Luego de más de 20 horas de sesión, el pleno del Congreso le negó la confianza solicitada por el primer ministro Pedro Cateriano. Fueron 37 votos a favor, 54 en contra y 34 abstenciones.

A favor de la confianza se mostraron las bancadas del Partido Morado y Somos Perú, en contra Podemos, Unión por el Perú, Frepap y Frente Amplio. Los legisladores de Fuerza Popular, al igual que los de Acción Popular votaron divididos. Mientras que el bloque de Alianza para el Progreso se abstuvo.

Según el artículo 82 del Reglamento Interno del Congreso el “resultado de la votación será comunicado de inmediato al presidente de la República, mediante oficio firmado por el presidente del Congreso y uno de los vicepresidentes. Si el Pleno negara su confianza al Consejo de Ministros, el presidente de la República aceptará la renuncia del presidente del Consejo de Ministros y de los demás ministros, que debe realizarse de inmediato”.

Por más de 20 horas, se extendió la sesión plenaria en la que el Congreso debatió el pedido de confianza planteado la tarde del lunes por el presidente del Consejo de Ministros Pedro Cateriano. A las 5:45 de la mañana, el titular del Parlamento, Manuel Merino, anunció que iba a poner al voto la solicitud y dio unos minutos para que las bancadas coordinen su postura.

En su intervención final, al promediar las 5:30 de la mañana, el primer ministro agradeció a los parlamentarios que adelantaron su apoyo y dijo, además, que respetaba al grupo mayoritario que anunció que no le extendería la confianza. “Como demócrata acataré lo que decida la mayoría y, de no recibir la confianza, regresaré a mis labores con la conciencia tranquila del deber cumplido”, expresó.

El jefe del Gabinete dijo que se le “advirtió” que no había consenso sobre la ratificación del ministro de Educación, Martín Benavides, pero remarcó que, desde el punto de vista político, en el Gobierno consideraron que era un mensaje de apoyo a la reforma universitaria.

“Respecto a mis posturas en materia económica, no quiero que se repita en mi país la experiencia histórica que propició la hiperinflación, por el manejo dadivoso del dinero del Estado, ni que se repita la historia de la quiebra económica del Estado. Respeto las posiciones opositoras a mi manera de pensar, pero no acepto que se me conmine o amenace no solo porque soy el presidente del Consejo de Ministros, sino porque esa actitud no se condice con prácticas parlamentarias y de respeto a la autoridad”, señaló.

El lunes por la tarde, el jefe del Gabinete Ministerial hizo un llamado de unidad a la clase política, a fin de hacerle frente a la pandemia de COVID-19. Luego, comenzó la intervención de los parlamentarios y después la réplica de los ministros.

Pasadas las 3 de la mañana, intervino la ministra de Salud, Pilar Mazzeti; luego hicieron lo propio los titulares de Economía, María Antonieta Alva; Energía y Minas, Rafael Belaunde; Educación, Martín Benavides; y Agricultura, Jorge Montenegro. A las 5:15 de la mañana participó la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Patricia Donayre.

La primera exposición de Pedro Cateriano

“Hoy, como nunca, debemos actuar como un solo puño para salir adelante ante la adversidad. La lucha va a demandar mucho trabajo, paciencia y sacrificio. Pero la recompensa será muy grande, pues estaremos contribuyendo a doblegar la pandemia y a seguir construyendo el Perú que soñamos”, manifestó Pedro Cateriano la tarde del lunes.

Cateriano ratificó su ofrecimiento de “sudor, honestidad y conducta democrática”.

“Sudor para trabajar de manera indesmayable en beneficio de todos los peruanos. Honestidad en todas y cada una de nuestras decisiones. Y actitud democrática siempre, siempre, siempre”, añadió, para luego citar al poeta César Vallejo, en el sentido, de que en las actuales circunstancias “hay, hermanos, muchísimo que hacer”.

“Compatriotas, de este desastre haremos historia. Si nos empobrecimos, crearemos riqueza. Si es necesario colocar una piedra sobre otra, lo haremos así nuestras manos estén encallecidas. Seguiremos trabajando sin descanso hasta vencer a este enemigo invisible. Este es nuestro compromiso”, manifestó.

Su oposición al voto preferencial

El presidente del Consejo de Ministros también afirmó que el gobierno tiene el objetivo de que el proceso electoral sea “impecable”, a pesar de las “condiciones complejas”. “La campaña electoral será atípica, dada la coyuntura, y nos corresponderá apoyar a los partidos y candidatos participantes a difundir sus propuestas con equidad y transparencia”, subrayó.

