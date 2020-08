En solo dos días, Pedro Cateriano solicitará el voto de confianza ante un Congreso en el que el Ejecutivo no tiene bancada. Hay realismo en sus palabras. El presidente Martín Vizcarra ya no tiene mecanismos constitucionales para enfrentarse abiertamente al Parlamento y eso hace que el diálogo sea la única vía posible. Cateriano señala que habrá anuncios en materia económica y dice que hacen todos los esfuerzos posibles para lidiar con la pandemia, aunque no revela ningún cambio sustancial en las políticas públicas sobre la materia.

— ¿Se ha puesto en el escenario de que no llegue a tener los votos necesarios para su investidura?

En política hay que ser cauteloso. Naturalmente, estoy haciendo todos los esfuerzos para obtener el voto de confianza, pero finalmente la palabra la tiene el Parlamento. Algunos congresistas también han expresado sus puntos de vista contrarios y naturalmente, repito, actúo con la prudencia debida.

— ¿El presidente Vizcarra tiene un plan B en caso de que no le den la confianza?

Eso habría que preguntárselo al presidente Vizcarra. En todo caso, yo estoy trabajando para obtener el voto.

— ¿En los últimos días ha recibido el pedido de algún partido o congresista respecto a la cabeza o situación de algún ministro?

Públicamente hay declaraciones. Yo proceso esa clase de manifestaciones. Hay también intercambio de pareceres, pero finalmente en política lo que vale son los resultados. Si algo he aprendido, es a no adelantarme a los hechos; sí a procesar la información, pero no adelantarme ni especular.

— ¿Pero le han pedido la cabeza de algún ministro?

Bueno, ya le respondí.

— ¿Qué podemos esperar entonces de su mensaje del lunes? ¿Va a haber algún anuncio adicional a lo que señaló el presidente Vizcarra o más bien dará detalles de lo ya dicho por el mandatario?

No. Naturalmente, también va a haber anuncios. Voy a poner mayor énfasis en el tema económico porque, tal como lo he reiterado en los diálogos que he tenido con las diferentes agrupaciones políticas y también con los empresarios y trabajadores, el relanzamiento económico del país es algo urgente y requiere, por lo tanto, una explicación en detalle a la representación nacional.

— Lo llevo a la pandemia. Se acaba de anunciar la prórroga de la cuarentena focalizada y el estado de emergencia. ¿Habrá algún cambio en el enfoque de la política pública? Lo que se percibe es que las cifras solo suben y suben.

Los aspectos referidos a la crisis sanitaria se adoptan teniendo en cuenta los criterios, sugerencias y recomendaciones de los médicos. En ese aspecto, la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, juega un rol capital. Desde que asumí la PCM, señalé que había un desfase en las cifras y que en ningún momento ha habido, como señalan algunos críticos del Gobierno, dolo o intención de ocultamiento. El presidente Vizcarra también ha sido claro.

— ¿No percibe que se requiere un nuevo impulso a la política respecto a la pandemia? ¿Podemos esperar algo así o vamos a tener lo que ya conocemos?

Estamos haciendo esfuerzos. Es más, hemos abierto las puertas, por ejemplo, para la cooperación de la iniciativa privada. Creemos, además, que no es este un problema del Gobierno, es algo que nos involucra a todos, a la sociedad civil en general.

— Regresando al terreno político, ¿usted diría que el presidente es consciente de que este es su último año de Gobierno y que está en un tramo de salida?

Lo que ha hecho el presidente, desde que convocó elecciones generales, es el compromiso que tiene el Gobierno de efectivamente lograr en esta recta final de su mandato un período anual ordenado desde el punto de vista de la lucha contra la pandemia, en materia educativa y en garantizar las elecciones de manera democrática y libre, sin interferencias.

— Me refiero a que al presidente no le quedan herramientas legales para poder enfrentarse al Congreso.

Precisamente, su exhortación al diálogo en esta recta final es para lograr consensos mínimos que naturalmente reflejan lo que usted acaba de afirmar, es decir, un propósito de llevar adelante la agenda política de una manera estable. El país requiere estabilidad política.

— ¿Usted le hubiese recomendado al presidente buscar tener una bancada en este nuevo Parlamento?

Lo que yo he sostenido es que esta es una situación realmente excepcional, nunca vista en democracia. En donde el Gobierno no tiene mayoría ni una bancada propia en el Congreso que le haga su defensa política. [...] Por esa razón, he manifestado mi vocación de diálogo en los encuentros con los señores parlamentarios.

— Bajo ese escenario, mi lectura es que el Pacto Perú termina siendo un foro que responde a eso, a la ausencia de una bancada en el Congreso y a la necesidad de tener un espacio donde el Ejecutivo tenga presencia.

No necesariamente. La propuesta tranquilamente también se puede encauzar dentro de lo que es el Acuerdo Nacional, no es incompatible.

El lunes 3 de agosto, el pleno del Congreso recibirá a Cateriano para que exponga los lineamientos de su gestión y se vote el pedido de confianza. (Foto: Presidencia)

— No hablaba de incompatibilidad. Decía que quizá responde a la necesidad de plantear un pacto de este tipo fuera del Congreso porque el Ejecutivo no tiene presencia allí.

