En extrañas circunstancias fue hallado muerto el abogado y ex secretario de Transparencia de Colombia Rafael Merchán, en el departamento en el que residía en Bogotá.

Amigos de Merchán le dijeron a "El Tiempo" que desde hacía dos días no contestaba su teléfono y que en la mañana de este jueves, cuando lo fueron a buscar, lo encontraron sin vida. Tenía 43 años de edad.

Con apenas 22, Merchán fue elegido edil de la zona de Chapinero en Bogotá. Allí empezó a conocer el manejo del sector público desde adentro.

Luego, tuvo a su cargo la Dirección de Justicia Formal del Ministerio del Interior y de Justicia en el 2010, dependencia encargada de la formulación del Estatuto Anticorrupción.

Posteriormente, trabajó en la Secretaría de Transparencia, entidad que tuvo a su cargo entre el 2014 y 2015, cuando era presidente Juan Manuel Santos. También fue cónsul en Londres.

Otro de los cargos que ocupó en su corta trayectoria fue el de director ejecutivo del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózoga.

Durante su periodo en la Secretaría de Transparencia participó activamente en el Comité Antisoborno Trasnacional de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) y tuvo constante interacción con organismos internacionales vinculados a la lucha contra la corrupción.

Además de abogado, Merchán era politólogo, y tenía especializaciones en derecho administrativo, de la Universidad de los Andes, y en derecho económico, de la Universidad Externado de Colombia.

En sus redes sociales solía publicar fotos de sus viajes por el mundo. Hablaba inglés, portugués y francés.

"Es una gran pérdida. Rafael era mi amigo, un gran ser humano, y fue mi jefe programático en la campaña para la Alcaldía de Bogotá", dijo Carlos Fernando Galán, una de las personas más cercanas a Merchán en los últimos 12 años.

A petición de la defensa del ex presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, Luis Fernando Andrade, Merchán había sido citado como testigo en el proceso contra el funcionarios por el Caso Odebrecht, junto a otras personas como el ex presidente Santos, el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras; los ex ministros Mauricio Cárdenas, María Lorena Gutiérrez, Germán Cardona y Natalia Abello y el ex director de Planeación Nacional Simón Gaviria.

Al parecer, la defensa de Andrade quería probar con la declaración de Merchán que el ex presidente de la ANI no era cercano a Odebrecht, pues había ido a la oficina del entonces Secretario de Transparencia para pedir que se investigara a la multinacional brasileña por una posible concertación en contratos con la Agencia.

Fuente: "El Tiempo" de Colombia / GDA