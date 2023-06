Lesly Jacobombaire Mucutuy es la heroína de la historia con final feliz en la selva de Colombia. La menor de 13 años cuidó durante 40 días a sus hermanos menores hasta el pasado viernes 9 de junio, cuando fueron encontrados por los equipos de búsqueda formado por indígenas y militares.

Testimonios de familiares que han hablado con los menores en el hospital de Bogotá donde permanecen internados confirman el papel clave de Lesly para la sobrevivencia de todos los hermanos.

Lesly y sus hermanos Soleiny Jacobombaire Mucutuy (9 años), Tien Ranoque Mucutuy (4) y Cristin Neryman Ranoque Mucutuy (1) viajaban el 1 de mayo en la avioneta que cubría la ruta Araracuara - San José del Guaviare, cuando se estrelló en plena selva. El piloto, otro pasajero y la madre de los niños, Magdalena Mutucuy, murieron al instante.

Cuatro niños indígenas que iban en una avioneta que se estrelló en la selva amazónica en Colombia el 1 de mayo de 2023. (Foto de Oficina de Prensa de las Fuerzas Armadas de Colombia / AP)

Ahora, el Ministerio de Defensa de Colombia y la prensa local publicaron las declaraciones del abuelo de los niños, Narciso Mucutuy, quien detalló cómo Lesly cuidó de sus hermanos menores mientras buscaban la forma de salir de la selva.

Primero Narciso Mucutuy refutó las declaraciones que hizo el padre biológico de los niños menores y padrastro de las dos hermanas mayores, Manuel Ranoque, quien dijo que la madre había sobrevivido cuatro días tras el accidente. El abuelo señaló que Lesly le relató que los tres adultos que viajaban en la avioneta habían muerto en el momento del impacto.

Narciso Mucutuy tras visitar a sus nietos en un hospital de Bogotá.

El momento del accidente

Narciso Mucutuy le dijo a la revista Semana que Lesly le contó que la bebé de un año iba sentada en las piernas de su mamá, mientras que los otros tres menores viajaban atrás.

“Mi hija estaba cerca del piloto cuando cayó la avioneta: fue un solo golpe. Se fueron los tres, uno sobre otro, y la niña quedó debajo de la mamá. Eso es lo que me contó la niña. Entonces cuando al rato la niña reaccionó y vio que se movía una patica y entonces ella dijo: mi hermanita está viva y la jaló. Eso es lo que la niña me contó”, dijo el abuelo.

Lesly narró también que estuvieron cuatro días al lado de la avioneta, pues pensaban que alguien podía llegar rápido a rescatarlos. Pero pasado ese tiempo decidieron caminar por la selva en busca de una quebrada o un camino. Querían encontrar un río grande que los llevara hasta alguien que los pueda ayudar.

“Donde cayó la avioneta era grandísimo, un monte virgen, no se veían techos, ni casas, ni nada”, expresó Narciso.

Sobre su alimentación, el abuelo dijo que durante los cuatro días que los ñiños estuvieron cerca de la avioneta, “tenían como fiambre tres libras de marinitas y polvo de yuca”. Luego empezaron a caminar en búsqueda de comida.

Fotografía cedida por las Fuerzas Militares de Colombia que muestra a soldados e indígenas mientras atienden a los niños rescatados tras 40 días en la selva de Guaviare. (EFE). / Fuerzas Militares de Colombia

¿Cómo sobrevivió la niña de un año?

Cristin Neryman Ranoque Mucutuy tiene un año y es la menor de los hermanos. Narciso Mucutuy dijo que Lesly le contó cómo la mantuvieron con vida los 40 días que estuvieron perdidos en la selva.

“Ella cuenta que mientras la bebé tenía comida en el biberón ella le daba poquitito, hasta que se acabó. De ahí estuvo a punta de agua, pura agua”, dijo Narciso Mucutuy en una entrevista divulgada por el Ministerio de Defensa de Colombia.

En el diálogo con Semana, el abuelo dijo que en el biberón había leche que la mamá había traído para darle de comer en el viaje.

Cuendo se perdió el biberón en la selva, “Lesly hacía una copita con hojas de árbol, rompía la puntica y le daba agua” a la bebé, narró Narciso.

Un biberón encontrado en el bosque mientras se buscaba a los niños. (AFP). / HANDOUT

El abuelo explicó que “los niños lloraban de hambre, de cansancio, de frío, de todo eso lloraban, con el golpe que ellos recibieron. Sin ninguna droga, sin pastas, lo único que la hermanita mayor rompió fue tela de la ropita de la mamá que ella llevaba en el viaje, rompió tela y los envolvía. Es una vida muy triste”.

Desde los 5 años los internan en la selva para que aprendan a sobrevivir

Semana le preguntó a Narciso Mucutuy sobre cómo los niños se cuidaron de los peligros de la selva, incluidos los animales, cómo dormían y cómo se refugiaban.

