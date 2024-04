Durante la segunda semana de abril del 2024 El Comercio saludó en su editorial el avance en la construcción del megapuerto de Chancay y cuestionó la inestabilidad de los ministros del Interior desde el 2021; el poco cambio en manejos de políticas públicas de parte del primer ministro Gustavo Adrianzén; la situación legal de la exalcaldesa de Lima, Susan Villarán, para quien han pedido una nueva reparación civil; el hecho de que el expresidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, no haya sido inhabilitado por el Congreso de la República; las constantes averías del Metropolitano que se encuentra al borde del colapso y aún no se entrega en concesión; y el hecho de que el Parlamento haya aprobado el retiro de 4 UIT de las AFP dejando de lado una reforma del sistema de pensiones. Aquí un repaso de los editoriales de esta semana.

Llegando a buen puerto

En su editorial del lunes pasado, El Comercio consideró que el nuevo puerto de Chancay es una gran oportunidad para el país, pero para aprovecharlo será necesario trabajar en accesos, seguridad, servicios básicos y diplomacia.

“El puerto de Chancay es, a fin de cuentas, una gran noticia para el país, pero para realmente aprovechar su potencial hay trabajo pendiente. No sería la primera vez que se completa una gran inversión solo para ver luego sus operaciones saturadas de inconvenientes por falta de previsión”.

La auténtica emergencia

En su editorial del martes pasado, El Comercio lamentó que el Ministerio del Interior de nuestro país sea el que más rotaciones de su cabeza ha sufrido en los últimos 10 años en comparación con sus pares de la región.

“El crimen, como se ha visto, ha seguido operando con energía e impunidad en esos lugares, y la conclusión a la que quizás debamos arribar es otra. A saber, la de que la auténtica emergencia está en el manejo del sector de parte de quienes sostienen las riendas del gobierno. Si no es allí donde se operan los principales cambios, todos los demás serán cosméticos”.

Consejo al ministro

En su editorial del pasado miércoles, El Comercio consideró que, si el jefe del Gabinete quiere desmarcarse de su antecesor, más que nombres, debería cambiar políticas de gobierno.

“Solo el paso de los días demostrará si la intención de Adrianzén de imprimirle un sello propio al Gobierno es genuina o si se trata apenas de un cambio cosmético que únicamente agravará el malestar y el cansancio de la ciudadanía”.

La justicia toca la puerta de Villarán

En su editorial de este jueves El Comercio nos habla sobre la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, enfrenta un nuevo y millonario pedido de reparación por sus presuntos actos de corrupción.

“Estamos, dicho sea de paso, ante un asunto bastante demorado, porque ya la propia Villarán, quien enfrenta sus procesos con comparecencia, admitió hace tiempo que recibió dinero de Odebrecht. Esa indeseable demora, no obstante, tiene una consecuencia que, en medio de todo, es positiva, pues nos trae a la memoria hechos bochornosos que la vorágine de escándalos políticos de corrupción a la que estamos expuestos los peruanos a veces sepulta en el olvido”.

El nefasto legado de Aníbal Torres

En su Editorial del pasado viernes, El Comercio comenta que el Congreso juzgó con tibieza al expresidente del Consejo de Ministros; la historia no debe hacerlo.

“La ciudadanía no debería olvidar el nefasto rol que desempeñó el señor Torres antes, durante e incluso después de la presidencia de Pedro Castillo. O, dicho de otra manera, el Congreso ha decidido juzgar con tibieza al ex jefe de Gabinete, pero la historia no debe hacerlo, no solo por respeto a la democracia, que él trató de demoler, sino también a la unidad entre peruanos que se empeñó en sabotear constantemente, aprovechando para ello incluso los recursos y las instalaciones del Estado”.

El viaje inacabable del Metropolitano

En su editorial de este sábado, El Comercio comenta los recientes acontecimientos en torno del Metropolitano que darían la sensación de que el servicio ha colapsado y necesita cambios urgentes.

“Lo que es peor, lejos de mejorar, en los últimos años el servicio ha entrado en una espiral de decadencia preocupante. Solo en los últimos 12 días, han ocurrido cuatro incidentes. El 1, 3, 5 y 8 de abril, el servicio sufrió demoras generadas por averías en la flota que, como informó este Diario, pese a que cuenta con 300 buses troncales, ni uno solo ha sido dado de baja desde el 2013″.

Aplausos de quién

En su editorial de este domingo, El Comercio cuestiona la aprobación de un nuevo retiro de las AFP por parte del Congreso para beneficio de pocos y dejando de lado la reforma de verdad.

“Es tremendamente peligroso que el Congreso decida desoír cada una de las recomendaciones para avanzar por su cuenta en un camino que solo lleva a la desprotección de los afiliados y la inestabilidad macroeconómica. El mensaje que llega es que no hay opinión especializada que valga en el hemiciclo cuando hay aplausos en juego, aún si estos son de una minoría privilegiada y poco proclive a recordarlos”.