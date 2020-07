A fines del 2019, publiqué un panorama de la violencia contra las mujeres que nos había dejado ese año. Pasados los primeros seis meses del 2020, repito el necesario ejercicio:

65 feminicidos. De enero a fines de junio, la Defensoría del Pueblo registró 65 feminicidios y 124 tentativas. De acuerdo con la institución, en los últimos meses se ha visto una reducción de casos registrados o denunciados, lo que tiene que ver con que el coronavirus ha tenido un impacto en “la capacidad de denuncia y de acceso a la justicia”.

2.457 desaparecidas. Vuelvo aquí a presentar información de la defensoría, que ha reportado también que la desaparición de mujeres ha sumado al menos 2.457 casos (737 son mayores de edad, 1.720 menores de edad) en el primer semestre. La institución viene solicitando un adecuado Registro de Personas Desaparecidas (que permita conocer cuántas mujeres se mantienen desaparecidas, cuántas fueron encontradas y en qué condiciones) y una nueva normativa, que “reconozca a la desaparición de mujeres realizada por particulares como una forma de violencia de género, ya que posibilitará que sea abordada de manera integral”.

104 mil consultas a la Línea 100. En el contexto de la pandemia, se ha hecho bastante énfasis en la Línea 100 como un mecanismo de denuncia. En los primeros seis meses del año se han atendido más de 104 mil consultas. Más de 30 mil de ellas se han referido a casos de violencia física y más de 5 mil a violencia sexual. Especialmente durante la cuarentena se ha discutido la importancia de la existencia del Chat 100, que permite pedir ayuda sin arriesgar ser oída por el agresor. Mientras que en enero y febrero no pasaron los 500 consultas, respectivamente, en el mes de junio más de 3 mil personas usaron esa vía.

6 de cada 10 mujeres han sufrido violencia por parte de su pareja. Aunque, como su nombre indica, los datos de la Endes 2019 corresponden a una encuesta realizada el año pasado a mujeres entre 15 y 19 años, los incluyo en este recuento 2020 puesto que los resultados fueron conocidos solo hace algunas semanas. La encuesta reveló que el 57,7% de mujeres declaró haber sido víctima de violencia de parte de su pareja. También encontró que 3 de cada 10 mujeres ha sufrido alguna vez violencia física. Y 7 de cada 100, violencia sexual. Otro dato que quiero mencionar aquí es que los porcentajes de violencia declarada han ido bajando en los últimos diez años: en 20,2 puntos porcentuales la psicológica, en 8,7 la física y en 1,7 la sexual.

“Demasiada vergüenza para pedir ayuda”. La Endes también presenta datos de pedidos de ayuda. Menos del 45% de mujeres víctimas de violencia física pidió ayuda a personas cercanas, mientras que solo 3 de cada 10 pidió ayuda a alguna institución (siendo la comisaría el lugar principal). Entre las razones por las que no buscaron ayuda, tenemos que: el 16,5% dijo tener algún miedo (por ejemplo, a que le pegaran otra vez o a causarle problemas al agresor), el 15,9% dijo sentir vergüenza, el 13% no sabía dónde ir o no conocía servicios, el 3,7% creía que tenía la culpa, y el 3% creía que no serviría de nada hacerlo.

“Si una mujer le falta el respeto a su esposo o pareja, merece castigo”. La semana pasada también se conocieron los resultados de la encuesta Enares 2019. Un dato interesante es que, aunque casi el 95% de los encuestados dice que la “violencia contra la mujer es inaceptable y debe ser castigada por ley”, las preguntas más específicas tienen resultados preocupantes: para un tercio de encuestados la “mujer infiel debe tener alguna forma de castigo por pareja”, para casi 3 de cada 10 “si [una] mujer [le] falta el respeto a su esposo o pareja, merece castigo”, para 18,6% “el varón cela a su esposa o pareja porque así le demuestra que la ama”. Y el 16,2% considera que la “mujer debe permitir todo lo que el esposo o pareja le pida sexualmente”.

Víctimas menores. Hablar de la violencia contra los menores merecería un artículo propio, pero no quería dejar aquí de mencionar algunos datos que hemos conocido estos meses. Por ejemplo, de acuerdo a la defensoría, y en línea con lo que mencionaba más arriba, desaparecieron en total 1.720 menores de edad mujeres y 544 hombres menores de edad. Otro dato que tenemos viene de Enares, que encuentra que el 52,7% de los niños de entre 9 y 11 años alguna vez en su vida ha sufrido violencia física en su hogar. La cifra sube a 61,9% en menores de entre 12 y 17 años.