía otros 1.000 soldados

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, autorizó el envío de otros 1.000 soldados a Afganistán, con lo que el número de militares estadounidenses en el país asiático ascenderá a 7.000. Así lo anunció este lunes el portavoz del Pentágono, John Kirby, en declaraciones a medios de comunicación estadounidenses.

El discurso de Biden

El presidente estadounidense, Joe Biden, se dirigirá el lunes a la nación sobre la dramática retirada de Estados Unidos de Afganistán, dijo la Casa Blanca.

El mandatario regresará a Washington, cortando su descanso en la residencia presidencial de Camp David, y se pronunciará sobre Afganistán en el Salón Este de la Casa Blanca, según un comunicado. El discurso presidencial estaba programado para las 15H45 (19H45 GMT).

A las puertas de Kabul

Ese domingo 15 de agosto, los talibanes llegan a las puertas de Kabul, al cabo de una ofensiva fulminante iniciada en mayo tras el comienzo de la retirada de las tropas de Estados Unidos y de la OTAN. En los últimos diez días, los insurgentes se han apoderado de todas las grandes ciudades de Afganistán, sin hallar casi resistencia.

Los combatientes talibanes montan guardia en un vehículo a lo largo de la carretera en Kabul el 16 de agosto de 2021, después de tomar el control de Afganistán. (AFP).

“El Emirato Islámico ordena a todas sus fuerzas que permanezcan a las puertas de Kabul, que no intenten entrar en la ciudad”, tuitea Zabihullah Mujahid, un portavoz de los talibanes. Pero habitantes de Kabul señalan la presencia de talibanes en los suburbios de la ciudad

Promesa de “transferencia pacífica del poder”

El ministro afgano del Interior, Abdul Sattar Mirzakwal promete en un mensaje de video “una transferencia pacífica del poder a un gobierno de transición”.

El presidente afgano, Ashraf Ghani, pide a las fuerzas de seguridad que garanticen la “seguridad de todos los ciudadanos” manteniendo el orden público en Kabul

Grandes inquietudes

La comunidad internacional expresa su preocupación: el papa Francisco apela al “diálogo”, la OTAN a “una solución política al conflicto”.

Rusia trabaja con otros países para celebrar una reunión de urgencia del Consejo de seguridad de la ONU.

El pánico se impone en Kabul: cierran las tiendas y la gente busca retirar su dinero de los bancos.

Los países extranjeros organizan apresuradamente la evacuación de sus ciudadanos y de los afganos que trabajaron para ellos.

El presidente Ashraf Ghani se va

El domingo por la noche, el presidente afgano Ashraf Ghani abandona el país, asegura el ex vicepresidente Abdullah Abdullah.

El presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, observa mientras asiste a una reunión de la Junta Conjunta de Coordinación y Monitoreo (JCMB) en el palacio presidencial afgano en Kabul el 28 de julio de 2021. (SAJJAD HUSSAIN / AFP).

Antes, los talibanes afirman que sus combatientes han entrado en varios distritos de la capital afgana, contrariamente a las órdenes iniciales.

Por otro lado, varias fuentes talibanas dicen a la AFP que los insurgentes tomaron el control del palacio presidencial

“Los talibanes han ganado”

Imágenes de televisión confirman que los talibanes están en la capital afgana y se ha apoderado del palacio presidencial.

Los combatientes talibanes toman el control del palacio presidencial de Afganistán en Kabul después de que el presidente Ashraf Ghani huyera del país, el domingo 15 de agosto de 2021. (AP Photo / Zabi Karimi).

Por su parte el presidente Ghani, dice en un mensaje en Facebook que huyó del país para “evitar un baño de sangre”, y reconoce que “los talibanes han ganado”.

No informa adónde ha ido, pero el grupo de prensa afgano Tolo sugiere que viajó a Tayikistán.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, exhorta horas después a los talibanes y a todas las demás partes en Afganistán a que se comporten “con la máxima moderación”,

Pánico en el aeropuerto

Una marea humana se precipita desde el lunes 16 de agosto al aeropuerto, única puerta de salida del país.

Videos muestran a centenares de personas corriendo cerca de un avión de transporte militar estadounidense, que se dirige a la pista de despegue, con algunas de ellas intentando aferrarse a sus flancos o a las ruedas.

Los afganos se sientan mientras esperan salir del aeropuerto de Kabul el 16 de agosto de 2021. (Wakil Kohsar / AFP).

Otros video reflejan escenas de caos total en las pistas, con civiles peleándose por subir a las pasarelas o escaleras que conducen a los aviones.

El tumulto es tal que las tropas estadounidenses, que garantizan la seguridad en el aeropuerto, dispararon al aire para controlar a la muchedumbre.

Todos los vuelos comerciales son suspendidos. A petición de Afganistán, las compañías internacionales suspenden el sobrevuelo del país mientras que un noria de aviones militares, esencialmente estadounidenses, evacúan personal diplomático y empleados locales.

La Unión Europea prevé una reunión por videoconferencia este martes, con la participación de sus ministros de Exteriores.

Combatientes talibanes son vistos en la parte trasera de un vehículo en Kabul, Afganistán, el 16 de agosto de 2021. (EFE / EPA / STRINGER).