Cateriano recordó que el Ejecutivo ha saludado tres normas aprobadas por el actual Congreso: la paridad y alternancia, la creación de un distrito electoral para los peruanos en el exterior y la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional a través de un concurso público. Sin embargo, expresó su oposición a que se mantenga el voto preferencial para el 2021.

“Como Gobierno, estamos en contra de que en las elecciones venideras opere el voto preferencial, en la medida que alienta los intereses individuales de los candidatos y debilita a los partidos políticos” , señaló.

Además, indicó que están a favor de que “sean los militantes, y no las cúpulas, los que tengan el poder para decidir quiénes serán sus candidatos”. Este tema aún está pendiente de debate en el Parlamento.

El primer ministro consideró que “resulta central” que se tengan “reglas claras” y “candidatos definidos antes del proceso”. “Por ello, promoveremos una nueva iniciativa para garantizar que se defina con la debida antelación la lista de candidatos y no tengamos dudas sobre quiénes pueden participar en el proceso electoral. No deseamos exclusiones en los momentos finales o candidatos habilitados muy cerca de la fecha de la elección”, remarcó.

El jefe del Gabinete Ministerial aseguró que “los sentenciados en primera instancia no deben postular” y “que la inmunidad parlamentaria no debe ser sinónimo de impunidad”.

Una transición en paz al 2021

Cateriano, en otro momento, anunció que la Secretaría Técnica del Acuerdo Nacional organizará la agenda del llamado “Pacto Perú”, que, según refirió, busca “abrir un espacio de diálogo” que garantice la gobernabilidad y el normal desarrollo de las elecciones.

Anunció, en esa línea, que el presidente Vizcarra iniciará una ronda de conversaciones con los dirigentes de los partidos políticos que forman parte del Congreso.

“Este pacto, como dijo el presidente, debe ayudarnos a todos los peruanos a transitar este proceso de transición en paz con acuerdos mínimos que den marco al debate necesario que se dará en la próxima campaña elector”, expresó.

El jefe del Gabinete Ministerial reiteró, en el último tramo de su exposición, que “el peor escenario para el país es una confrontación entre los poderes del Estado y un ambiente de ingobernabilidad”. “Nadie lo desea”, añadió.

Más de 27 mil muertes en revisión

Durante su presentación, Cateriano informó que, al 29 de julio, tienen un registro de 46.274 fallecidos en el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), en el contexto de la pandemia.

“El registro oficial de fallecidos por el COVID-19 es de 19.021, los que cumplen los criterios que el país ha definido para esta condición, según estándares internacionales y 27.253 fallecimientos están en revisión de la causa básica de muerte”, señaló.

El primer ministro dijo que actualmente la situación es diferente, porque con la “experiencia acumulada” en los últimos meses y con “mayor insumos”, se mejorará los mecanismos de análisis y registro de casos positivos y fallecimientos. “En la actualidad, más del 70% de los certificados de defunción se emiten en tiempo real. Ello nos permite ir mejorando progresivamente la calidad de la información registrada”, sostuvo.

Más información

Cateriano también anunció que el trabajo remoto se extenderá hasta el 31 de julio de 2021. “A la fecha, se registran más de 220 mil trabajadores remotos, evitando el riesgo de contagio del COVID-19 en los centros de labores”.

El jefe del Gabinete Ministerial afirmó que la educación remota de “Aprendo en Casa” ha llegado “para quedarse”.

NOTA PREVIA

La presentación de Cateriano comenzará a las 9 a.m. El primer ministro tendrá dos horas para su exposición. Tras ello se prevé un debate de al menos siete horas. Luego Cateriano tendrá 2 horas y media para responder a las dudas y preguntas de los congresistas.

“(El presidente Martín) Vizcarra dejó mucho que desear en todos los sectores, le corresponde a Cateriano entrar a los detalles. Por ejemplo, el presidente se refirió a las acciones del gobierno frente a la pandemia, pero no habló nada sobre acciones concretas para luchar contra el COVID-19. Lo mismo en seguridad, dijo que saldrían a las calles 5.000 alumnos de la Policía, que las Fuerzas Armadas continuarán en las calles, pero dónde está la estrategia”, manifestó el analista político Enrique Castillo.

Castillo indicó que la presentación del primer ministro, si bien mantiene en esencia la misma tónica, ahora tendrá la obligación de “encausarse” a partir de discurso del mandatario.

