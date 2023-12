La llegada al poder del libertario Javier Milei supone un inmenso desafío. El economista ganó de manera contundente las elecciones (56% sobre el 44% que obtuvo el peronismo) porque los argentinos sabían de la necesidad de un cambio urgente y que era mejor dar un salto de fe que seguir cayendo hacia el abismo. Por eso, el discurso de la motosierra caló tanto, pese a los otros ‘peros’ que circundaban su candidatura.

Milei se puso la banda presidencial gracias a que en campaña dijo que cerraría el Banco Central, que dolarizaría la economía y que echaría “a patadas” a la casta política. No maquilló la necesidad de un ajuste fiscal y de un sinceramiento de precios. Pero ahora que ya es presidente se agolpan las preguntas: ¿Es factible llevar a cabo todo lo que prometió? ¿Cuáles serán las consecuencias de los ajustes? ¿El kirchnerismo le dejará gobernar y aplicar los cambios?

Empecemos desinflando un poco la burbuja. La casta de la que tanto renegó en campaña es ahora parte importante de su gabinete. Patricia Bullrich, quien fue su rival en la primera vuelta, es ahora su ministra de Seguridad, como parte del trato que Milei ha tenido que hacer con las filas del expresidente Mauricio Macri, con el fin de ganar gobernabilidad.

El presidente electo de Argentina, Javier Milei, junto a la excandidata presidencial, Patricia Bullrich, durante el cierre de su campaña electoral en Córdoba, Argentina, el 16 de noviembre de 2023. (Foto de DIEGO LIMA / AFP) / DIEGO LIMA

Su flamante ministro de Economía, quien tendrá el inmenso encargo de reconducir las finanzas públicas, es Luis Caputo, quien también fue exministro de Macri y expresidente del vilipendiado Banco Central. Atrás quedaron nombres ligados estrechamente a su formación política, La Libertad Avanza, que ha venido quedando al margen de varios cargos importantes.

Milei tiene apenas siete senadores y 39 diputados en el Congreso nacional, una cantidad ínfima si quiere conseguir que sus propuestas se aprueben, por lo que va a necesitar de una muy buena muñeca política -y de la casta- para poder sobrevivir en el cargo.

“Por ahora se están logrando ciertos acuerdos con algunos gobernadores de las provincias que le van a permitir votar leyes, y le van a garantizar un tiempo de gobernabilidad. El Congreso es un lugar de negociaciones y se van a tejer alianzas de acuerdo con el contenido de cada ley que se quiera aprobar”, señala a El Comercio la politóloga Liliana Díez, licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública e integrante de la Red de Politólogas de Mendoza.

Dolarización en pausa

Una de las propuestas bandera de Milei ha sido la dolarización. Con una inflación estratosférica (147% fue la inflación interanual de octubre), la moneda nacional prácticamente no tiene valor y además está sometida a múltiples tipos de cambio que solo han distorsionado el mercado.

El libertario Javier Milei ganó las presidenciales de este año con un discurso contra la clase política argentina y promesas de transformar el país. (Foto: AFP)

Sin embargo, desaparecer el peso no se plantea como una tarea sencilla, porque Milei quiere apuntar primero a un saneamiento del déficit fiscal (por eso la reducción de ministerios de 18 a 9), a través de privatizaciones de empresas públicas, liberalización de precios y, sobre todo, al pago de la deuda que tiene el Banco Central con los bancos privados (las llamadas leliqs). Ante ello, el presidente ya adelantó que habrá una estanflación (estancamiento de la economía más inflación) en los próximos meses.

Las cifras que recibe Milei 44,7% es el índice de pobreza del 2023 en la Argentina según un reciente informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina. La indigencia pasó del 8,1 % en 2022 a 9,6 % en el presente año. 142,7% es la inflación interanual que recibe Javier Milei. De enero a octubre (la última medición), los precios subieron un 120%, el porcentaje más alto de América Latina después de Venezuela. 21.500 millones de dólares son las reservas internacionales brutas (el total de fondos en moneda extranjera) que tiene el Banco Central. Se trata del valor más bajo registrado desde el 2006. 9 ministerios pasará a tener el Poder Ejecutivo bajo el gobierno de Milei, de los 18 que han funcionado en los últimos años. Se creará la cartera de Capital Humano, que incluye Educación, Trabajo y Desarrollo Social.

