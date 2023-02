La tranquilidad del parque Inmaculada concepción, ubicado en la urbanización Primavera, en Trujillo, se vio interrumpida por los disparos que realizó un hombre contra un perro. En imágenes captadas por una cámara de seguridad se ve que un cachorro de rottweiler corre por el parque. A un lado hay otro perro más pequeño al cual persigue y le ladra.

No queda claro si juegan o intentan pelear. Sin embargo, lo concreto es que el dueño del perro más chico le apunta y dispara en cuatro oportunidades contra Teo, el rottweiler de un año y cuatro meses. Según la familia y vecinos, el can muerto no era violento y sí muy juguetón. Muestra de ello es que cuando el sujeto decide asustarlo para evitar la supuesta pelea entre perros, Teo se retira varios metros. El can tenía un bozal en todo momento, por lo que los dueños señalan que no generaba peligro.

Ya con el perro lejos y sin peligro aparente Emiliano Paico Zavaleta (24) le disparó. El sujeto, en su manifestación, dijo que actuó en defensa propia. Canal N detalló que los vecinos del lugar y colectivos animalistas acudieron a la Policía para reclamar una pena severa. La Fiscalía decidirá si pide una audiencia de prisión preventiva.