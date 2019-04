Ecuador: Ordenan prisión preventiva contra ex canciller de Correa que entró al Perú

Quito. Un juez de Ecuador ordenó este jueves prisión preventiva contra Ricardo Patiño, ex canciller en el Gobierno de Rafael Correa (2007-2017) y quien abandonó ayer el país con destino al Perú tras una denuncia por instigación contra el Gobierno.

"El juez de la Unidad Judicial Penal de Latacunga, Flavio Palomo, dictó prisión preventiva en contra de Ricardo P. por su presunta participación en el delito de instigación", dice un comunicado de la Fiscalía General ecuatoriana, en el que señala que solicitará "la difusión roja a la Interpol" para conseguir su extradición.

Patiño, hombre fuerte del correísmo, abandonó el miércoles Ecuador con destino al Perú, horas antes de que este jueves tuviera lugar una audiencia sobre la denuncia por instigación contra el actual Gobierno, presidido por Lenín Moreno.

Su viaje fue posible al no pesar sobre él ninguna orden judicial, aunque hoy, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, se quejó del Poder Judicial al afirmar que había pedido la medida cautelar de prisión el sábado.

"Es mejor prevenir que lamentar y el deber de todos los operadores de justicia es velar para que no exista más impunidad en el país. Pido a la ciudadanía estar alerta y su apoyo en la lucha contra la corrupción", señaló la fiscal.

Además, adelantó que solicitará "a los organismos encargados de control que revisen las actuaciones de la jueza Beatriz Benítez y verifiquen su patrimonio", dando a entender que su decisión de no aplicar esa medida pueda estar relacionada con un delito de corrupción.

En una audiencia celebrada el sábado a raíz de la denuncia de un ciudadano contra Patiño, Benítez, jueza instructora del caso, argumentó que no podía seguir ningún proceso penal al respecto.

De 65 años, Patiño fue ministro de Relaciones Exteriores y después de Defensa del anterior presidente ecuatoriano, Rafael Correa, quien reside en Bélgica y es buscado por la Justicia ecuatoriana por violación de medidas cautelares en el caso de secuestro de un político opositor.

La semana pasada, el ex ministro adelantó a una cadena de televisión internacional que barajaba si quedarse en el país al asegurar que no tenía seguridad para hacerlo y el martes no participó en una protesta que él mismo había convocado contra el Gobierno de Lenín Moreno en Quito.

La audiencia de formulación de cargos contra el ex canciller se inició a primera hora de la tarde en el complejo judicial de Latacunga, en la provincia de Cotopaxi (centro).

El caso se remonta a octubre pasado cuando la Fiscalía de Cotopaxi abrió una investigación previa contra él a raíz de una denuncia presentada por el abogado Juan Carlos Machuca por supuestamente haber violado la ley cuando en una convención de su movimiento político habría incitado a sus seguidores a pasar a una acción combativa contra las instituciones públicas.

El ex canciller es considerado el dirigente más cercano del ex presidente Correa hasta ahora en Ecuador, después de que el ex vicepresidente Jorge Glas ingresara en prisión a finales del 2017 tras ser condenado por asociación ilícita en la trama de sobornos de la firma Odebrecht.

De momento se desconoce si Patiño tiene previsto regresar al país y Efe ha tratado sin éxito contactar con él, aunque fuentes allegadas al ex canciller aseguran que el viaje, por el momento, "no tiene retorno".

Otros conocidos líderes del correísmo prófugos son el ex secretario de Comunicación Fernando Alvarado, presumiblemente en Venezuela; y la ex asambleísta Sofía Espín y el ex director de la Superintendencia de Comunicación Carlos Ochoa, en Bolivia.