El último informe del Focus Economics proyecta una “contracción económica profunda” con una inflación del 260% para el segundo trimestre del 2024 y que el dólar llegará a unos 1.500 pesos hacia finales del próximo año (actualmente está a 990 pesos).

De hecho, el flamante mandatario casi no ha hablado de la dolarización en las últimas semanas y más se han enfocado en las cuentas fiscales y en los ajustes que vendrán para los próximos dos años.

“La dolarización no es algo que implementará primero. Lo sensato ahora es que en el Congreso le pasen las reformas en las que la mayoría está de acuerdo, como el cierre de la brecha fiscal y la reducción del aparato estatal. Una vez que eso esté más consolidado ya podría entrar a los temas más complicados, como el cierre del Banco Central y la dolarización”, explica a El Comercio Marco Ortiz, profesor del Departamento de Economía de la Universidad del Pacífico.

Muchos votantes de Milei simpatizaron con la motosierra que mostró en campaña como símbolo de los grandes recortes que quiere hacer al Estado argentino. (Foto: AFP)

“Cuando las economías siguen recetas trasnochadas que pasan por controles de precios, terminan con distorsiones enormes porque el Estado se entromete a fijar precios. El Perú pasó por lo mismo, y luego vino el famoso paquetazo de [Juan Carlos] Hurtado Miller en 1990″, añade Ortiz. “La liberalización de precios es compleja porque uno no sabe dónde van a terminar esos precios, y todo ese proceso genera inflación, sin embargo el aparato productivo argentino necesita reconstituirse”.

El ruido de la calle

El economista peruano apunta que las privatizaciones y reformas van a producir desempleo pues muchos sectores solo se mantenían a flote por la intervención estatal. “Todo dependerá de la rapidez con que se implementen las medidas y reformas, pero algunas industrias que antes estaban protegidas por el Estado van a tener que quebrar, y ese proceso implica, en términos económicos, una reasignación de factores. Es decir, mucha gente va a quedar sin trabajo”, explica Ortiz

Siendo así, un aspecto que se avizora como el más complicado para el gobierno es lidiar con la ahora oposición kirchnerista, que está con la sangre en el ojo tras haber perdido las elecciones. Y esta oposición no solo la enfrentará Milei en el Congreso, sino también en la calle. Los poderosos líderes sindicales, si bien vinculados históricamente al peronismo, también son en muchos casos dirigentes políticos de los K, y ya han anunciado que el gobierno del libertario será breve pues no dudarán en salir a “defender a los trabajadores”.

Para Díez, ha habido un cambio en el discurso de Milei desde la campaña hasta su victoria en los comicios. “Él ganó diciendo que haría un ajuste, pero que ese ajuste lo iba a pagar la casta política y los empresarios prebendarios, es decir los amigos del poder político. Pero ahora resulta que la motosierra vendrá por el lado de los trabajadores”.

“A lo que él llamó la casta política ahora está teniendo un color político, pues los funcionarios de Milei son personas conocidas para los argentinos porque estuvieron en los gobiernos liberales anteriores -el de Menem y el de Macri- así es que en términos de política no hay mucha esperanza de cambio”, expresa la politóloga mendocina.

Sin embargo, la experta señala que hay que darle al nuevo gobierno el tiempo necesario para afrontar la crisis y que los sindicatos no deben actuar como partidos políticos sino evaluar las necesidades de sus sectores y negociar.

“La comunicación del gobierno va a ser clave. Sin una buena comunicación es difícil pasar estas reformas pues hay que explicarle bien a la población que son necesarias para que la Argentina regrese a la senda de crecimiento y de bienestar económico”, finaliza Ortiz.

Javier Milei tiene una tarea titánica, no solo por las altas expectativas puestas en él sino por la magnitud de sus promesas en medio del complejísimo entramado político-económico que supone la Argentina. Sacar de la bancarrota a uno de los países más grandes de Sudamérica no supone algo sencillo, más aún si al frente tendrá el juicio constante del kirchnerismo, una fuerza que ha quedado herida pero no derrotada.