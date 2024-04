Un médico israelí del hospital de campaña para palestinos detenidos en la base militar de Sde Teiman describió en una carta las condiciones deplorables que podrían comprometer la salud de los reclusos y poner al Gobierno de Israel en riesgo de violar la ley. En la misiva, enviada al ministro de Defensa, al ministro de Salud y al fiscal general, el profesional describió amputaciones “rutinarias” de reos debido a heridas provocadas por las esposas.

“Esta misma semana, a dos prisioneros les amputaron las piernas debido a lesiones de las esposas, lo que lamentablemente es un hecho rutinario”, dijo el médico en la carta a la que tuvo acceso en exclusiva el periódico Haaretz.

Agregó que los reclusos son alimentados con pajillas, defecan en pañales y se les mantienen sujetados en todo momento, lo que viola la ética médica y la ley.

Palestinos que fueron detenidos por el ejército israelí durante su operación en el norte de la Franja de Gaza y luego liberados. (Foto de SAID KHATIB / AFP). / SAID KHATIB

El médico escribió también que la atención inadecuada en el centro de detención ha provocado “complicaciones y, a veces, incluso la muerte del paciente”.

“Esto hace que todos nosotros, los equipos médicos y ustedes, los que están a cargo de nosotros en los ministerios de Salud y Defensa, seamos cómplices de la violación de la ley israelí, enfatizó.

Haaretz explicó que el hospital de campaña y el centro de detención en Sde Teiman fueron establecidos inmediatamente después del estallido de la guerra de Gaza el pasado 7 de octubre para retener a los terroristas de Hamás, incluidos aquellos que participaron en las atrocidades de ese día, hasta que pudieran ser trasladados a una prisión regular.

En ese momento, la Knesset (el Parlamento de Israel) aprobó una enmienda a la ley sobre detención de sospechosos que especificaba las condiciones en las que podían ser retenidos.

Desde el inicio de la operación terrestre en la Franja de Gaza, la mayoría de los habitantes del enclave palestino que han sido arrestados fueron enviados a Sde Teiman para ser investigados por su participación en terrorismo. Los que quedan libres de sospechas son enviados de regreso a Gaza, indica Haaretz.

La guerra comenzó el 7 de octubre,

cuando comandos de Hamás infiltrados en Israel mataron 1.170 personas, en su mayoría civiles, y secuestraron a 250 personas. La represalia israelí deja 33.207 muertos en Gaza, la mayoría civiles.

Palestinos desnudos tras ser arrestados por fuerzas de Israel en Gaza.

Esposados por las cuatro extremidades

“Desde los primeros días de funcionamiento del centro médico hasta hoy, me he enfrentado a serios dilemas éticos. Más que eso, escribo [esta carta] para advertirles que el funcionamiento del centro no cumple... con la Ley de Encarcelamiento de Combatientes Ilegales”, expresó. el médico.

Dijo que todos los pacientes del hospital instalado en Sde Teiman están esposados por las cuatro extremidades, independientemente de lo peligrosos que se consideren. Les vendan los ojos y les alimentan con una pajilla.

“En estas condiciones, en la práctica, incluso los pacientes jóvenes y sanos pierden peso después de una o dos semanas de hospitalización”, afirmó el médico. Agregó que el hospital no recibe suministros regulares de equipos médicos o medicamentos.

Haaretz también informó que en respuesta, un portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) dijo que los detenidos recibieron suficiente comida para sus necesidades de salud y tuvieron acceso al baño de acuerdo con su condición médica. También confirmó que sí se restringe su movimiento y se les proporcionan pañales.

De acuerdo con Haaretz, los procedimientos para la atención en los hospitales de campaña cuando el paciente está esposado y con los ojos vendados fueron dictados por el Ministerio de Salud en diciembre pasado. Un funcionario de ese ministerio dijo que la política de encadenar a los detenidos se instituyó después de que un paciente atacara a un miembro del personal médico. Por regla general, los detenidos en Sde Teiman están esposados las 24 horas del día, enfatizó el diario.

