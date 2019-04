Mike Pompeo a El Comercio: “La salida de Maduro está tomando mucho tiempo”

En entrevista exclusiva con El Comercio, el jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, señaló que ya no hay futuro para Nicolás Maduro en Venezuela. Sin embargo, reconoció que su salida está tomando mucho tiempo, aunque dijo ser optimista de que “la conclusión será rápida”.

Corpulento, amable y directo, le dedicó a este Diario unos cuantos minutos antes de abandonar Lima en medio de su apretadísima agenda, que lo llevó a visitar en cuatro días cuatro países sudamericanos: Chile, Paraguay, el Perú y finalmente Colombia.

Pompeo explica por qué estará hoy en la frontera entre Colombia y Venezuela

Pompeo: "Estados Unidos felicita al Perú por su generosidad con venezolanos"

Mike Pompeo viaja a Cúcuta, en la frontera entre Colombia y Venezuela

►El principal propósito de su gira en Sudamérica ha sido discutir la situación en Venezuela. ¿Hasta cuándo se puede intensificar la presión diplomática?

El principal motivo de mi visita han sido realmente dos asuntos: estar con nuestros amigos de los países democráticos que tienen mercados libres, asegurarnos que entiendan que podemos trabajar como socios, para hablar de nuestros acuerdos y relaciones; y también para hablar de la amenaza a esos países debido al desastre que es ahora Venezuela y su crisis humanitaria, la cual ha sido causada únicamente por el desastre político que significa Nicolás Maduro. Yo no sé por cuánto tiempo más la gente de Venezuela puede tolerar esto. Supongo que no mucho. La devastación fue ocasionada por Maduro, quien eligió llevar a los cubanos y permitir a los rusos a intervenir en el país. Esas son las cosas que están destruyendo las vidas de la gente joven en Venezuela, y yo soy muy optimista de que Maduro entenderá de que su momento está llegando.

►Pero la salida de Maduro no depende solo de la gente en Venezuela…

La gente en Venezuela eligió a la Asamblea Nacional y a Juan Guaidó. Así que en última instancia depende de los venezolanos. La OEA está dando un enorme apoyo y Estados Unidos continúa ayudando. Los venezolanos tendrán que convencer a los líderes que ellos deben irse. No hay futuro para Maduro.

Mike Pompeo recibió a este Diario esta mañana antes de partir hacia Colombia. (Foto: Alonso Chero). Alonso Chero

►Pero está tomando mucho tiempo…

Sí, estoy de acuerdo con eso. Está tomando años. No es algo que esté ocurriendo en las últimas semanas o meses. El camino de la devastación donde han intervenido los rusos y los cubanos ocurre desde hace varios años. Estoy de acuerdo con que está tomando mucho tiempo, pero soy optimista de que esta conclusión será rápida.

►¿La opción militar sigue sobre la mesa?

Todas las opciones están sobre la mesa. Y este sigue siendo el caso.

►En los pasados gobiernos estadounidenses, su país no se ha mostrado muy interesado en los asuntos políticos latinoamericanos. Pero ahora hay un cambio. ¿Lo que ocurre en Venezuela es la razón de este cambio?

No. La razón de este cambio es que el presidente Trump entiende lo importante que es Sudamérica, Centroamérica, México, Canadá y todo el hemisferio occidental. Por eso él quiere comprometerse y trabajar con estos países para desarrollar el comercio. Ahora tenemos grandes democracias en Sudamérica, tenemos economías de libre mercado que entienden las reglas de la ley y la transparencia. Y este no siempre ha sido el caso en Sudamérica. Ahora hay una enorme oportunidad para Estados Unidos de comprometerse con los presidentes sudamericanos, y el presidente Trump está muy enfocado en ello.

►Entonces, los nuevos gobiernos en Sudamérica son la verdadera razón…

Se trata de oportunidades. Hay una verdadera oportunidad para ambos países. Del Perú para vender sus productos en Estados Unidos, y para nosotros de venderles nuestros productos. Hay oportunidades para crecer y expandirnos. Estados Unidos siempre ha apoyado las instituciones democráticas que se rigen por la transparencia y la ley. Esos son nuestros valores y queremos animar a nuestros socios en estas naciones.

