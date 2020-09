Hace seis años, Olga Demina se fue sin dejar rastro. Salió de viaje de la mano de quien parece ser el principal culpable de su desaparición: Malkhaz Dzhavoev. Sin un cuerpo, ni un funeral, el paradero de Olga seguía siendo desconocido por más de un lustro, hasta un hallazgo que fue revelado esta semana y le ha dado un nuevo giro al caso que conmociona Rusia.

Olga era una mujer de 25 años de edad, bailarina del ballet Bolshoi, el más prestigioso de Rusia. Con toda una vida hecha en Moscú, misteriosamente la joven rusa desapareció el 20 de agosto de 2014. Nunca más se supo de ella, hasta la fecha.

Uno de los principales sospechosos de la desaparición de Olga era Malkhaz Dzhavoev, un hombre de 40 años de edad. Ha sido descrito por algunos testigos como su manager y por otros como su amante. Pero la madre de la víctima tienen un concepto más aterrador del tipo de relación que había entre ambos: “ella estaba completamente a su merced”, señaló durante una entrevista a Komsomolskaya Pravda.

Dzhavoev la manipulaba a su antojo. Hasta hace una semana, se sabía que la joven natural de Kirov viajó junto a su manager fuera de Moscú en dirección a Voronezh para bailar en una fiesta privada de un grupo de millonarios. Según la investigación, hay registros de que Dzhavoev la trasladó luego del show a su apartamento, pero tras ello nunca más se supo de Olga.

“Mamá, es Olga. He robado una gran cantidad de dinero. No puedo ir a Moscú. Ahora iré a Europa por 10 días. No respondas a las llamadas si te llaman. No me busques. No vayas a ninguna parte”, fue el último mensaje de texto que Olga habría enviado a su madre aquella noche, poco antes de que se perdiera por completo su rastro.

Sin embargo, la Policía no creyó en la veracidad del texto. Según los agentes, este fue redactado y enviado por alguien que estaba vinculado a lo que le sucedió a Olga. En aquel entonces todos los dedos apuntaban a Dzhavoev, pero no había pruebas suficientes en su contra para procesarlo.

Malkhaz Dzhavoev y las fotografías íntimas de Olga

Se sabe que poco antes de su desaparición, ella “vendió su auto Peugeot. Fue a venderlo con Malkhaz, él tomó el dinero”, según contó su madre. “Olga también tenía préstamos a su nombre y le dio el dinero a Malkhaz”, añadió.

Malkhaz Dzhavoev apareció en la vida de Olga cual “príncipe oriental”, según las descripciones de su madre. Este hombre natural de Georgia se describía a sí mismo como alguien que se vio obligado a dejar sus propiedades para buscarse un futuro en Moscú, donde habría pasado penurias económicas. “La aparición de este ‘príncipe’ en la vida de Olga fue el principio del fin”, se lamenta la madre de la bailarina.

Las investigaciones confirmaron que Dzhavoev se dedicó por un tiempo a proporcionar jovencitas para servicios de compañía y eventos de millonarios. Por eso Olga bailaba a pedido de su manager en fiestas de grupos de personas adineradas.

Este hombre se enteró de que la bailarina tenía un admirador que poseía un apartamento de tres habitaciones en Moscú, se trataba del también bailarín Alexei Fetisov. El joven tenía intenciones de casarse con Olga y Dzhavoev sacó provecho de ello: ella le pidió que pusiera el inmueble a su nombre para que pudiera acceder a crédito para pagar el tratamiento de su madre. Una vez que él accedió, ella lo dejó.

A la par —mientras esto sucedía— ella era chantajeada por un anónimo que la amenazaba con hacer públicas unas fotografías privadas de carácter sexual. La joven debió reunir unos 800 mil rublos ( más de US$ 10.500) para calmar a su acosador, pero pese al esfuerzo de la bailarina las fotos íntimas se difundieron en Internet.

Esto la empujó a un intento de suicidio del cual su manager logró salvarla, según cuenta la madre de Olga. Pero las investigaciones del caso apuntan a que el chantajista sería Dzhavoev, quien luego parece haberle pedido más dinero, ella se negó y entonces la mató.

Hallazgos y el posible paradero de Olga

El año pasado se descubrió un cráneo cerca a la zona donde se registró la señal del teléfono de Dzhavoev, la misma noche de la desaparición de Olga. Sin embargo, los análisis demostraron que el cuerpo no era de Demina, sino de una niña.

El manager de Olga fue detenido en Moscú en 2017, luego de haber sido extraditado por una orden de Interpol en Alemania. El hombre había huido haciéndose pasar por refugiado kurdo. Al no hallarse pruebas en su contra fue liberado.

Pero fue encarcelado recientemente por otro caso: el fraude del apartamento del exnovio de Olga, Alexey Fetiso. Durante su encierro, el exmanager confesó el crimen contra la joven bailarina, según el testimonio que dio un agente anónimo al Komsomolskaya Pravda.

Además de señalarse como culpable de la muerte de Olga, Dzhavoev reveló macabros detalles sobre lo que hizo con el cadáver de la veinteañera. El cuerpo de la bailarina “fue desmembrado y disuelto en ácido”, tras este procedimiento los restos fueron arrojados a un pozo cercano.

La fuente del medio ruso segura que los trabajos de investigación se encuentran enfocados hallar algún fragmento del cuerpo de Olga. “El ácido sulfúrico disuelve todo, pero algunos fragmentos del cuerpo pueden haber sido preservados. Hay que encontrarlos”, afirmó.

Por otro lado, se ha probado que cerca a la fecha de la desaparición de Olga que Dzhavoev y su padre compraron ácido sulfúrico de una empresa industrial. “Mientras estaba en el apartamento en la noche del 20 de agosto de 2014, Dzhavoev presuntamente atacó a Demina y cometió un asesinato premeditado”, reza la hipótesis original del caso ante las pruebas recogidas.

Por su parte, el abogado de Dzhavoev niega que su defendido haya participado del hecho. “Tenemos información de que Olga Demina soñó durante mucho tiempo con dejar Rusia y organizar su vida personal en el extranjero”, argumentó el letrado.

