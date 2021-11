El expresidente de Bolivia, Evo Morales, ha anunciado que la Runasur -organización que lidera y que, en español, se puede entender como los “Pueblos del sur”- tendrá un encuentro en el Cusco los días 20 y 21 de diciembre.

Para entender mejor de qué se trata y cuáles son sus verdaderos alcances, El Comercio consultó con cuatro especialistas.

Lo primero que hay que anotar es que el nacimiento de la Runasur se anunció en abril de este año, y que se trata de un proyecto que, según su manifiesto, se suma a la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).

Su objetivo, cuenta el portal Telesur, es “articular una América plurinacional”; es decir, unir los movimientos sociales, ya sean “indígenas, obreros, de la clase media y magisterios” con “profesionales intelectuales” para conseguir la “verdadera liberación” de la región.

Con sede central en Bolivia, la Runasur cuenta con el apoyo de algunos líderes sindicales de dicho país, y busca ampliar sus alcances en otras latitudes. De allí que el exmandatario boliviano haya hablado de esta próxima cita en nuestra capital arqueológica.

El politólogo boliviano Marcelo Arequipa explica que, en términos ideológicos, la Runasur toma “el discurso del pueblo contra el imperio, que es lo que Morales maneja muy bien como discurso político”.

“Se va a tratar de instaurar en la discusión internacional que existe un peligro constante, de que los pueblos latinoamericanos están oprimidos o amenazados por el imperio estadounidense”.

El columnista y docente emérito de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) Franceso Zaratti sostiene que la Runasur sirve “para promocionar la figura de Evo como un líder de los movimientos sociales”.

“No se puede decir mucho porque hasta ahora, la Runasur es solo un nombre. Habría que ver qué sucede ahora que se van a reunir. Pero, por el momento, tienen una declaración muy genérica, de unión de movimientos sociales, y sostienen que desde ellos se tiene que dar el cambio, la revolución”.

“Esas son declaraciones, pongámoslo así, líricas”.

¿A qué se refiere?

Zaratti pone un ejemplo: cuando los presidentes se reúnen, plantean ciertos objetivos y tratan de traducirlos en leyes o convenios. “Pero, ¿en qué se traducen las reuniones de los movimientos sociales? ¿En protestas?”, se pregunta el catedrático de la universidad paceña.

DEL DICHO AL HECHO

El analista peruano Óscar Vidarte anota que, así como el Grupo de Puebla articula a los líderes progresistas y el Foro de Sao Paulo hace lo mismo con los partidos políticos de izquierda, la Runasur quiere funcionar con los movimientos sociales con un componente indígena muy fuerte.

“Y, claro, Morales trata desde el nombre, vincularlo a la Unasur, que prácticamente no existe, está paralizada. Varios países se han ido, otros han detenido su participación”.

En ese sentido, habría que preguntarse sobre el alcance real de la Runasur. Al respecto, Vidarte pide tranquilidad: “Habrá que ver si es que se consolida”.

“Pero creo que se exagera mucho sobre su alcance. Lo mismo que pasó hace dos años con las protestas en Chile. Entonces se dijo que la culpa era del Foro de Sao Paulo, que Venezuela estaba involucrada. Yo me pregunto: ¿qué capacidad tiene Venezuela, en la actualidad, para influenciar sobre otros?”.

“Pensar lo mismo sobre este caso es darle mucho poder a Evo. Es verdad que es un líder regional y que seguramente tendrá influencias en algunos países, pero eso no significa que esté internacionalizando una manera de entender el mundo”.

Sobre ello, Zaratti recuerda que hay que tener en cuenta la realidad política actual de Latinoamérica. “Ahora es muy fluida, muy dinámica”.

“Puede ser que el Perú haya tenido un viraje a la izquierda, pero Ecuador la tuvo a la derecha y es muy probable que Argentina se vaya a la centroderecha. El panorama ideológico en la región no es homogéneo”.

Y si Jair Bolsonaro es reelegido en Brasil, la perspectiva de la Runasur cambiará por completo.

“La pregunta real es hasta dónde puede influenciar la Runasur en el resto de países. No se trata solo de pensar en objetivos continentales, sino de ver qué cosas concretas se pueden hacer”.

“Ahora, a ningún gobierno le gustaría que estos eventos sucedan en sus territorios. Imagino que a Castillo tampoco. Cada gobierno tiene su propia dinámica, sus problemas y ejercen el poder a su manera, como para que se reúnan movimientos que quieran darles líneas y objetivos”.

En ese sentido, concluye Zaratti, esta reunión “es más perturbadora que constructiva para América Latina”.

UNA INTROMISIÓN PELIGROSA

Quien es más radical en su postura es el exvicecanciller peruano Eduardo Ponce Vivanco. Él sostiene que la “pretensión de Morales es geopolítica” y que tiene “como propósito hacerse del sur del Perú e infestarlo de un movimiento típicamente subversivo”.

“Tener el talante de convocar en territorio peruano una reunión de esta naturaleza es el colmo. Es una intromisión delegada del gobierno de Bolivia. El Perú no puede permitir esto que es peligrosísimo”.

Al contrario de lo que opinan el resto de especialistas convocados para este artículo, Ponce sostiene que no es conveniente pensar que esta reunión es irrelevante en tanto carece de poder real. Él afirma que la Runasur es “el Foro de Sao Paulo de los pueblos y movimientos sociales”.

“Me parece que, por dignidad nacional, conveniencia geopolítica y por un mínimo de visión, no se puede tolerar esto. Hay que rechazarlo inmediatamente a nivel político y diplomático. Es un desafío a la cancillería de Torre Tagle, que no puede permanecer impasible ante una intervención de esta magnitud”.

