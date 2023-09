El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, reveló este miércoles que evitará sobrevolar el espacio aéreo de Perú para no padecer “una majadería” durante su gira por Sudamérica, que inicia este viernes en Colombia y también contempla Chile.

“Como no queremos que nos hagan una majadería porque, como es público y notorio, no tenemos buenas relaciones con el Gobierno de Perú, no vamos a solicitar pasar por el espacio aéreo, vamos a dar un rodeo para llegar (de Colombia) a Santiago de Chile”, informó en su rueda de prensa diaria.

El mandatario viajará el viernes en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana a Colombia, de donde después irá a Chile.

En ambos países se reunirá con los mandatarios, el colombiano Gustavo Petro y el chileno Gabriel Boric.

Pero el gobernante mexicano recordó sus malas relaciones con Perú, a cuya presidenta, Dina Boluarte, considera “espuria” tras la salida del poder de Pedro Castillo por un autogolpe de Estado en diciembre pasado.

“Y no lo hacemos (evitar el espacio aéreo de Perú) porque tengamos problemas de odio, así una confrontación frontal, no. Lo hacemos porque no queremos que la investidura del presidente, el país nuestro, se vea envuelto en un escándalo si solicitamos el espacio aéreo y nos lo niegan”, comentó.

El viaje de López Obrador a Sudamérica representa apenas su sexta gira al exterior tras casi cinco años de mandato, durante el que ha visitado Estados Unidos cuatro veces, y Centroamérica y Cuba una vez.

El mandatario abordará posibles cambios a la política para combatir el narcotráfico en Colombia, mientras que en Chile participará en el 50 aniversario luctuoso del presidente chileno Salvador Allende (1970-1973), cuya muerte él considera “asesinato” aunque de manera oficial fue un suicidio.

El presidente señaló que reiterará su intención de buscar la integración de América Latina, pero justificó evadir a Perú.

“Es mejor actuar de manera precavida y así no nos metemos en lío con nadie, tampoco ponemos en aprieto a la autoridad en Perú, es mejor dar la vuelta, no sé cuál sea el plan de vuelo, lo están viendo los pilotos de la Fuerza Aérea”, concluyó.