El conflicto israelí-palestino ha alcanzado su punto más candente desde la guerra del 2014. Informes del Ministerio de Sanidad de Gaza dan cuenta de al menos 227 muertos hasta este jueves 20, mientras que las autoridades israelíes han reportado 12 muertes y más de 3.750 cohetes lanzados sobre su territorio por grupos islamistas como Hamás y la Yihad Islámica.

La comunidad internacional no ha tardado en pronunciarse ante el complejo escenario. Y si bien el silencio del Consejo de Seguridad de la ONU, un organismo creado precisamente para este tipo de conflictos, ha sido duramente criticado, llegando a ser tildado de “vergonzoso” el martes por el embajador palestino en Naciones Unidas, distintos gobiernos han hecho un llamado a un cese al fuego en la región.

“Es imperativo poner fin a los actos de violencia desde los dos bandos”, ha dicho el presidente ruso Vladimir Putin. Sus homólogos francés y egipcio, Emmanuel Macron y Abdelfatah Al Sisi, respectivamente, también han subrayado “la necesidad absoluta de poner fin a las hostilidades”.

En las últimas horas incluso Joe Biden, presidente de Estados Unidos, un país que ha bloqueado hasta en tres oportunidades durante los últimos nueve días un pronunciamiento del Consejo de Seguridad ante el conflicto, se comunicó con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para decirle que espera “una significativa desescalada bélica”, según la Casa Blanca.

El Perú tampoco fue ajeno a los llamados a la paz y el miércoles 12 de mayo se pronunció a través de la cuenta oficial de Twitter de la Cancillería expresando “su profunda preocupación por la escalada de violencia” y recalcando que “hace un llamado a las partes a cesar las hostilidades y a proteger a la población civil”.

El mensaje, sin embargo, generó interrogantes al referirse a los afectados como “Israel, Gaza y los Territorios Palestinos Ocupados”, y no al Estado de Palestina, como nuestro país reconoce a dicho territorio desde el 2011.

EXTRAÑEZA POR TUIT OFICIAL

No solo los usuarios de redes sociales sino también diferentes analistas internacionales remarcaron el uso de dicho término en el mensaje de Relaciones Exteriores.

Usuarios en redes sociales se cuestionaron sobre el uso del término "territorios palestinos ocupados" en el tuit de la Cancillería.

El internacionalista peruano Oscar Vidarte también cuestionó el lenguaje empleado.

El reconocimiento de Estado es una histórica lucha emprendida por los palestinos, en búsqueda del reconocimiento de su independencia y autonomía en este conflicto de largo aliento.

En 1974 la ONU reconoció el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación independiente y soberana en la tierra de Palestina , además de considerar a la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) como su representante legítimo. Catorce años más tarde, la OLP declaró la independencia del Estado de Palestina durante el Consejo Nacional Palestino en el exilio llevado a cabo en Argel, capital de Argelia.

Esta proclama fue reconocida por unos 80 países, además de las Naciones Unidas, pero no por Israel argumentando que había carecido de un acuerdo entre ambas partes. La oposición de Estados Unidos, además, impidió que los palestinos se pudieran adherir a distintos organismos internacionales tales como la Organización Mundial de la Salud y Unesco o que suscribieran el Acuerdo de Ginebra.

Con los acuerdos de Oslo , firmados en 1993 por Israel y Palestina, se reconocía que el consejo palestino tendría jurisdicción sobre Cisjordania y la franja de Gaza. Sin embargo, esto no le otorgaba el estatus de estado.

Recién en el 2012, la ONU consideró a Palestina como un “estado no-miembro observador”, un reconocimiento tácito.

DEL 2011 HASTA HOY

Un año antes de dicha declaración, como mencionamos líneas atrás, cuando aún se mantenían las negociaciones y los debates sobre la inclusión de Palestina en la ONU, el entonces canciller José Antonio García Belaunde anunció durante la ceremonia de lanzamiento de la III Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Foro América del Sur-Países Árabes (ASPA) que el Estado Peruano reconocía a Palestina como un estado independiente.

“El Estado peruano ha decidido reconocer, a partir de la fecha, a Palestina como un Estado independiente y soberano”, confirmaba minutos después un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Entonces, volviendo a la pregunta original: ¿cómo afecta el uso de uno u otro término? ¿Existe alguna diferencia entre ambos?

“En la diplomacia los términos son muy importantes, cada término cuenta, lo que no me queda claro es por qué ahora se ha empleado esa expresión (territorios palestinos ocupados) y no el de Palestina”, comenta el analista político internacional Francisco Belaunde Matossian a El Comercio.

“Al decir territorios palestinos ocupados, de alguna manera pienso que no quieren chocar con Israel porque Israel primero ha anexado Jerusalén Este violando la normatividad internacional y también ha anexado de facto varias colonias. Incluso el muro que ha construido muerde territorio palestino, sobre todo en las principales colonias. Probablemente el tema va por ahí. Es contradictorio con el hecho de que se haya reconocido a Palestina como estado en el 2011″, agrega.

LA VERSIÓN DE CANCILLERÍA

Este Diario se comunicó con Cancillería, que a través de su oficina de prensa respondió: “El Estado de Palestina comprende los territorios ocupados por Israel desde 1967 y la franja de Gaza, zonas actualmente afectadas por esta escalada de violencia. La denominación Territorios Palestinos Ocupados designa los espacios en los que ejerce jurisdicción Israel como potencia ocupante. Esta designación está consignada en múltiples resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, así como en los pronunciamientos del Secretario General sobre estos hechos y en sus informes trimestrales respecto a la aplicación de la Resolución 2334 (del año 2016) de dicho Consejo, relativa a la cuestión de Palestina”.

“Recientemente, por ejemplo, la Corte Penal Internacional en el proceso “Estado de Palestina” decidió, el 5 de febrero de 2021, que su jurisdicción territorial se extiende a los territorios palestinos ocupados por Israel desde 1967, en el marco de una investigación por crímenes de guerra, sin que ello tenga relevancia sobre cualquier disputa fronteriza en el ámbito del derecho internacional ni prejuzga el resultado de un acuerdo de límites entre las partes”, agregaron.

“Por lo expuesto, las referencias a los Territorios Palestinos Ocupados o a Gaza, afectados por esta escalada de violencia, obedecen a la necesidad de precisar las zonas afectadas por esta escalada de violencia y no están vinculadas ni cuestionan el reconocimiento del Perú al Estado de Palestina, con el que mantiene relaciones diplomáticas”, aseveraron desde Torre Tagle.

El Comercio también conversó con el embajador de Palestina en el Perú, Walid Muaqqat, quien se limitó a comentar: “nosotros estamos en contacto constante con la Cancillería Peruana informando sobre todo lo que está pasando en el terreno. Esperamos que el Perú, por su parte, presione a Israel para que cesen las masacres”.

El diplomático no ofreció ningún comentario oficial sobre la denominación utilizada en el tuit de la Cancillería. La comunidad palestina en el Perú, por su parte, emitió un comunicado el jueves dirigido a Torre Tagle en el que pedían “condenar de forma clara y enérgica los desalojos forzosos que se pretende hacer de barrios completos en Jerusalén Oriental y la violencia constante ejercida contra los palestinos, en clara violación al derecho internacional público”.