“Lesly es una niña muy berraca. Nosotros los indígenas desde los tres años ya empezamos a enseñar poquito a poquito, cuando ya tienen cinco años nosotros los sacamos a la selva, los llevamos en un potrillo, acá se dice lancha. Los llevamos por el río enseñándoles a pescar, por el monte enseñamos a comer frutas, qué fruta se come, qué fruta no se come, hay frutas venenosas. Lo mismo, les enseñamos cuándo se saca la piña; cuándo está madura, cuándo está verde, cuándo es astillosa, cuándo puede chuparse, todo eso les enseñamos”, narró el abuelo.

También dijo que Lesly le contó que en ningún momento vieron serpientes, tigres, ni osos. “Lo que la niña decía era que no sentía miedo de nada, estaba era perdida de pensamiento por el susto que se pegó. Ella pensaba era en llegar, en salir”.

Narciso Mucutuy sostuvo que a los niños también se les enseña cómo se hace un rancho y cómo se acondiciona el lugar para descansar. “Entonces, ella tenía ya todo ese conocimiento. Entonces, ella hacía los ranchitos y tendía hojitas por debajo y se acostaban a dormir”.

Una fruta mordida que fue hallada durante la búsqueda de los niños. (AFP). / HANDOUT

Por su parte, Henry Guerrero, líder indígena uitoto que estaba en el grupo que encontró a los niños, explicó que a uno de ellos le encontraron en la boca una semilla de una fruta conocida como milpesos.

“Al niño pequeño se le encontró con una pepa que nosotros llamamos milpesos, que ahorita estamos en cosecha. Esa pepa se machuca y da un buen jugo, muy bueno. Ellos se mantenían comiendo eso porque la ración de comida que encontraron en el avión se les acabó, entonces se mantenían comiendo frutas silvestres. Lo que nos dimos cuenta es que las frutas que están en cosecha en esta época son el juan soco y el milpesos”, dijo Guerrero, de acuerdo con Infobae.

Un soldado con el perro de búsqueda 'Wilson' olfateando un par de tijeras encontradas en el bosque durante la búsqueda de los niños. (AFP). / -

Se escondían de los helicópteros

Los niños dejaron señales en los lugares donde dormían, con la esperanza de que alguien los encontrara. Pero a la vez se escondían cuando pasaban cerca los helicópteros de rescate o las personas que se habían internado en la selva para buscarlos, ello porque pensaban que podían castigarlos.

“Cuando pasaban los helicópteros ellos se escondían de miedo y cuando los buscaban los paisanos y el ejército también se escondían. Ella cuenta que pasaban a 10 metros y se quedaban quietos, le tapaba la boca de la pequeñita para que no llorarara, para que no haga bulla”, dijo Narciso.

El lugar donde encontraron a los niños. (AFP).

Los encontraron cuando Lesly ya no podía más

Cuando los rescatistas los encontraron, Lesly ya no podía caminar, dijo el abuelo. “Ya estaba muy cansadita, entonces ellos se amontonaron en un solo lugar y se sentaron, ahí tenían al pequeñito entre las piernas, cuando los encontraron”.

“La niña me dijo que ella ya no tenía alientos, ya no tenía fuerzas, se sentía débil. Ella ya perdió la memoria, ella miraba visiones, luces; ahí donde ellos ya se quedaron quietos en ese lugar y los niños ya no podían caminar”, narró Narciso a Semana.

Así encontraron con vida a los cuatro niños luego de 40 días del accidente del avión en una selva de Colombia.



Se trata de Soleiny Mucutuy, de 9 años; Tien Noriel Ronoque Mucutuy, de 4; Lesly Mucutuy, de 13 y Cristin Neriman Ranoque Mucutuy, de 11 meses. pic.twitter.com/X2pD9PDTaY — Pergamino Virtual (@PergaminoVirtu1) June 12, 2023

Agregó que el hallazgo de los niños fue como un milagro de Dios, “que entregó a los niños a la gente que los estaba buscando. Ese era como último momento, desde ahí habla la niña que ella ya miraba visiones, no podía caminar, lo que quiere decir que estaba en la última vida”.

Los niños llegan al Aeropuerto Militar de CATAM para ser trasladados al Hospital Militar de Bogotá. (EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda). / Mauricio Dueñas Castañeda

El estado de salud de los niños

Narciso Mucutuy dijo que los niños llegaron al hospital muy desnutridos, golpeados por el accidente de la avioneta, pero ya se están curando.

“Los he visto mejor, mejor porque los niños ya están comiendo y los abuelos también ya están haciendo los rituales para que ellos coman. Para los indígenas cuando hay una persona enferma, como en el caso de mis nietos, sea agua, sea jugo, sea pescado o caldo, hacemos ritual para dar de comer a ellos, para que le haga provecho”, manifestó.