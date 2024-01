“¿El señor Víctor Torres [ministro del Interior] debe mantenerse en el cargo?”, le preguntó el periodista Rodrigo Cruz a Jorge Angulo, excomandante general de la PNP, quien, sin dudarlo, respondió: “Ni un día más”. Esto ocurre una semana después de haber sido removido del cargo. El domingo Angulo contó detalles que revelan una vez más el despelote institucional y las “urgentes prioridades y pedidos” de un sector que hace meses es efectista y cuyo escaso sentido de la realidad nos cuesta entender.

Lo inentendible también es la reacción del Gobierno. Tantas veces el primer ministro Alberto Otárola no tardó en salir a ratificarle la confianza al ministro Torres porque “hay que mirar hacia adelante”, olvidando que hace no mucho el gobierno de Pedro Castillo, con el que llegó la señora Dina Boluarte, tuvo un gran pasivo: el proceso irregular de ascensos en la misma institución que hoy se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta. Parece que la consigna es el manejo antojadizo de una institución que debe investigar delitos y contribuir a perseguirlos, no perseguir a quienes los investigan. Esto último es importante porque una de las acusaciones que hizo Angulo fue la intención del ministro Torres de pasar al retiro al coronel Harvey Colchado. ¿A quién le incomoda el trabajo de Colchado? ¿Acaso fue un pedido de la señora Boluarte que cada vez hace más evidente su fastidio ante los graves cuestionamientos hacia su hermano Nicanor?

Para buscar respuestas, el contexto es importante: ayer apareció después de meses Fray Vásquez, sobrino de Pedro Castillo, quien sería parte del brazo corrupto de su tío en los casos puente Tarata y Gabinete en la sombra, y el nombre del coronel Colchado cobró protagonismo porque todo apunta a que él fue el artífice de la negociación para la entrega del prófugo. Y, como el dicho reza “de la crisis, oportunidad”, esta era la ocasión de aparecer en primera plana y al frente que debía aprovechar el ministro Torres, quien no dudó en llegar de inmediato a la Diravpol tras el arribo de Vásquez. La pregunta es obvia: ¿cambiará de parecer el ministro respecto del pedido que hizo sobre el papel de Colchado con Fray Vásquez detenido?

Hoy la policía se encuentra al mando del general Víctor Zanabria, que sabe bastante bien qué lleva a cuestas y qué resultados está obligado a conseguir en aras de transparentar el trabajo policial y devolverle la confianza al ciudadano. “Dos semanas”, le ha dicho a Mónica Delta en una entrevista; en 15 días tendremos resultados bajo su dirección. ¿Serán capturados Vladimir Cerrón y Juan Silva? Veremos, pero mientras eso ocurre y retomando las palabras del general Angulo, “ni un día más perdiendo el tiempo en pugnas internas mientras perdemos la cuenta de cuántos muertos se registran producto de la delincuencia, ni un día más permitiendo que se nos quite la paz”.