Cuando Gisela Valcárcel se pone en campaña [OPINIÓN]

FERNANDO VIVAS

En las circunstancias normales de la vida, Gisela habla bien de todos y mal de nadie. “Yo no soy quien para juzgar”, “estoy concentrada en lo mío”, “le deseo éxito a mi competencia”, “estoy tranquila y soy feliz”; ya conocen todas esas frases hechas de las celebridades zalameras que quieren atender a los periodistas sin decir nada que las comprometa.

Pero cuando Gise está en campaña, ahí sí confiesa alguna pena o lanza algún dardo esperando que le den el vuelto, porque eso rinde para la promoción. El próximo sábado lanza “Gisela”, un combo de entrevistas, juegos y del formato “Mi hombre puede”. Y, con miras a ese estreno, le dijo a Ana Valenzuela, aquí en El Comercio, que Beto Ortiz no ha de ser feliz con “El valor de la verdad”. Y en la portada de su revista homónima –Gisela, ya saben, no es una persona como usted o como yo, ¡es una marca!– fue más provocadora: “En mi silla, la verdad no tiene precio”. Me encanta que se ponga frontal, ¡pero tienes que ser así siempre pues Gise!

Beto no le ha replicado y quizá no lo haga, siguiendo la ley de no darle en la yema del gusto a la competencia pechadora. Frecuencia Latina sí le ha respondido: ha anunciado para el próximo sábado el estreno televisivo de “Asu mare”. En el anterior lanzamiento de temporada de GV, la de “12 corazones”, Canal 2 le puso a Roberto Martínez en el sillón rojo. No fue necesario, los corazones dejaron de latir solitos.

Gisela, con todo lo conservadora y modosa que se ha vuelto, puede sentir que todavía despierta miedos y angurrias.

Canal 2 saca sus armas más poderosas para fastidiarle sus estrenos. Todavía das buena guerra, Gise.