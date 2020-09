Un proyecto de ley que ni siquiera ha empezado a tramitarse en el Poder Legislativo de Colombia ha provocado una polémica tremenda en el país, pues propone regular el cultivo y la comercialización de la hoja de coca, así como la distribución de cocaína. Uno de sus autores, el senador Iván Marulanda, es también un sobreviviente de la guerra en ese país contra el narcotráfico.

Marulanda no solo es un legislador en tiempos actuales, sino que lo fue en una de las épocas de mayor violencia en Colombia. En los años 80 fue concejal de Medellín y senador, así como parte de la Asamblea Nacional Constituyente en 1991. También fue fundador del Nuevo Liberalismo colombiano junto a Luis Carlos Galán, y estuvo a punto de engrosar la lista de víctimas de la violencia.

En 2018, a través de su cuenta de Twitter, Iván Marulanda relató dos atentados que sufrieron las sedes del Nuevo Liberalismo en aquellos años. Uno de ellos, ocurrido durante la campaña electoral de 1986, lo dejó a escasos 20 minutos de la muerte: ese fue el tiempo que transcurrió entre que Marulanda dejó el edificio ubicado en Medellín y delincuentes lanzaron explosivos en el interior del recinto.

Y aquel no fue el único caso en el que el partido que ayudó a fundar sufrió las consecuencias de la guerra.

El 18 de agosto de 1989 Luis Carlos Galán -entonces candidato a la presidencia de Colombia- fue asesinado por tres tiradores en el municipio de Soacaha, en el departamento de Cundinamarca. John Jairo Velázquez, uno de los sicarios de Pablo Escobar, aseguró que el Cartel de Medellín fue parte de la organización del atentado. Incluso semanas antes Galán casi es victimado en la Universidad de Medellín por un disparo de un lanza cohetes.

NARCOTRÁFICO SE RESISTIRÁ A LA INICIATIVA

Es por esos antecedentes y por la polémica propuesta, que el nombre de Iván Marulanda ha terminado convirtiéndose en uno de los más mencionados en todo el país esta semana. La iniciativa deberá pasar por cuatro votaciones antes de convertirse en ley, y vencer muchas resistencias, incluidas las de los propios narcotraficantes.

Marulanda ha indicado en una entrevista a la agencia AFP que estos “van a tratar de que esta ley no tenga éxito, porque no les conviene. Ellos tienen la manera de influir en las políticas de este país”.

La propuesta que el legislador ha presentado junto a Feliciano Valencia, del Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais) propone, según esa misma entrevista “entregarle a las comunidades indígenas (...) la producción (de la hoja de coca) para sus alimentos, productos de uso medicinal, bebidas como el té, de cosméticos”, aunque tiene otra arista igual de polémica: “Producir cocaína para los consumidores colombianos, que la consumen en sus derechos constitucional y legal (...) Pero una cocaína certificada de buena calidad, sin rastro de sangre, sin rastro de ilegalidad y bajo una supervisión médica para aquellos consumidores que necesiten ayuda”.

Sin embargo, la propuesta también recibiría resistencias de parte del Ejecutivo colombiano. Según señala “El Tiempo”, el propio presidente Iván Duque “se ha mostrado contrario a la posibilidad de legalizar el consumo de drogas ilícitas en Colombia”.

“Yo entiendo muchos debates que hay en el mundo académico que se refieren a la legalización o no. Esos debates, creo, no podemos seguirlos dando y quedar prisioneros de ellos, cuando hay un gran consenso internacional donde queremos combinar la lucha contra las drogas y también entender que los objetivos de las sociedades no es tener más consumidores sino tener menos consumidores y menos adictos”, ha dicho con anterioridad el mandatario según el citado medio.

