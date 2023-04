En el Cara y Sello de hoy conversamos sobre el machismo en el Perú y cómo hacer para combatirlo con la abogada Josefina Miró Quesada y a María Cecilia Villegas, CEO de Capitalismo Consciente Perú (con imágenes de apoyo).

Se abrió el debate sobre si hace falta igualdad o equidad de género en el Perú. En un primer momento, Josefina señaló que, en el caso de la equidad de género, sería una aproximación que parte del hecho de que estamos en una desigualdad de oportunidades para hombres y mujere; por ello, en la medida de que es una realidad estructuralmente desigual, tenemos resultados desiguales. Es partidaria de una posición de equidad de género porque partimos de una realidad social, cultural, política y económicamente desigual. Resalta la importancia de apuntar a generar condiciones que permitan a las personas disfrutar de igual manera el ejercicio de sus derechos, una igualdad sustantiva, que parte de reconocer la desigualdad de diversos grupos que han tenido que sortear múltiples barreras para alcanzar un cierto nivel. Las mujeres, por distintas razones, no han estado en ese mismo punto de partida. A pesar de ello, la Constitución ampara el establecimiento de leyes para nivelar esa situación, por eso es importante el uso de las cuotas.

Ante esto, María Cecilia responde que lo que hace falta es, en efecto, equidad. Menciona que tenemos un serio problema de brechas. Solo en el 2022 hubo 137 feminicidios; la violencia es una constante, ocurre en todas las clases sociales y niveles; sin embargo, se considera que es algo que pertenece al ámbito privado de la familia y por eso no hay nadie levantando la voz. Se calcula que 3 de cada 4 mujeres peruanas son victimas de violencia por parte de su pareja. Villegas no está a favor de las cuotas porque, a pesar de estar de acuerdo con Josefina, no cree que sean las adecuadas porque implican interferir en la actividad privada. No obstante, señala lo importante que es poner en debate la participación de las mujeres en distintos ámbitos para que puedan subir en la carrera corporativa, y alcanzar esos techos de cristal. Se pregunta ¿por qué las mujeres no están alcanzando tantos puestos gerenciales o directivos? Hay una barrera, hay que buscar más información sobre lo que está ocurriendo. Los peldaños para las mujeres son muchísimo mas altos, uno de los puntos que tienen es la doble carga que tienen, en gran medida son las mujeres las que se ocupan de las tareas del hogar, además de sus labores, entonces tienen mas trabajo no remunerado.

Miró Quesada, respecto a las cuotas, coincide con los presupuestos. Señala que deberían haber más cuotas en ese presupuesto, y el Estado tiene que tener un rol de garantizar esa igualdad sustantiva y uno de los mecanismos son las acciones afirmativas. Se recomienda que los Estados adopten este mecanismo.

Por último, se debatió si es el feminismo una arma eficiente para combatir el machismo. A esto, María Cecilia respondió que no desde su punto de vista, menciona que la única forma de lograr la equidad de género es si los hombres son los aliados. Opina que en muchos casos el feminismo es muy agresivo y genera que los hombres se alejen. Esta inequidad no se ha producido por la maldad de los hombres, sino porque no son conscientes que tenemos todas las personas, agredir constantemente a los hombres no nos va a ayudar. No se considera feminista, sino liberal, pues no le gustan muchas de las políticas que impulsa el feminismo y está en contra de las cuotas. Destaca que lo que se necesita es convencer a los hombres de que es eficiente incluir a las mujeres en los espacios; las cifras demuestran que las empresas que tienen directorios inclusivos tienen mejores resultados porque los hombres y las mujeres tienen habilidades distintas. Las investigaciones demuestran que la reducción de pobreza en Latinoamérica se da también porque hay mas mujeres en el mercado laboral.

Finalmente, el argumento de Josefina fue que no hablaría del feminismo en singular, sino de feminismos, erradicación de estructuras de opresión que impiden igualdad de oportunidades de gozar derechos humanos que son titulares. Hay distintos movimientos que comparten ese común denominador. Pueden haber personas que se denominan con cualquier ideología que pueden identificar el problema. El foco de atención es estructural, no se trata de responsabilizar a los varones, porque ellos son producto de esta estructura. Señala que tenemos que ver a los hombres como aliados. Es importante determinar cuál es la raíz del problema, lo que va a garantizar que haya igualdad para todas las mujeres, no solo una élite, sino todos los niveles, hasta las más precarizadas. Resalta que el feminismo sí es un arma eficiente. Si partimos del presupuesto, lo que han hecho los movimientos feministas para alcanzar derechos, deben ser reconocidos y ser agradecidos por elevar la consciencia sobre las injusticias que caían sobre nosotras. La agresividad de los movimientos no es un monopolio, hay personas que con sus actos desvirtúan la esencia del movimiento, sí, pero los feminismos tienen que ver con tus actos, no con autodenominación.