Han transcurrido cuatro meses desde mi llegada al Perú, en los que he podido conocer más de este hermoso e increíble país y he experimentado toda la calidez de las y los peruanos. Esto solo me motiva más a trabajar en conjunto con el país para su beneficio. Una de mis primeras impresiones al regresar al Perú luego de 25 años ha sido su riqueza. Sin embargo, he podido observar que la desigualdad aún existe; por esta razón, me enorgullece saber del trabajo en conjunto que se ha realizado entre el Reino Unido y el Perú en los últimos años para enfrentarla. Por ello, me siento comprometido a continuar apoyando el desarrollo del país mediante el cierre de brechas de infraestructura, beneficiando a más peruanos para brindar soluciones más sostenibles, inclusivas y eficientes.

Gracias a la colaboración entre nuestros gobiernos y empresas británicas, hemos logrado hitos importantes en este sector. Estamos enfocados en crear un legado de conocimiento y capacidades con el fin de que el Perú se encuentre preparado para planificar, entregar, operar y mantener de manera eficaz y eficiente infraestructura clave para el país. El primer acuerdo de Gobierno a Gobierno (G2G) que sostuvimos fue el que permitió realizar los Juegos Panamericanos y Para-Panamericanos Lima 2019, en los que la colaboración y alianza estratégica entre nuestros países permitieron ejecutar los mejores juegos de la historia y transformar la infraestructura deportiva de la ciudad. Las buenas prácticas internacionales implementadas en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 contribuyeron al desarrollo y continuidad del proyecto como lo que hoy es el Comité Legado Lima 2019, el cual tiene un rol determinante en la lucha contra el COVID-19.

El compromiso y la experiencia demostrada en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 nos ha permitido extender nuestra colaboración mediante un G2G para el Programa de la Reconstrucción con Cambios. Este comprende la construcción y rehabilitación de 74 colegios, 18 establecimientos de salud y la implementación de soluciones integrales para prevenir futuras inundaciones en nueve regiones del Perú. De esta forma, se beneficia a miles de personas y se crean diversos puestos de trabajo. Es un honor para mí ser testigo del progreso tangible de las obras en donde se han inaugurado cinco hospitales de contingencia, el primer centro de salud permanente y más de 10 colegios a nivel nacional.

La confianza del Perú en nosotros como un aliado estratégico nos ha llevado a trabajar junto al Ministerio de Educación y al consorcio de empresas británicas y finlandesas “Koulu” en un tercer G2G para el Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario (PEIP-EB). Este programa busca beneficiar a más de 114 mil estudiantes a nivel nacional a través de la rehabilitación de 75 escuelas. Me complace saber que nueve meses después de la firma del acuerdo, el PEIP-EB ha adjudicado el primer paquete de proyectos para construir cuatro instituciones educativas en Lima Metropolitana.

Nuestros G2G tienen muchos temas en común, pero quizás lo más importante es alinear el cierre de la brecha de infraestructura con temas urgentes como la salud y la educación, y la inversión en las generaciones futuras. Al mirar hacia el futuro, estamos orgullosos de lo que hemos ayudado a lograr. Los proyectos de infraestructura nunca son fáciles, y el entorno global actual los hace más difíciles que nunca. No obstante, nuestros G2G han ayudado consistentemente a las instituciones públicas a enfocarse en la ejecución y entrega de proyectos de infraestructura de calidad, superando con éxito los retos y riesgos. Espero abordar sobre cómo institucionalizar las mejores prácticas con mis colegas peruanos en la próxima mesa de Infraestructura. Seguiremos trabajando en estrecha colaboración con todo el Gobierno para lograr nuestra misión de apoyar el desarrollo sostenible y equitativo del Perú.