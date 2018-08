Buenos Aires. Un dispositivo de la Policía Federal de Argentina llegó hoy al apartamento en Buenos Aires de la ex presidenta Cristina Kirchner (2007-2015) para hacer un registro ordenado por un juez en el marco de una causa en la que se la investiga por supuestamente haber recibido millonarios sobornos de empresarios.

En medio de un gran tumulto de periodistas y seguidores de la ex mandataria, varios agentes ingresaron al edificio en el que reside la actual senadora cuando se encuentra en la capital -en el barrio de Recoleta-, aunque el juez Claudio Bonadio también solicitó allanar sus dos casas en las localidades patagónicas de Río Gallegos y El Calafate.



En la noche de este miércoles, el Senado dio el visto bueno, por unanimidad, a la solicitud de allanamientos cursada por Bonadio, que quiere buscar pruebas de si Cristina Kirchner cobró coimas de empresarios de la obra pública durante los Ejecutivos kirchneristas (2003-2015), para lo que necesitaba de la autorización de la Cámara Alta por contar Kirchner con fueros parlamentarios.

"Lo que están haciendo es hostigarla. Un allanamiento difícilmente se avisa con tantos meses", apuntó Gregorio Dalbón, uno de los abogados de Cristina Kirchner, en declaraciones a la prensa que se agolpaba a las puertas de la casa de la ex mandataria, quien según medios locales pasó la noche con su hija Florencia en su apartamento del barrio de Constitución.

Cristina Kirchner está convencida de que es víctima de una persecución política y judicial impulsada por su sucesor, Mauricio Macri. (Foto: AP)

La ex presidenta -que también votó a favor de los registros en el Senado- invitó este martes a los senadores que apoyasen la medida para acabar con el "show" que a su juicio se ha convertido su situación, pero no consiguió que también acompañasen las condiciones que había impuesto: que no haya registro gráfico de los allanamientos y garantizar la presencia de sus abogados.

Cristina Kirchner, afectada por seis causas judiciales -cuatro de ellas por corrupción- está convencida de que es víctima de una persecución política y judicial impulsada por su sucesor, Mauricio Macri.

La investigación ha dejado multitud de empresarios y ex funcionarios detenidos y salió a la luz por los cuadernos que un chófer del Ministerio de Planificación escribió durante más de una década, en los que contaba cómo supuestamente llevaba bolsas con dólares que empresarios destinaban a miembros del kirchnerismo.

Entre ellos, supuestamente, Cristina Kirchner y su fallecido esposo, el también ex mandatario Néstor Kirchner (2003-2007).

Fuente: EFE