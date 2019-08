Lucca Mesinas se encargó de cerrar la inolvidable jornada para el surf nacional que se vivió este domingo en Punta Rocas, donde se disputaron las últimas finales de la disciplina en Lima 2019.

► [EN VIVO AHORA] Medallero de Lima 2019: así va la tabla general HOY de los Juegos Panamericanos | EN DIRECTO



El tablista local consiguió la séptima medalla de oro para el Perú en los Juegos Panamericanos gracias a su victoria ante argentino Leandro Usuna en la definición de la categoría open masculino.

Fue un reñido enfrentamiento que terminó con el rival de Mesinas cabalgando una buena ola que le dejó a 0,24 puntos del trinfo.

Presentación de Lucca Mesinas en la final de surf open masculino. (Video: Movistar 19)

Antes 'Piccolo' Clemente (longboard masculino) y Daniella Rosas (open femenino) también ganaron preseas doradas, mientras que Vania Torres (SUP femenino) y Tamil Martino (SUP masculino) y María Fernanda Reyes (longboard femenino) conquistaron metales de plata en la última fecha del suf en Lima 2019. A estos logros se añade el bronce logrado por Itzel Delgado en SUP carrera.