También consideró que el hecho que la proyección del número de fallecidos en el país por COVID-19 haya pasado, de acuerdo a la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, de 25.000 a 43.000 en tres días; y que se haya cancelado la adquisición de 1 millón de tabletas en el sector Educación, “golpea al gobierno” y “hace pensar que los integrantes del Gabinete se guardaron todo” hasta después del mensaje a la Nación de Vizcarra.

Agregó que es necesario, como ha plateando el defensor del Pueblo, que el Ejecutivo realice un sinceramiento “transversal” de los efectos de la pandemia.

“Por ejemplo, el desempleo, las empresas que han cerrado, son datos que la sociedad necesita saber”, remarcó.

Castillo recordó que, a pesar de que el nuevo Gabinete Ministerial tiene poco más de 20 días, ya tiene integrantes con cuestionamientos. En esa línea, dijo que el ministro de Educación, Martín Benavides, debe brindar explicaciones sobre la licitación de 1 millón de tabletas, que fue cancelada a cuatro meses de haberse iniciado el programa “Aprendo en Casa”.

El analista político prevé que un sector del Parlamento también pida explicaciones a la titular de Economía, María Antonieta Alva, por los contratos que una empresa, que tiene como accionistas a su padre y hermano, ganaron con el Estado, cuando ella ya era funcionaria pública.

Otro ministro que estará en la mira del Congreso es el de Agricultura, Jorge Montenegro, agregó Castillo. ¿La razón? Los contratos al entorno del presidente Vizcarra se han realizado desde el Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI), que está adscrita a esa cartera. “Tiene que brindar explicaciones sobre esas órdenes de pago”, acotó.

El Pacto Perú con metas claras

Karen López Tello, politóloga de Propuesta País, afirmó que el jefe del Gabinete Ministerial debe explicar el plan del gobierno para reactivar la economía por sectores, en especial para aquellos que han sido “más afectados” por la pandemia. Agregó que un segundo punto eje debe ser ponerle metas concretas a corto y mediano plazo al Pacto Perú, que fue convocado por el presidente Vizcarra.

“Es importante que sea un nuevo pacto, que no se dé dentro del Acuerdo Nacional, que tiene muchos temas, este pacto tiene que ser más aterrizado y específico por la coyuntura. El presidente ha nombrado cinco temas [salud, educación, lucha contra la pobreza, reforma política, reactivación económica], pero es importante tener plazos y metas”, señaló en comunicación con este Diario.

López Tello planteó que no solo los partidos políticos integren este llamado Pacto Perú, sino actores de la sociedad civil, que puedan darle seguimiento a los acuerdos. Añadió que ese sería un buen anuncio de parte del primer ministro ante el pleno del Congreso.

“Es importante que los acuerdos a los que se arriben reciban presupuesto antes de que el gobierno de Vizcarra terminé, de lo contrario serán un saludo a la bandera” , remarcó.

Otro aspecto que considera vital es que el gobierno detalle cómo mantendrá el equilibrio entre la promoción de inversiones y el manejo de los conflictos sociales.

La politóloga también señaló que, si bien hay ministros que llegan al Congreso con cierta mochila, por diferentes tipos cuestionamientos, en este momento lo más importante es hacerle frente a la pandemia.

“No hay razón para que le nieguen la investidura”

El director académico de la carrera de Ciencias Políticas de la UPC, Omar Awapara, indicó que Cateriano tiene que establecer plazos y objetivos, a fin de aterrizar las promesas hechas por Vizcarra el 28 de julio. Agregó que en un escenario “ideal” estos proyectos tendrán ser evaluados en seis o nueve meses, a fin de determinar su estado.

Awapara afirmó el jefe del Gabinete Ministerial debe, además, asumir un rol que a Vizcarra no le gusta ejercer, es decir transmitir y explicar las malas noticias, como la proyección real de fallecidos por COVID-19 o la nulidad del proceso para comprar 1 millón de tabletas.

Cateriano calificó de “diálogos abiertos y democráticos” los que encuentros que tuvo hasta el momento con los partidos con representación en el Congreso. “El que tuve con Fuerza Popular también”, acotó. .(Foto: PCM)

También dijo que no ve razones para que el Parlamento le niegue el voto de confianza a Cateriano, sobre todo porque en las últimas semanas ha existido cierto acercamiento a través de las rondas de diálogo.

“No veo una razón para que el Congreso le niegue el voto de confianza, pero no creo que esto vaya a constituir un acto de tregua […] Lo más probable es que se empiece a interpelar y hasta censurar a ministros de carteras específicas. No anticipo que esta dinámica vaya a cambiar, es un año pre electoral y el Congreso buscará motivos para atraer los reflectores”, acotó.

