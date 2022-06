No comprendemos por qué razón no se organiza entre nosotros el Cuerpo Policial en forma que responda no solo a las necesidades del momento, sino que satisfaga el inevitable crecimiento que, en todos los órdenes de la vida pública, se viene advirtiendo. Pero no se trata de una idea de previsión la que debería imperar en este caso, sino del deseo de contar con una institución que no adquiere todavía las características de un cuerpo organizado, con arreglo a las normas modernas que hacen de él una entidad que brinda servicios y garantías a los ciudadanos.

H.L.M.