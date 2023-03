No es baja representación, es menos que eso: indolencia del Congreso versus desprecio popular. Con este patético combo se quieren quedar hasta el 2026. Con su 6% de aprobación (según el sondeo del IEP del domingo pasado) tienen un pacto tácito con el Gobierno (15%, según el mismo sondeo, más del doble que su par). La mayoría de derecha y centro que controla la Mesa Directiva tiene serias discrepancias con la izquierda, pero a la hora de evaluar el adelanto de elecciones ni la ideología ni los muertos en las protestas pesan: ellos, en el fondo de su presupuesto, también quieren quedarse.

No es solo baja representación, repito; es peor que eso. Se han quebrado las últimas cuerdas de representación y el congresista ‘va por la libre’, se aísla en su burbuja autónoma ‘no sujeta a mandato imperativo’, como le gusta repetir, sin oír ni atender ni entender a sus representados. Una imagen que poncha lo que les quiero decir es la del congresista acciopopulista Pedro Edwin Martínez, de la nueva camada de ‘Niños’ allanados, liándose a golpes con un ciudadano que lo injurió en Arequipa. Si quieren una imagen más dramática, ahí tienen las propiedades en llamas de Jorge Luis Flores en Puno o de Eduardo Salhuana en Madre de Dios.

Entonces, quebrados esos lazos, andando por Pasos Perdidos soberbio e ilegítimo, ¿qué límites tiene el congresista en su conciencia y conducta política? Poquísimos. Por eso se les ocurre algo tan fuera de foco como ¡fundar un policlínico! Es una cachetada a las deficiencias del sistema de salud en el país, una prueba más de que, rota su calidad de representación, pierden hasta el sentido común del representante. El congresista promedio ha extraviado la vergüenza. Por supuesto, los hay varios sensatos, nobles, comedidos y que se esfuerzan por ser legítimos representantes. Pero los ‘sin vergüenza’ son mayoría simple, a veces mayoría calificada y, en casos extremos, mayoría absoluta.

Por más que la burbuja congresal flote cínica e indiferente, no es ajena al ruido del escándalo. Aunque el congresista haya perdido lazos de representación, no pueda viajar a su región (como los puneños), esté en una bancada que da libertad para votar como quieran (Acción Popular, por ejemplo) y no tenga referentes partidarios que lo cuadren (como el Bloque Magisterial y, en parte, Avanza País), no deja de ser un humano vulnerable a la insoportable presión de la grita generalizada. Por más pellejo de chancho que tenga, algo de humanidad y perspectiva de futuro electoral (véanlo por ahí, si quieren) le queda cuando lo injurian. Por eso, José Williams ya salió a decir que dejan de lado el sueño del policlínico propio.

Dos ideas para defendernos del monstruo parlamentario: exigir a fiscales que tengan un enfoque más agresivo contra su inmunidad relativa y a los magistrados del TC que sienten jurisprudencia que los limite.