Bueno, puede interpretarse también de esa manera.

— Tomando en cuenta las actitudes y leyes de este nuevo Congreso, el hecho de que no hay reelección de congresistas, la falta de institucionalidad de los partidos y que no existe una bancada oficialista, ¿no le preocupa llegar a un escenario de ingobernabilidad?

Acá estamos para enfrentar los problemas. El peor escenario para el país es una confrontación entre los poderes del Estado y un ambiente de ingobernabilidad, nadie lo desea. Trabajaré y pondré todos mis esfuerzos por aspectos en los que creo, una política económica sana, un relanzamiento de la economía con participación de la empresa privada con un clima de paz laboral y social.

— ¿Qué cosas no serían negociables para el Ejecutivo en relación con el Congreso?

Hay sobre todo preocupaciones respecto a algunas propuestas económicas. Lo que está debidamente probado es que el manejo responsable de la economía permite precisamente que enfrentemos procesos como este.

— ¿Y qué harían si, más allá de sus posiciones, el Congreso aprueba las leyes, ustedes observan y ellos aprueban por insistencia?

Primero, me voy ir a presentar al Congreso. Vamos a ver cuáles son las reacciones respecto a los temas económicos que voy a plantear. No quiero anticipar una confrontación letal con el Congreso. Tampoco estoy en el sector que señala que este Parlamento es peor que el disuelto, de ninguna manera. Uno no se puede anticipar en política.

— Me comentaba antes de la entrevista sobre su reunión con el alcalde de Espinar. ¿Cuál va a ser la actitud del Gobierno frente a los conflictos sociales?

El día de hoy le he expresado al alcalde de Espinar que la vocación de diálogo del Gobierno es permanente. Y que en una situación crítica como la que estamos atravesando, el uso de la violencia no tiene sentido porque eso agrava los problemas. También le he ratificado la mejor disposición del Gobierno para solucionar los problemas. El propio ministro Belaunde (Energía y Minas) ha participado en la reunión y en el compromiso en el tema del corredor minero, que es tan importante para nuestro desarrollo económico, de tener un acercamiento con las autoridades de la zona.

— Entiendo que la actitud del Gobierno es de diálogo, ¿pero hasta qué punto? ¿Ante el bloqueo de carreteras, cuál es la política del Gobierno?

Pero es que se lo acabo de decir. Un diálogo en condiciones de violencia, de bloqueo de carreteras, no es dable, obviamente.

— ¿Pero ustedes liberarían las vías?

Nosotros vamos a mantener el orden constitucional en la aplicación de la ley. Nadie desea un ambiente, en esta situación tan crítica, de confrontación y de enfrentamiento.

— ¿Cuál ha sido la explicación que les ha dado el ministro Benavides sobre el problema en la compra de las tablets?

Es un problema originado por una práctica no ajustada a ley de unos postores, que ha traído como consecuencia este lamentable hecho. El ministro ha tomado las providencias del caso.

—¿Cree que esto vaya a tener consecuencias políticas para el ministro en el Parlamento?

Espero que no. El ministro ha defendido la reforma universitaria, creo que su gestión tiene ese objetivo, el de consolidarla. Pero confío en que solucione este problema del suministro de las tablets lo más pronto posible.

— ¿Cuál es la postura del Gobierno ante una eventual interpelación?

Naturalmente, la etapa de las responsabilidades políticas y los juicios políticos llegará. Pero creo que nuestro esfuerzo fundamental en este momento es el de enfrentar la crisis sanitaria, y yo he hecho esa exhortación. No cuestiono el derecho parlamentario de interpelar, pero creo que en este momento nos deberíamos enfocar en ese objetivo superior. Ahora, el Gobierno no tiene ninguna presencia parlamentaria, al final acataremos las decisiones del Congreso, en eso consiste la democracia.

“Apoyo la labor de la fiscalía [en el Caso Humala-Heredia]”

Cateriano fue primer ministro en el gobierno de Ollanta Humala. (Foto: GEC)

— ¿Cuándo vez que habló con el expresidente Ollanta Humala y con la señora Nadine Heredia?

Con el presidente Humala hace meses y con la señora Heredia hace bastante tiempo que no tengo diálogo.

— ¿Nos puede contar en qué términos fue esa conversación con el expresidente Humala?

Fue en una circunstancia de una reunión, en la casa de una exministra donde había una reunión social. Fue en ese contexto.

— Perdón que insista, pero ¿de qué conversaron?

Naturalmente de la situación política de ese momento.

— ¿No nos quiere dar más detalles?

Es una conversación que ocurrió en noviembre del 2018.

— ¿Y cuál es su postura respecto a los procesos que enfrentan el expresidente y su esposa?

Lo he declarado en múltiples ocasiones. Apoyo la labor de la fiscalía. El trabajo de Rafael Vela y de José Domingo Pérez lo he destacado en reiteradas oportunidades. Creo que estos dos fiscales han cumplido un rol fundamental en la lucha contra la corrupción, que es otra de las banderas del presidente Vizcarra. En ese sentido, yo reitero lo que la mayoría de la gente sabe, es decir, que en este punto, si bien es cierto para mí ha tenido un costo político, al final creo que el tiempo me ha dado la razón y la gente sabe a qué me refiero.

