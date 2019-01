Impunidad y corrupción impulsan las tomas clandestinas en México, dice investigador

Por Ignacio Fernández Podestá

La terrible explosión que ocurrió en un ducto de la petrolera estatal Pemex en México, en el momento que cientos de personas robaban combustible, dejó más de un centenar de muertos y decenas de heridos en la zona de Tlahuelilpan, estado de Hidalgo.

Una investigación de CartoCrítica y la fundación Heinrich Böll Stiftung advirtió en el 2017 sobre el riesgo de este tipo de accidentes fatales en las redes de transporte de combustible en México. Manuel Llano, investigador a cargo de dicho estudio, analiza a continuación la compleja actualidad que atraviesa el país azteca respecto a este peligroso tema.

"La infraestructura petrolera está en todos lados, en el patio de la escuela, atrás de la clínica, al lado de tu casa, a la mitad de la milpa [tierra que se destina a cultivar maíz]. Ahí está toda la infraestructura petrolera pero resulta que la gente no tiene una fuente para saber: ¿qué es lo que está al lado de mí?, ¿qué implicaciones tiene?, ¿qué riesgo tiene?, ¿qué tipo de mantenimiento debería tener y con qué frecuencia?", señala Manuel Llano a El Comercio al alertar sobre la problemática.

La investigación de CartoCrítica identificó al menos 6.077 ductos, con una longitud de 68.843.15 kilómetros. A lo largo de esa red, en diciembre del 2018 Pemex tenía registrados 12.581 tomas clandestinas. Esto representa un riesgo por la falta de un adecuado control de los ductos, una acertada estrategia para combatir el sabotaje a Pemex e información pública que permita conocer el sistema.

Lugar de la explosión en Tlahuelilpan, Hidalgo. (Foto: EFE) Lugar de la explosión en Tlahuelilpan, Hidalgo. (Foto: EFE)

— Los vínculos y el procedimiento de las tomas clandestinas —

El investigador mexicano aclaró que la realización de estas tomas clandestinas son fáciles de hacer cuando se está "coludida con la gente de Pemex [petrolera estatal de México]".

"No la empresa en sí misma como comuna paraestatal, que se ve ordeñada y exprimida por esto, pero sí los individuos. Incluso, en muchas ocasiones, acaba siendo "plata" o "plomo". O colaboras y te llevas una parte o vas para afuera", sentenció.

La tomas clandestinas se pueden realizar de manera sencilla cuando alguien tiene cerca un ducto y cuenta con comunicación directa con alguna persona ligada a Pemex.

"Te puede decir perfectamente en qué momento perforar o qué combustible pasará a qué hora. Recuerda que muchos son poliductos y pueden llevar diferentes productos a diferentes horas. Teniendo toda esa información desde dentro, se convierte una práctica sencilla y habitual", relata Llano.

El crecimiento exponencial de las tomas clandestinas -señala el investigador- se explica por "la impunidad que hay en el país y por la corrupción que van de la mano".

Llano define este proceso como una cadena compuesta por diferentes eslabones. El primero sería de las personas que se encuentran en el campo recogiendo combustible, aquellos que corren riesgo físico a una explosión o los que están propensos a ser capturados en un operativo. Después, pasará a otras redes de reventa y aparecerán los que venden al público directamente con un "x" porcentaje.



"Pero en realidad se trata de redes de extracción y de compra y luego de grandes usuarios de gasolina. Yo no tengo los datos precisos pero se habla de grandes grupos empresariales que tienen grandes líneas de distribución del que sea su producto o por el que requieran de transporte, puesto que eran los principales consumidores de este combustible robado más las gasolinerias".

— El control de Pemex a los ductos —

El principal constructor de los ductos es Petróleos Mexicanos (Pemex). El estudio elaborado por la organización de Llano indicó que en caso ocurriera una fuga de hidrocarburos, el riesgo de derrames, contaminación y explosión es "sumamente alto".

Pero el último suceso en el estado de Hidalgo demuestra que no existió un debido control a pesar de haber sido reportada la fuga. El investigador indica que lo sucedido refleja a cuerpo entero lo que es México en este momento.

