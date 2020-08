Hay una razón por la que en el 2014 Nadine Heredia y Ollanta Humala pusieron a la inexperta Ana María Solórzano como presidenta del Congreso: tenían los votos para hacerlo. Aquello salvó también a Pedro Pablo Kuczynski de un pedido de vacancia a fines del 2017. Y lo mismo puede decirse de cada decisión polémica –incluso arbitraria– aprobada en el hemiciclo. Son los votos, fruto de la paciente negociación, alianza, pacto o mera componenda, los que consiguen que las cosas “sucedan” en el Legislativo. Martín Vízcarra y Pedro Cateriano sabían que había que sumar votos, pero ignoraron que debían hacer el esfuerzo por obtenerlos: es decir, construir una base de apoyo parlamentario para lograr la investidura. Fallaron clamorosamente y los detalles son por todos conocidos.

Pero además, este Congreso no quería a Cateriano y entre su juramentación y la presentación del Gabinete el lunes 3, encontró la excusa para mandarlo a casa. Por añadidura, cargaba con la pesada mochila de representar a Vizcarra, a quien parlamentarios de todas las tiendas consideran que no solo no los respeta, si no que ni siquiera los toma en cuenta como potenciales aliados en el esfuerzo de combatir la pandemia. Ni el presidente ni su jefe de Gabinete quisieron hacer política: tender puentes (reunirse con unos y otros no basta), proponer una agenda de trabajo (lanzar anuncios o “pactos” sin fijar plazos ni objetivos, tampoco era una propuesta concreta) y menos escucharon el clamor que pide más atención y obras para las provincias desde Palacio. El Ejecutivo ha privilegiado su relación con alcaldes y gobernadores regionales y eso políticamente también ha resentido muchos cacicazgos en la Plaza Bolívar (el 2021 y el 2022 serán años con distintos procesos electorales. Lo tendrá presente la PCM, ¿no?).

¿Fue oportuna la reacción parlamentaria? Por supuesto que no. El país atraviesa una gravísima situación y se debió otorgar la confianza. Sin embargo, esta no iba a caer del cielo: había que ganarla y ello no sucedió pese a tantas advertencias expresadas en este y otros –pocos– espacios.

Se espera que no suceda lo mismo con el flamante Consejo de Ministros que preside el general Walter Martos, sobre quien recaerá ahora una enorme tarea política. Lo acompaña un buen equipo profesional, con un ministro de Educación –Martín Benavides– que seguramente afrontará nuevas interpelaciones y cuestionamientos derivados de la compra frustrada de las tablets y del avance del año escolar. Benavides tiene solvencia para responder y habrá que estar atentos al comportamiento de ciertos parlamentarios proclives a intereses empresariales que, poco a poco, se van confirmando. Que la suerte acompañe a este Gabinete, pero, sobre todo, la voluntad de hacer política. Y que el Congreso no solo otorgue la confianza, sino que lo haga en el más breve plazo.