Esta semana no ha sido auspiciosa para el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Una comisión del Senado lo ha acusado de nueve delitos por su errática gestión de la pandemia de COVID-19, incluyendo crímenes contra la humanidad por la muerte de 600 mil personas a causa de la enfermedad.

Sin embargo, la política sigue pesando más y el impacto de este informe sería más marginal de lo esperado pues el mandatario tiene apoyo suficiente en el Congreso para no ser sometido a un juicio político.

No obstante, el ultraderechista tiene razones para preocuparse. El apoyo a su gestión sigue bajando en las encuestas y, por el momento, el viento no está a su favor si piensa reelegirse. Al respecto, conversamos con Gabriel Brasil, analista para Brasil de la consultora Control Risks.

–¿Qué tanto puede afectar a Bolsonaro el informe de la comisión del Senado que lo critica duramente por su gestión del COVID-19?

El informe de la Comisión de Investigación Parlamentaria (CPI) del Senado es duro e incisivo con respecto al papel del gobierno de Bolsonaro durante la pandemia. Sin embargo, políticamente, sus impactos tienden a ser relativamente limitados. Por el momento, no existe un entorno particularmente favorable para una escalada de la situación política que implique un proceso de ‘impeachment’ contra Bolsonaro. En general, la oposición –que permanece bastante fragmentada- parece estar un poco más enfocada en las elecciones del próximo año, mientras que la población permanece dedicada a los desafíos sociales que Brasil enfrenta actualmente. No hay, por ejemplo, demostraciones en las calles con el potencial de presionar significativamente al Congreso por un abordaje más contundente con relación al gobierno federal.

Un simpatizante del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, participa en una protesta de apoyo al Gobierno en la Explanada de los Ministerios. (EFE/ Joédson Alves).

–¿Sería posible que, efectivamente, sea imputado por crímenes contra la humanidad?

En el largo plazo sí, me parece posible, pero siempre es difícil hacer valoraciones legales acerca de temas que tienen una naturaleza demasiado política, especialmente en temas con pocos antecedentes, como es este caso. Políticamente, sin embargo, es probable que el mayor impacto para Bolsonaro se refleje en las elecciones del próximo año, ya que este es un tema que seguramente será muy explotado por la oposición. En verdad, sus índices de aprobación, alrededor del 20-25%, ya reflejan un castigo de los votantes con respecto a su postura en la pandemia.

–Entonces no sería tan factible que Bolsonaro sea sometido a juicio político. ¿Aún tiene apoyo suficiente en el Congreso?

Hay tres factores que indican que el ‘impeachment’ de Bolsonaro no es un escenario probable en este momento. Primero, no hay suficiente presión popular para presionar al Congreso a tomar medidas más incisivas con relación al presidente. A pesar del creciente rechazo a Bolsonaro por parte de la población, hay poca movilización en las calles, probablemente debido a la fragmentación de la oposición y de los movimientos sociales. En segundo lugar, Bolsonaro tiene una base en la legislatura que, aunque no es una mayoría, es superior a lo que necesita para detener la apertura de un proceso de ‘impeachment’. Estimamos que el presidente tiene una base de apoyo en la Cámara de Diputados de más de 230 congresistas (de un total de 513), un número mayor a los 171 votos que necesitaría para evitar este proceso. Finalmente, en tercer lugar, hay una cuestión de ‘timing’. Con las elecciones del 2022 ya en el radar, la oposición tiene pocos incentivos para abandonar sus movimientos de campaña y participar en una iniciativa de juicio político que tiene pocas posibilidades de éxito.

Un cartel en contra del presidente brasileño Jair Bolsonaro. (Foto de NELSON ALMEIDA / AFP)

–Bolsonaro siempre tiene un voto duro y fiel. ¿Esos votantes, pese a todo, lo han seguido acompañando o ha habido desilusión tras la gestión de la pandemia?

Los índices de aprobación actuales de Bolsonaro reflejan la pérdida de la mayoría de los votantes más pragmáticos, que votaran por él en el 2018 en parte en rechazo al Partido de los Trabajadores (de Lula da Silva) y no específicamente por apoyar integralmente la agenda de Bolsonaro. Su base principal, en la extrema derecha, sigue siendo resistente en su apoyo y refleja su identificación con el presidente sobre todo en temas más ideológicos. Probablemente no se encogerá mucho. Sin embargo, en términos electorales, no es una base suficiente para garantizar la reelección del presidente, y quizás ni siquiera garantizar que llegue a la segunda vuelta de la disputa.

–¿Podría perder la reelección?

Cuando comparamos la situación de Bolsonaro con la de otros presidentes que han intentado la reelección durante los últimos 20 años, vemos que la suya es la más delicada de todas. Presentando resultados económicos muy pobres - especialmente con respecto a la inflación y el desempleo – Bolsonaro tendrá dificultades para revertir sus bajas tasas de aprobación en los próximos meses. En verdad, con base a las evidencias de hoy, es probable que Bolsonaro sea el primer presidente en la historia de Brasil en fracasar en una candidatura a la reelección. Todavía hay tiempo para que cambie el escenario (y la política en Brasil siempre es muy volátil), pero Bolsonaro parece encontrarse en una situación poco reversible. Sin embargo, será importante comprender cómo se posicionará la oposición, ya que también enfrenta algunos desafíos electorales importantes. Los candidatos centristas, por ejemplo, enfrentan grandes dificultades para transmitir un mensaje claro acerca de sus propuestas en tiempos de gran ansiedad social.

