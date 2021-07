Wilder Ladino García, un niño nacido en un caserío del municipio de Santa Rita (Copán, Honduras), fue noticia el pasado 28 de junio cuando el Instituto Nacional de Migración (INM), de Veracruz, informó del hallazgo del pequeño de dos años solo y semidesnudo en una carretera de México.

Según Univisión, Wilder salió el pasado 25 de junio de su municipio acompañado de su padre Isidro Noé Ladino Garza, de 27 años. La madre, que fue contactada por cadena de noticias, contó que tomaron la decisión de migrar para probar suerte, ya que no contaban con suficientes fondos para mantenerse.

“No tenemos dinero para comprar la comida para irnos manteniendo”, declaró Lorena García Vásquez, de 23 años, la madre de Wilder.

¿Qué ocurrió?

Las autoridades informaron el pasado lunes 28 de junio sobre el abandono de un niño de dos años en un camión que llevaba a más de “100 personas extranjeras hacinadas”.

El comunicado de Instituto Nacional de Migración (INM) en coordinación con la Guardia Nacional, decía que las personas fueron halladas en una carretera que une Chiapas con Veracruz en México. Además, se indicó que “presentaban síntomas de deshidratación y asfixia” y que “lamentablemente se localizó allí, el cuerpo de un joven sin vida, de alrededor de 25 años de edad”.

Sin embargo, una fotografía que mostraba a un niño en la carretera y que venía en conexión con la descripción hecha por las autoridades, se hizo rápidamente viral.

Aquel 28 de junio, Lorena (madre de Wilder) recibió una llamada de México. Le preguntaron si era la mamá del niño y puntualizaron que lo “habían encontrado solito, a la par de un tráiler”. “Sentí desesperación por mi niño, sentí como que la vida se me había ido de este mundo. Sentí gran dolor en mi corazón porque yo estaba segura que mi niño iba para allá y nunca creí que les iba a pasar eso por el camino”, agregó.

Lorena indicó que el domingo 27 fue el último día que tuvo comunicación con su esposo. Isidro le contaba por dónde iban y las condiciones en las que se encontraban, pero jamás se imaginó el desenlace.

“Yo no sabía que en el tráiler iban con otros migrantes. Como el papá del niño me dijo que iban en bus, no, no, no sé nada yo, porque irían en ese tráiler”.

Tras enterarse de la noticia, la mujer solo sabe que su pequeño está en Migración de México, pero no exactamente dónde y cómo se encuentra. Además, aclaró que su esposo se comunicó con ella y le dijo que estaba detenido.

Fotografía de Wilder y su padre Isidro Noé Ladino Garza. (Captura de video/Univisión).

La razón de su partida

Lorena le explicó a Univisión la dramática situación por la que atravesaba antes de lo sucedido. “Mi esposo gana 100 lempiras al día (unos 4 dólares), cuando encuentra, porque trabaja dos o tres días a la semana como jornalero de unas personas de aquí”.

Con lo obtenido, Isidro se las ingeniaba para mantener a Lorena y sus dos hijos (Nancy Abigail y Wilder).

“Como toda la gente está cruzando con menores de edad, por eso nosotros decidimos que él se fuera con el niño. La idea era que ya él al estar en migración iba a pasar con el niño para allá”, manifestó.

“Aquí yo no tengo dónde trabajar (...) y como ya le dije, con 100 pesitos que gana mi esposo cuando encuentra trabajo, apenas comemos un tiempo al día”, agrega.

Julia Garza, madre de Isidro y abuela de Wilder, contó que su hijo iba “bien desesperado al ver la pobreza en que vivían. Él decidió irse con su niñito al saber que algunos pasaban con niños”.

Hasta el momento, las autoridades mexicanos y hondureñas le han dicho a Lorena que en los próximos días van a devolverle a su hijo. Esta situación la tiene desesperada a la madre, ya que lo quiere tener con ella.

Una preocupación más para Lorena es lo que pasará con su esposo Isidro. Pide a las autoridades que le den una oportunidad para llegar a los Estados Unidos, ya que al ser deportado a Honduras, volverá a vivir en las mismas condiciones que fueron encontrados.

“Hay personas que critican, pero solo uno que sabe que a veces no hay ni qué comer y uno se desespera por los hijos. Por eso pido una oportunidad, que vean cómo vivo y que vean que en verdad necesito ayuda para sobrevivir con mi familia”, relató.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Cerca de la mitad de los diez millones de portugueses estarán otra vez sometidos a un toque de queda nocturno a partir de este viernes para frenar un rebrote de COVID-19 causado por la variante Delta, que ya es predominante. (Fuente: AFP)