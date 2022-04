Los padres de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa ya cuentan con un peritaje externo a fin de comparar sus resultados con los que arrojó la necropsia oficial del Servicio Médico Forense sobre las causas de muerte de la joven de 18 años de edad, localizada sin vida la tarde-noche del jueves en una cisterna con el borde superior a ras de tierra, que se ubica a unos 12-14 metros hacia el norte de la entrada del motel Nueva Castilla.

Asimismo, afirmó Mario Escobar, padre de la joven estudiante de Derecho por la UANL, si es necesario para esclarecer los hechos y llegar a la verdad, está de acuerdo en que se realice una exhumación de los restos de su hija, que descansan en el panteón del ejido Laguna de Labradores, en el municipio de Galeana.

En entrevista posterior a un homenaje que estudiantes de la Facultad de Derecho realizaron a su hija, Mario Escobar comentó que en un video que les mostró la noche del domingo a él y a su esposa, Dolores Bazadúa, el fiscal General de Justicia del Estado, Gustavo Adolfo Guerrero, y su equipo, en presencia del gobernador Samuel García, observaron que su hija efectivamente entró al motel Nueva Castilla.

Aunque inicialmente se había comentado que en el motel Nueva Castilla había cámaras de monitoreo que no realizaban grabación de video, dijo el señor Escobar, “se nos mostró un video, obviamente entra (Debanhi) al inmueble (del motel); pero hasta ahí, se le ve en dos ocasiones, sin que se vieran más detalles de lo que ocurrió después. Es todo lo que puedo decir porque es todo lo que se ve y no puedo echar mentiras”, puntualizó .

Lamentablemente, dijo, se tardaron muchos días en pasarles esas videograbaciones (dos días después de localizar el cuerpo de Debanhi), y ahora hay que establecer por qué se tardaron tantos días, qué fue lo que pasó, cuál fue la negligencia.

Recuerden que esto ya entra a investigarse como feminicidio, y se debe llevar con una perspectiva de género, al tomar el caso la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos contra las Mujeres, Adolescentes y Niñas, expresó Mario Escobar, y agregó que la familia se está apoyando ahora con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, “ya nos pusimos en contacto el día de hoy con ellos” y también al mismo tiempo está interviniendo la Comisión Estatal en la materia.

Expresó que le solicitaron al fiscal general Gustavo Adolfo Guerrero, “que se deslinden responsabilidades y caiga todo el peso de la ley, si existió negligencia por parte de la Fiscalía Especializada en Desapariciones, “que caiga quien tenga que caer, no nos interesa a nosotros, queremos que se esclarezca esto, que se diga la verdad”.

Respecto a la promesa que se les hizo en la reunión con el fiscal y donde estuvo el gobernador, de que se darían a conocer los videos donde Debanhi entra al motel, expresó que será hasta que concluya la investigación, independientemente de cuál sea el resultado, “por cuestiones mías, por respeto, por el debido proceso”.

El padre de Debanhi admitió que se equivocó por la confusión que se generó en el sentido de que la intervención de la llamada Comisión Internacional de Derechos Humanos se refería a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“Me equivoqué, les agradezco a ellos que de alguna manera se acercaran, lamentablemente en un momento vulnerable en el que estábamos por el duelo, los atendí como siempre he atendido a ustedes, no chequé. Bueno, ellos hacen su trabajo, pero tendremos un poquito de respaldo a nivel mundial con la CNDH.

Asimismo, puntualizó que en su momento señaló que no tenía confianza en la Fiscalía Especializada en Desapariciones, no refiriéndose a las autoridades en general; pues “siempre he tenido el apoyo de Samuel (García), ustedes han visto el despliegue de unidades”, pero si la persona encargada (Rodolfo Salinas) no supo comandar ese despliegue esa otra cosa, ahí se van a deslindar responsabilidades”, insistió.

Los elementos policiacos ahí estaban, si delega y hace las cosas, a lo mejor ahorita estuviéramos hablando de otra situación, expresó.

Además comentó que ahora que la investigación pasa a la Fiscalía Especializada en Feminicidios, las jóvenes que acompañaban a Debanhi se van a investigar de nuevo, porque ahora todo se vuelve a analizar, los cinco tomos de la carpeta y nada se descarta, en su momento deben hacer algunas declaraciones complementarias, incluyendo al conductor que la abandonó en la carretera.

Respecto al segundo peritaje para esclarecer las causas de la muerte de Debanhi, aseveró “ya lo tengo, lo solicité, teniéndolo a la mano lo vamos a analizar junto con Derechos Humanos y la Fiscalía de Nuevo León” para ver si hay diferencias con el estudio oficial. Agregó que antes de llevar el cuerpo de Debanhi a Galeana se realizó el peritaje por una persona que contrataron y que se dedica a eso, porque es perito acreditado. Incluso si es necesario un nuevo estudio, se podría realizar una exhumación del cuerpo, señaló.