La pistola Bersa calibre 32 no disparó. Fernando Andrés Sabag Montiel apretó el gatillo. En las grabaciones de video se escucha el golpe del percutor, un sonido seco, metálico. Sin embargo, el martillo no alcanzó a dar con la cápsula fulminante (o pistón) que inicia la inflamación de la carga explosiva que propulsará el proyectil. ¿Por qué falló el arma? Por el momento, la Policía Federal no puede asegurar de manera “oficial” que el arma no disparó porque no había una bala en la recámara. Sin embargo esta es, hasta ahora, la teoría más repetida y lógica. Las fuentes policiales sólo se limitaron a informar que la Bersa “estaba apta para el disparo y tenía balas en el cargador”.

No es un arma habitual. El calibre 32 es frecuente en los revólveres, no en las pistolas. El modelo Lusber 84 que portaba Sabag Montiel, como todas las pistolas, para ser disparadas debe tener una bala en la recámara. La primera bala tiene que ser ingresada en la recámara de forma manual. Siempre. Luego, una vez disparada, la segunda bala –como las siguientes- toma posición de forma automática

Detalle de la pistola. Fuente: La Nación

Bersa es una empresa argentina fundada en 1958. Su nombre original fue Tecnofres, hasta que en 1962 cambió por el definitivo BERSA, inspirado en los nombres de sus socios fundadores: Benso Bonadimani, Ercole Montini y Savino Caselli. Su planta de producción está ubicada en Ramos Mejía, partido de La Matanza. Su lema, en página web, es “Hay una Bersa para cada necesidad, descubrí qué Bersa es para vos”. Hoy es el principal proveedor de armas para fuerzas de seguridad y fuerzas policiales del país.

El modelo es el Lusber 84, calibre 32, tiene lugar para 8 municiones. Es un arma semiautomática de simple acción. Andrei Serbin Point, analista internacional especializado en armas y rastreo de conflictos, aporta información: “Tengo entendido que el modelo Lusber se produjo entre 1973 y 1978. Es decir que el arma utilizada en el atentado tiene un poco más de 40 años de edad, es uno de los modelos iniciales de la marca, se fabricaba en Ramos Mejía”.

-¿Es un arma que utilizaron las fuerzas de seguridad?

-Este modelo estaba pensado para el mercado civil. Para esa época, los policías usaban calibres 45 y también 9 mm. De hecho, el calibre 32 es considerado un calibre marginal desde hace tiempo en términos de defensa.

-¿Hay muchas armas de este calibre en las calles?

-Cuando las calibre 32 dejaron de ser un arma de circulación común, se obligó a los poseedores registrarlas. Lo que ocurrió es que ese trámite salía más caro que la pistola en sí y mucha gente prefirió no hacerlo. Entonces, las calibre 32 quedaron en la nebulosa y por eso es común que aparezcan utilizadas en delitos.

-¿Qué tan confiable son las pistolas Bersa?

-Bersa ha tenido épocas… Hay modelos que son considerados fiables, muy buenos, mientras que otros no tanto. Hay cuestionamientos sobre los controles de calidad que existen para Bersa. Las fuerzas de seguridad han tenido quejas reiteradas sobre cómo llegan a servicio las armas. Pero se trata de rumores, no hay nada comprobado. En general, las Bersa de calibre pequeño son consideradas de bastante buena calidad en los Estados Unidos. Las Bersa 380 son de la más vendidas. Uno de los mayores ingresos de la compañía viene de sus ventas en EE.UU.

-¿Cómo funciona la Lusber 84?

-Como todas las pistolas. Si al no hay bala en la recámara, uno aprieta el gatillo y no pasa nada. Y si uno aprieta el martillo, tampoco.

-¿Si hubiese balas en la recámara, qué tan probable es que falle este modelo?

-Hay dos posibilidades. Una es que haya un problema en el fulminante, que es el círculo del medio en la munición. Esa es la parte que detona. Si el fulminante está viejo o muy duro, o si la munición está vieja, puede ser que no funcione. También puede pasar que, si el arma está muy desgastada, haya problemas en la aguja percutora, que es la pieza que va por dentro y que hace detonar la munición. Funciona así: el martillo la golpea y la aguja golpea contra el fulminante. Con un arma así es imposible adivinar en qué condiciones estaba la aguja hoy, pero, luego de 40 años de uso…

-En la foto del arma que tomó la Policía Federal se puede ver que el cargador está mal colocado.

-En la foto del arma, el cargador no está correctamente alojado, está un poco más abajo. Mi especulación es que si el arma estaba así en el momento del disparo, podría explicarse la ausencia de bala en la recámara, ya que al ciclar la corredera no se habría alimentado el proyectil. Es decir que quizás el tirador trató de cargarla a escondidas, hizo el movimiento con la corredera y, cuando fue a disparar, no tenía bala en la recámara.

Bersa dejó de producir pistolas de calibre 32 en 2012, pero relanzó la Thunder 32 en 2021. El canal de Youtube “Tiradores Argentinos” ofrece un review: “Es un calibre bastante antiguo, de 1899, lo hizo el famoso John Moses Browning para su Browning M1900 y Bersa lo relanzó en este último tiempo. El calibre es 32 ó 7.65 Browning. Es semi-automática, el cañón es fijo, es doble simple acción, tenemos un largo total de 168 mm, un ancho de 33 mm, y un alto de 124 mm. Comparte estas medidas con la Thunder 380 y la 22. El peso es de un poco más de 500 gramos sin cargador, El largo del cañón es de 90 mm. El estriado del cañón es de seis estrías. Posee una capacidad de 10 municiones. Les puedo decir que me parece muy acertado como extiende el grip la base del cargador, ideal para los que tienen mano grande. Del lado izquierdo, tenemos seguro y la palanca para destrabar la corredera. Se siente muy bien a la mano, es un arma chica, pensada para portación. Todavía hay adeptos para este calibre, por algo Bersa lo vuelve a relanzar”.

La Bersa Thunder 32 tiene una amplia variedad de mecanismos de seguridad: un seguro manual en la corredera que bloquea el martillo, un desconector que evita el disparo si el cargador no está insertado (en la foto policial aparece el cargador insertado), un gatillo de doble acción (es decir que sin accionar la corredera, son solo apretar el gatillo es posible disparar), percutor inercial e incluso un seguro de gatillo activado con llave (en algunos modelos). Algunos modelos también tienen un percutor con seguro automático.