►En su encuentro con el presidente Martín Vizcarra, usted lo felicitó por la lucha que se está realizando contra la corrupción. ¿Cuál es la percepción que se tiene del Perú, que tiene a sus ex presidentes encarcelados o sometidos a investigaciones judiciales?

Desde la perspectiva estadounidense, combatir la corrupción es un elemento importante, es una de nuestras prioridades, además de tener una verdadera democracia, aquella que actúe en beneficio de la gente y no en beneficio de los funcionarios. Así que combatir la corrupción es un punto central de las instituciones democráticas, además del libre mercado. Yo quiero aplaudir al presidente Vizcarra por el trabajo que está haciendo para que continúe su batalla contra la corrupción.

Pompeo fue recibido en el Salón Dorado de Palacio de Gobierno por el presidente peruano, Martín Vizcarra. (FOTO: AFP). AFP

►En este sentido, ¿no es incómodo para su administración tener en su territorio a un presidente prófugo como Alejandro Toledo?

No puedo comentar sobre asuntos que están en procesos judiciales.

►Pero mi pregunta es sobre lo extraño que resulta que un presidente esté escapando de nuestra justicia durante dos años en Estados Unidos…

Nosotros creemos que la corrupción debe ser combatida en cada nivel. Con respecto a un caso particular, o un nombre en particular, no puedo comentarle…

►Hablemos de China. Es nuestro principal socio comercial y ha tenido lazos con nuestra región por muchos años…

Sí, y también ha habido muchos países comunistas en Latinoamérica. Pero esa es una gran cosa que ha cambiado. La idea de un estado totalitario y comunista ha sido rechazada por los latinoamericanos. Eso es glorioso.

►¿Quieren competir con ellos y los rusos en Latinoamérica?

Nosotros le damos la bienvenida a todas las naciones que compiten en el libre mercado de manera abierta y transparente. Estamos convencidos de los valores democráticos, las instituciones y los derechos humanos, cosas que no existen en China. Y yo creo que los sudamericanos se dan cuenta de esto. Ellos ven que se trata de un estado ‘orwelliano’, el control de la información, la policía estatal… se dan cuenta que el comunismo ha fallado. Yo creo que la gente en Sudamérica entiende que deben interactuar y hacer negocios con países que comparten sus valores como la libertad, la fe, las reglas de la ley. Esos son los valores que han ayudado a la gente en este país y en Sudamérica.

►Pero China está en nuestra región hace décadas...

Si China quiere competir ofreciendo sus productos a través de la empresa privada, es algo que recibimos bien. Estados Unidos tiene acuerdos de negocios con China. El desafío con China es que la empresa privada está conectada muy profundamente con el Gobierno Chino. Si ellos quieren implementar infraestructura de telecomunicaciones en sus países, nosotros queremos asegurarnos de que tengan los ojos bien abiertos. Si esos sistemas y redes de telecomunicaciones se instalan, como la tecnología de Huawei, la información de la gente estará en manos del presidente Xi [Jinping] y del Ejército chino. Yo no creo que los peruanos quieran esto, y nosotros queremos asegurarnos de que todos entiendan los riesgos que implican comprometerse con esa clase de actividad con China.

►¿Considera que es difícil ser el jefe de la diplomacia del presidente Trump, teniendo en cuenta que es un mandatario que no usa mucho los modos diplomáticos en las relaciones internacionales?

Es importante hablar con la verdad con nuestras colegas diplomáticos y compartirles cuáles son nuestras verdaderas preocupaciones y agradecerles por tomar verdaderas acciones. Creo que los hechos puntuales y precisos son valiosos, y cuando viajo alrededor del mundo y me encuentro con mis homólogos, o autoridades como el presidente Vizcarra, ellos comparten con nosotros de manera franca sus puntos de vista, y creo que es la mejor manera de avanzar en nuestro interés mutuo.