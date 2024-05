El ministro de Vivienda israelí, el líder ultraortodoxo Yitzhak Goldknopf, condenó el anuncio conjunto de España, Irlanda y Noruega sobre su reconocimiento del Estado palestino que harán el próximo martes, 28 de mayo, y que para él significaría “vivir junto a un Estado de animales humanos”.

“En los últimos días se han alzado voces que quieren reconocer un Estado palestino. El terror brutal debe ser destruido y ciertamente no debe dotarse de un gobierno independiente. No tenemos ningún deseo de gobernar a los residentes de Gaza, pero no podemos vivir junto a un estado de animales humanos”, dijo en un video publicado ayer en su cuenta de X, y recogido hoy por medios israelíes.

El también líder de Judaísmo Unido, uno de los partidos que conforman la coalición de Gobierno israelí, agregó que el vídeo publicado ayer sobre el secuestro de chicas soldado por parte de Hamás el pasado 7 de octubre es “el recordatorio de a quién quieren dar un país”.

Goldknopf ha sido uno de los líderes israelíes que, tras el estallido de la guerra en Gaza, ha pedido el restablecimiento de los asentamientos judíos -evacuados en 2005- en el enclave y alentar la emigración de la población palestina.

Este jueves, el director general del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, Jacob Blitstein, reprendió a los embajadores de España, Irlanda y Noruega, al día siguiente de que sus respectivos países confirmaran su decisión de reconocer el Estado palestino.

“El reconocimiento de sus gobiernos no promueve la paz y da un impulso a Hamás y dificulta aún más la promoción de un acuerdo para la liberación de rehenes”, advirtió Blitstei.