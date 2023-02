Mientras avanzan la audiencias en contra del presunto asesino de Valentina Trespalacios, su exposa Ashley Poulos decidió hablar con los medios locales de Wisconsin y dar detalles sobre el tipo de relación que mantenían.

Este miércoles, después de 11 horas de audiencia y la presentación de más pruebas por parte de la Fiscalía en contra del ciudadano estadounidense, quedó pendiente la definición de qué medida tendría mientras avanza el proceso por el crimen de la DJ Valentina Trespalacios, cuyo cuerpo fue encontrado dentro de una maleta el pasado 22 de enero.

La Fiscalía presentó en una serie de fotografías y videos que involucran a John Poulos como la única persona que compartió con Trespalacios antes de su muerte. Una maleta azul sin una rueda, una cinta negra y una manta son los elementos que han sido mencionados por los testigos y que pertenecerían a Poulos.

Mientras avanzan las audiencias en contra de este ciudadano estadounidense, se conocen nuevos detalles sobre su vida en Wisconsin, pues, según los registros encontrados en redes sociales, habría mantenido una relación con Ashley Poulos.

El hombre, de 35 años de edad, es padre de tres niños y según lo revelado por el medio MEAWW, se habría divorciado de Ashley en enero de 2021. Adicional a esto, el ‘Daily Mail’ menciona que esta mujer habría presentado “una orden de alejamiento en su contra por ser violento”.

Ashley Poulos da testimonio sobre su relación con John

El medio local de Wisconsin, WISN 12 News, se contactó con Ashley Poulos, quien dio reveladores detalles sobre la relación que mantenían. Inicialmente mencionó que se habían divorciado en el año 2021. “John abandonó a sus hijos y no los ha visto en persona desde que se fue de Wisconsin en enero de 2021″, mencionó Ashley.

Además, mencionó que no estaba sorprendida por las acusaciones que se le hacen en Colombia: “Basándome en su comportamiento pasado y su naturaleza controladora, no puedo decir que me hubiera sorprendido por completo porque todos sabíamos que él era el tipo de persona que es muy controladora y abusiva”

‘No era consciente de la doble vida que llevaba’

Ashley Poulos, en unas declaraciones a Telemundo, también contó que su relación con John dejó tres hijos luego de que se casaran en el 2009.

“El mayor luchó contra el cáncer a los cuatro años”, dijo. Insistió en que los abusos del hombre fueron el detonante para solicitar el divorcio. También contó que su exesposo, tras la separación, abandonó Estados Unidos y dispuso una fortuna para vivir en varios países europeos, incluidos Chipre, Turquía y Ucrania. Y mientras disfrutaba de su vida, se ha negado a pagar la manutención de sus tres hijos, por lo que tiene una demanda y orden de arresto en Estados Unidos.

Ashley, en sus declaraciones a Telemundo, agregó: “Aunque sabía que John había estado en Colombia durante los últimos meses, a través de publicaciones en las redes sociales, no era consciente de la doble vida que llevaba”.

La mujer también lamentó lo que ocurrió con Valentina Trespalacios.