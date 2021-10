El periodista venezolano Ángel Rafael Cedeño, corresponsal de los medios españoles Telecinco y Nius, falleció en Caracas a sus 38 años de edad, ante la falta de atención médica.

La información la dieron a conocer los medios mencionados y la confirmó el Colegio Nacional de Periodistas.

Ángel Cedeño

Su compañera de profesión, Esther Yáñez, contó que Cedeño no fue atendido debidamente por el sistema de salud de Caracas.

“Él comenzó a sentirse mal el jueves pasado y se desvaneció”, indicó Yáñez en una nota que publicó en Nius.

A partir de entonces, Cedeño comenzó a buscar atención hospitalaria.

“No tuvo suerte con los dos primeros hospitales, donde le dijeron que ni siquiera había médicos. En los hospitales públicos de Venezuela hay poca cosa. Ni agua, ni sábanas, ni medicamentos, ni médicos. En los privados sí hay, pero cuestan mucho dinero y apenas un 2% de la población puede permitírselo”, expresó Yáñez.

Y relató: “Cuando consiguió que lo atendieran, le dijeron que no sabían qué le pasaba. Y lo mandaron a casa. Que si reposo, que si amoxicilina (que es de los pocos medicamentos que todavía se encuentran en las farmacias), que si en unos días le harían alguna prueba para dilucidar el origen de su dolencia”.

#30Sep Ángel R. Cedeño,corresponsal de #mediaset en Venezuela y colaborador de @telecincoes ,falleció luego de ser trasladado a varios hospitales, sin recibir atención oportuna.Crisis hospitalaria cobra otra víctima, esta vez un colega,mientras el régimen permanece indolente. pic.twitter.com/MyX0AKYGOU — CNP Caracas (@CNPCaracas) September 30, 2021

Yáñez explicó que habló con Cedeño por última vez el lunes.

“Me mandó un mensaje de audio porque no tenía fuerza para escribir. Cuando lo escuché se me pusieron los pelos de punta. Algo raro pasaba. Lo notaba en su voz, en su respiración. Él estaba haciendo un sobreesfuerzo para comunicarse conmigo, porque Ángel siempre pensaba en los demás, porque era demasiado generoso como para no responderme. Solo me decía: ‘Esther, me estoy sintiendo muy mal’”. Así lo contó la compañera de Cedeño.

Agregó que solo una hora después de la última comunicación, le comunicaron su fallecimiento.

“No llegó a las pruebas. Venezuela lo mató”, lamentó Yáñez.

