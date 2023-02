La suspensión de las operaciones de la aerolínea Viva Air ha generado que cerca de un centenar de personas queden varadas en el aeropuerto internacional Jorge Chávez desde la madrugada de este martes 28 de febrero.

“Estamos acá todos los pasajeros del vuelo de las 6:35 a.m. Estamos varados, nuestro vuelo iba a Medellín (Colombia) Somos 50 a 60 personas que estamos acá varados desde las 2 a.m. y algunos desde las 6:30 de ayer. No tenemos respuesta de Viva Air, sus pantallas están apagadas, no hay trabajadores. Los vuelos de Viva se han cancelado en toda Sudamérica, no tenemos respuesta de Indecopi, ni del Jorge Chávez”, indicó una pasajera a Latina Noticias.

“A la mayoría de personas nos han llamado para decirnos que nuestro vuelo de las 4 de la tarde lo iban a reprogramar para hoy”, añadió.

La empresa colombiana emitió un pronunciamiento en el que informan sobre la suspensión de sus operaciones, indefinidamente, hasta que pueda resolver sus problemas internos.

Peruanos varados en Colombia

Lo mismo ocurre con nuestros compatriotas que tenían programado su arribo a Perú en las próximas horas.

Aerolínea Viva Air suspende todas sus operaciones

Cientos de personas hicieron expresa su indignación en el Aeropuerto El Dorado, por lo que solicitaron al Gobierno peruano, embajada y consulado de Perú en Colombia un vuelo humanitario.

Denuncian que la empresa Viva Air incumplió el código internacional para la protección de los pasajeros y se encuentran abandonados.