Dos delincuentes armados ingresaron a panadería del distrito de Villa El Salvador y, tras robar dinero y equipos celulares, exigieron cervezas.

Esto ocurrió en un local ubicado en la cuadra 2 de la avenida Jojoba, pasadas las 10 a.m. del último domingo 26 de febrero.

“Me pedían cerveza, me decían que busque cerveza. Yo no vendo cerveza, les decía que no tengo, pero querían cerveza como sea”, explicó la agraviada.

Además, comentó que sospecha que los hampones habrían estado bajo efectos de alguna droga.

Uno de los presentes durante el asalto se resistió al robo y fue golpeado por los delincuentes.

Vecinos de la zona denunciaron la nula presencia policial en la zona que los deja expuesto a más hechos delictivos.