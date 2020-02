Gladis Giovana Cruz Hernández y Mario Alberto Reyes Nájera, presuntos feminicidas de la niña Fátima, revelaron detalles que los llevaron a cometer el crimen.

Frente a las autoridades, Gladis Giovana confirmó que ella entregó a Fátima con Mario, pues éste le había pedido una “novia joven” que le durara por mucho tiempo. Antes, según dichos de la mujer, la había amenazado con abusar sexualmente de sus dos hijos.

Giovana aseguró que, por temor, le llevó a Fátima, pues se acordó que su familia no le prestaba mucha atención a la menor.

Detalló que cuando se la entregó, Mario Alberto la vistió con un vestido que recién había comprando y le pintó las uñas.

De igual manera, Giovana confesó que ella misma asfixió a Fátima con un cinturón. Una vez cometido el crimen y al darse cuenta que eran buscados por las autoridades, decidieron abandonar el cuerpo en el baldío, donde fue encontrado, y decidieron escapar.

Ambos confesaron cómo fue que se concretó la agresión. Giovana aseguró que Mario no mostró arrepentimiento, sin embargo, dijo sentirse arrepentida pero que no tenía opción, pues le tenía miedo y no quería que atacara a sus hijos.

Este relato ya obra en las actuaciones ministeriales del caso.

Feminicidio de Fátima no fue por dinero: García Harfuch

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, señaló que el feminicidio de la niña Fátima “no fue por dinero”.

En conferencia de prensa, el titular de la policía capitalina señaló que, por respeto a Fátima, "queremos ser cuidadosos de lo que pasó, es una tragedia, un crimen atroz”.

“No fue por dinero el móvil, de ahí a las intenciones que haya tenido este sujeto, lo que sí queremos es evitar una situación de morbo y decir que no fue por dinero”, dijo García Harfuch.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, añadió que el crimen atroz contra Fátima será castigado.

Confían en órdenes de aprehensión para pareja feminicida de Fátima

El gobierno de la Ciudad de México espera que en el transcurso del día se entreguen las órdenes de aprehensión contra Gladis Giovana y Mario Alberto, acusados por el feminicidio de la pequeña Fátima, para ser trasladados de Atizapán a la Fiscalía Anti Secuestros, en Azcapotzalco.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró que están dentro de los tiempos que marca la ley, pues son 48 horas para que puedan cumplimentar esta orden.

La pareja, en estos momentos, está detenida por cohecho, es decir que ambos intentó sobornar a los policías municipales al momento de su detención.

El funcionario comentó que se realizaron diversos recorridos que permitieron recabar las imágenes de vídeo en el que se aprecia a la niña en compañía de Gladis Giovana.

Además, se trazó la ruta del paso de la víctima y su agresora, y se identificó el vehículo que abordaron.

Asimismo, por medio de diversas entrevistas a personas del entorno familiar y social de la menor, se tuvo conocimiento de que Gladis Giovana era conocida de los familiares de la víctima.

Los entrevistados y diversas denuncias coincidieron en reconocer a la mujer que se aprecia en el vídeo como conocida de la madre de Fátima, refiriendo que responde al nombre de Giovana, que es esposa de un sujeto identificado con el nombre de Mario, y que uno de sus hijos asiste a una escuela de la zona.

Por ello, se solicitó información a la escuela para corroborar los datos recopilados y poder obtener los nombres completos de los presuntos responsables del feminicidio.

Relatan seguimiento de pistas de pareja feminicida

De manera posterior a la identificación de Gladis Giovana Cruz Hernández y su pareja sentimental Mario Alberto Reyes Nájera, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a través de trabajos de investigación, logró establecer que el domicilio de los ahora detenidos, se encontraba ubicado en la colonia San Felipe, alcaldía Xochimilco, lo que coincidió con la información proporcionada a través de una denuncia ciudadana que ingresó a la Fiscalía General de Justicia, fortaleciendo así las líneas de investigación existentes.

El martes 18, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia, se trasladaron al lugar de referencia, donde cumplimentaron una orden de cateo.

En el lugar fueron encontrados un suéter y zapatillas similares a las que portaba Gladis Giovana el día del secuestro, así como varios cinchos de plástico negro, similares a los que fueron utilizados para inmovilizar a la víctima.

Ayer, 19 de febrero, se logró la ubicación del domicilio donde se encontraban los dos presuntos responsables, en la localidad La Palma, municipio de Isidro Fabela, en el Estado de México. Más tarde fue confirmada por una denuncia ciudadana que ingresó a la Fiscalía General de Justicia de la CDMX.

Con esta información, se inició la colaboración entre las autoridades de la Ciudad de México y el Estado de México, así como la Guardia Nacional, logrando la detención a los imputados.

Los detenidos fueron presentados en las instalaciones de la Fiscalía de Atizapán, en el Estado de México, y posteriormente serán trasladados a la Ciudad de México para seguir su procedimiento penal.

Una relación tóxica

Luego de que la Guardia Nacional detuviera a los presuntos responsables de la desaparición y feminicidio de la pequeña Fátima, vecinos de los acusados brindaron nuevos detalles sobre el perfil de Gladis Giovana Cruz Hernández y Mario Alberto Reyes Nájera

De acuerdo con información dada a conocer en el programa En Punto, de Denise Maerke, la supuesta pareja feminicida tienen tres hijos pequeños, ambos rondan los 29 años de edad y han pasado ocho en una relación sentimental conflictiva.

Personas cercanas a Mario Alberto Reyes Nájera, quien se dedicaba a brindar servicio de mototaxista desde hace seis años, afirman que a éste lo conocían como “El Tortuga”.

“Era un compañero sin amigos. Siempre él en su rollo... Estuvo trabajando un tiempo bien y creo que por enero le quitaron la placa porque no daba cuentas”, afirmó un compañero de trabajo de Mario, para el programa conducido por Denise Maerker.

También aseguró que éste a veces se hacía de palabras con otros mototaxistas o con choferes, y que parecía no depender económicamente del empleo, pues no laborada jornadas completas.

Por su parte, la madre del inculpado refirió que Giovana ocasionalmente vendía tamales, pero que su principal actividad era permanecer en casa.

Asimismo, los entrevistados aseguraron que uno de los rasgos distintivos que permitieron identificar a Giovana son sus zapatos blancos, mismos que aparecen en el video que difundieron las autoridades y en el que se aprecia caminando de la mano de Fátima.

“Siempre ella andaba con sus zapatos. La caracterizaba sus zapatos blancos, nunca se los quitaba para nada, y ese suéter de colores, todo el tiempo los traía”, describió una vecina.





