Los talibanes “vendrán por las personas como yo y me matarán”, sentenció una joven alcaldesa de Afganistán que lucha por los derechos de las mujeres, una de las pocas mujeres que ha ocupado un cargo en el gobierno.

“Estoy aquí sentada esperando que lleguen. No hay nadie que me ayude o a mi familia. Estoy sentada junto a mi esposo. No puedo dejar a mi familia. Y, de todos modos, “a dónde podría ir?”, dijo el 15 de agosto a inews Zarifa Ghafari, de 27 años, alcaldesa en la provincia de Maidan Wardak.

Ghafari saltó a la fama en el 2018 al convertirse en la alcaldesa más joven de una ciudad en Afganistán, específicamente en la provincia de Maidan Wardak. Los talibanes la han amenazado de manera constante desde entonces. Su padre, el general Abdul Wasi Ghafari, fue asesinado a tiros el 15 de noviembre del año pasado, solo 20 días después de que fracasara el tercer atentado en su contra, recuerda inews.

Antes del aplastante triunfo de los talibanes, hace tres semanas la alcaldesa le dijo a inews: “La gente más joven es consciente de lo que está sucediendo. Tienen redes sociales. Se comunican. Creo que seguirán luchando por el progreso y nuestros derechos. Creo que hay futuro para este país“.

A medida que las grandes ciudades de Afganistán fueron cayendo en manos de los talibanes, los altos funcionarios del gobierno lograron escapar, incluido el presidente del país Ashraf Ghani. Pero Zarifa Ghafari dice que no tiene dónde esconderse.

Tras la caída de Kabul, los talibanes han asegurado que no irán contra la población civil y han dicho que las atrocidades que cometieron en el pasado, especialmente contra las mujeres, no volverán a suceder.

Incluso este martes, el portavoz de la oficina política de los talibanes en Qatar, Suhail Shaheen, aseguró que las niñas y mujeres podrán continuar asistiendo a las escuelas y acceder a la educación superior en Afganistán con el país bajo su control.

“Hemos anunciado esa política más de una vez, en conferencias internacionales como la de Moscú, en la conferencia de Doha. Nuestro líder lo ha mencionado en sus discursos. Así que esa es nuestra política”, dijo Shaheen en una entrevista con la cadena británica “Sky News”.

“En todas esas zonas que están cayendo de nuestro lado en Afganistán había miles de escuelas, escuelas de niñas, universidades. Todas ellas están operando”, aseguró.

El portavoz talibán subrayó que “incluso” se ha podido ver a una mujer presentando las noticias en Afganistán. “Ha regresado a su trabajo”, afirmó.

Cuestionado por si las mujeres podrán ocupar cargos políticos en Afganistán, Shaheen respondió: “Nuestra política está clara. Pueden acceder a la educación y al trabajo, eso es una cosa”.

“Ellas pueden tener cargos, pero pueden ocupar esos cargos en el contexto de la ley islámica, así que hay un marco general para ellas”, puntualizó el portavoz talibán, que remarcó que las mujeres deben cubrirse de acuerdo a las “normas islámicas”, pero que sus prendas “no se limitan al burka”.

Sobre aquellas personas que han trabajado a las órdenes de gobiernos afganos anteriores, Shaheen dijo que “sus propiedades serán protegidas y su honor y sus vidas están seguras”.

Con información de EFE

Escenas de terror se repiten en el Aeropuerto Internacional de Kabul mientras la gente trata de huir de Afganistán después de que los combatientes talibanes tomaran la capital.