"Evidentemente, está todo fuera de control y en este caso en concreto, es trágico. Creo que faltarán muchas explicaciones de cómo es posible, que incluso de una fuga que había sido reportada, ¿por qué no fue atendida de inmediato? Y de inmediato, de haber cerrado esa válvula en ese instante y no cuatro horas después", sentenció.

Por lo tanto, la problemática radica en la falta de control de los ductos. Para Llano, este tipo de supervisión ocurre como un inventario. "Un inventario, no control. Yo creo que control es lo que se está empezando hacer ahora. Con fortuna o sin fortuna pero lo que se está empezando hacer ahora".

Trabajadores de Pemex surten combustible en una gasolinera de México. (Foto: EFE) Trabajadores de Pemex surten combustible en una gasolinera de México. (Foto: EFE)

El control por parte de Pemex existe en todo sentido. No solo en el inventariado de los ductos sino en la tecnología que utilizan. No obstante, la deficiencia estriba en el inventariado y pasos a seguir de estas tomas clandestinas. "Dar aviso no significa que lo hayan atendido. Incluso, lo impresionante de estas tomas clandestinas es que muchas son conocidas y ahí se mantenían".

Es por ello que surge la interrogante del por qué no se da el debido cuidado a aquellos ductos que se encuentran perforados, tienen fugas o derrames.

"[En las bases de datos de derrames y fugas] Me he topado con derrames que están inventariados. Se tiene pleno conocimiento de cómo, cuándo, dónde, por qué, georeferenciado, perfectamente todo. Y las bases de datos del propio Pemex de repente habla de derrames de varios años sin haber sido atendidos. Esta es la situación constante", añadió.

Al existir esta falta de control, el riesgo a un accidente crece de manera considerable. "Lo que tenemos es una red obsoleta, pésimamente mantenida, no dudo que habrá un ducto maravilloso que a la autoridad le encantará presumir pero la realidad es que en México, tenemos más de 60 mil km de ductos e incluso, en algunos casos, ni la propia autoridad sabe por dónde circulan".

Llano confirma que en cualquier parte del mundo con una infraestructura de ductos puede haber accidentes sin que sean conocidos públicamente. Algunas estructuras pueden tener más de 80 años y rápidamente se convierten en un riesgo latente.

Expertos forenses trabajaron en el sitio donde 66 personas han muerto al estallar una toma clandestina de gasolina de Petróleos Mexicanos (Pemex) en en Tlahuelilpan (México). (Foto: EFE) Expertos forenses trabajaron en el sitio donde 66 personas han muerto al estallar una toma clandestina de gasolina de Petróleos Mexicanos (Pemex) en en Tlahuelilpan (México). (Foto: EFE)

Desde que llegó al poder el 1 de diciembre, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) comenzó un combate frontal al robo de hidrocarburos a través de los ductos de la empresa estatal Pemex, que genera pérdidas millonarias para la compañía.



Llano sostiene que la estrategia de AMLO para combatir el robo de combustible parece ser muy acelerada aunque es muy pronto para saberlo. Por otro lado, indica que las tomas clandestinas aún crecen a una velocidad "interesante".

"Este riesgo traducido en tragedia que acaba de ocurrir ahora es la realidad de todos los ductos donde hay tomas clandestinas", aseveró. Sin embargo, no descarta que el cambio de gobierno beneficie al país con una real solución al problema, ya que antes no se le colocaba la atención respectiva.

— Solución al problema —

Llano indica que la solución a la que apuesta CartoCrítica es a no profundizar más la dependencia de combustibles fósiles. Los ductos que ya existen deben ser mantenidos y migrar a una matriz energética distinta.

"AMLO hace dos semanas justo decía que lo ideal sería que ya no tuviéramos que importar gasolinas. No, perdón. Lo ideal sería que no usáramos gasolinas ya. Tenemos que migrar, la transición no es fácil ni de un día para otro. Los ductos que ya existen y la infraestructura que ya existe debe de vigilarse con sumo cuidado", aclaró.