Soldados israelíes detienen a hombres palestinos con los ojos vendados en Gaza el 19 de noviembre de 2023. (Foto de MAHMUD HAMS / AFP). / MAHMUD HAMS

Según el médico que escribió la carta, más de la mitad de los pacientes del hospital de campaña están allí debido a las lesiones sufridas por estar esposados en todo momento. Las esposas, afirmó, provocan lesiones graves que “requieren repetidas intervenciones quirúrgicas”.

Un portavoz de las FDI afirmó a Haaretz que la forma de esposar a los detenidos se determinó “de acuerdo con la ley y según una determinación individual de la peligrosidad de cada detenido, con el objetivo de garantizar la seguridad de las tropas y del personal médico”.

También señaló que la decisión de esposar a un detenido tiene en cuenta su condición médica y las recomendaciones de los funcionarios médicos. El ejército dijo que debido a las heridas, las esposas utilizadas inicialmente en el centro han sido cambiadas por otro tipo y que los guardias se aseguran de que haya suficiente espacio entre las esposas y las extremidades de los detenidos.

Haaretz dijo que las esposas de plástico utilizadas en los primeros meses después del inicio de la guerra han sido reemplazadas por unas de metal.

Soldados israelíes trasladan a palestinos detenidos en la Franja de Gaza el 21 de noviembre de 2023. (Foto de Menahem KAHANA / AFP). / MENAHEM KAHANA

El periódico israelí sostuvo que otras tres fuentes le dijeron que al comienzo de la guerra, a un detenido cuyas manos resultaron heridas porque estuvieron con esposas de plástico durante un período prolongado de tiempo le amputaron una mano. Un portavoz de las FDI afirmó que el incidente fue investigado, pero como no se encontró ningún delito penal, se decidió no abrir una investigación de la policía militar.

Una de esas fuentes manifestó que muchos de los detenidos resultaron heridos debido a los combates o durante el transcurso de la guerra, y que sus heridas a menudo empeoraron debido a las condiciones de encarcelamiento y la falta de higiene en Sde Teiman. Añadió que otros padecen enfermedades crónicas y que desde el estallido de la guerra ha habido una escasez continua de medicamentos. Algunos detenidos han sufrido ataques epilépticos prolongados.

Esa fuente dijo que las manos de muchos de los detenidos sufrieron cortes y posteriormente se infectaron debido a las esposas. La afirmación está respaldada por detenidos que habían sido liberados en Gaza y que muestran en fotografías las heridas en sus manos.

Soldados israelíes junto a un camión lleno de detenidos palestinos atados y con los ojos vendados en Gaza, el viernes 8 de diciembre de 2023. (AP Foto/Moti Milrod, Haaretz, Archivo). / Moti Milrod

Según las fuentes, en un momento dado las instalaciones de Sde Teiman albergaron a entre 600 y 800 habitantes de Gaza, una pequeña parte de ellos pasó por el hospital de campaña.

En su carta, el médico afirma que los detenidos no reciben la atención adecuada ni siquiera cuando son trasladados a un hospital: “Ningún paciente remitido a un hospital permanece allí más de unas pocas horas. Sucede que los pacientes sometidos a grandes operaciones, como las cirugías abdominales para resecciones intestinales, regresan al hospital de campaña de Sde Teiman después de aproximadamente una hora de observación posoperatoria”.

Agregó que el hospital de campaña cuenta con un solo médico la mayor parte del día, acompañado por un equipo de enfermería, algunos sin mucha formación médica.

En una declaración escrita a CNN en respuesta a las afirmaciones, un portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel dijo: “Las FDI operan de acuerdo con la ley y dentro del marco de la ley cuando se trata del tratamiento de los detenidos. Cada procedimiento está documentado y supervisado, y se realiza con sumo cuidado para la dignidad humana de los detenidos, de acuerdo con los principios del derecho israelí e internacional”.

“El esposamiento de los detenidos se lleva a cabo de acuerdo con los procedimientos, su estado de salud y el nivel de peligro que representan, con el fin de garantizar la seguridad de las fuerzas y del personal médico”, agregó.