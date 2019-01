Áncash: César Álvarez pidió que se revoque condena por malversación de fondos

El ex gobernador regional de Áncash, César Álvarez Aguilar, solicitó que se revoque la condena de dos años de prisión efectiva en su contra por el delito de malversación de fondos que se le impuso en agosto pasado.

El Sexto Juzgado Anticorrupción de la Corte Superior de Justicia del Santa determinó que César Álvarez, en el 2013, ordenó que se desviarán los recursos de tres obras públicas valorizadas por más de S/12 millones, a nuevos proyectos que no tenían certificación presupuestal.

Se trata de la construcción del centro de salud de Magdalena Nueva y de un colegio de educación inicial en el pueblo joven Villa María, así como el mejoramiento del servicio de agua y alcantarillado en la urbanización Bellamar, en el distrito de Nuevo Chimbote. Estas obras fueron paralizadas durante meses y en algunos casos quedaron abandonadas por más de tres años, causando daños a la salud y educación de la población beneficiada.

El abogado de Álvarez Aguilar, Humberto Abanto, pidió que se absuelva a su patrocinado porque considera que este no tiene responsabilidad penal y que las obras se paralizaron porque hubo una disminución del presupuesto del canon minero.

Mientras que la ex autoridad regional, a través de una videoconferencia, requirió a los jueces de la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia que se anule la condena en su contra.

“Apelo a que se haga justicia, no es justo que se haya dado dos años de pena efectiva, mientras a otros por colusión le dan pena suspendida, ya no más abuso señores magistrados. Voy a cumplir cinco años preso, me entregué a la justicia confiando en la justicia de mi país”, sostuvo.

En tanto, el fiscal superior anticorrupción Freddy Gutiérrez argumentó que el ex gobernador realizó 11 desvíos presupuestarios en las tres obras y que la justificación de que las obras quedaron paralizadas por falta de canon minero no tiene algún asidero porque el gobierno regional no sufrió una disminución del presupuesto por ese concepto en el 2013.

“Todos los elementos de prueba han sido acreditados respecto a su responsabilidad y comisión del hecho. Queremos señalar que las obras tenían un periodo de ejecución de 4 a 9 meses, pero en febrero del 2014, después de dos años, estas obras estaban inconclusas y abandonadas, con eso queda acreditado que se afectó la función encargada del gobernador, significa que el señor Álvarez había convertido en una chacra el gobierno regional en el tema presupuestal”, afirmó durante la audiencia.

La Procuraduría Anticorrupción también solicitó que se ratifique la reparación civil en S/300 mil a favor del Estado por grave daño al gobierno regional.

Tras escuchar los alegatos, los magistrados de la Segunda Sala Penal de Apelaciones emitirán la resolución el próximo 30 de enero a las 2:45 p.m., en el Módulo de Justicia de Nuevo Chimbote.

- Pide acelerar procesos contra Álvarez -

Por su parte, Fiorela Nolasco, hija del asesinado ex consejero Ezequiel Nolasco, ha pedido al presidente de la Corte Suprema, Luis Lecaros, que se intervenga la Corte Superior de Justicia del Santa donde se ventilan algunos procesos judiciales contra el ex gobernador César Álvarez, ya que estos se están dilatando y no hay resultados.

“Han pasado más de cuatro años desde que se dictó la prisión preventiva contra el señor Álvarez y las investigaciones continúan. No veo algún tipo de interés de las autoridades judiciales por avanzar y acelerar los procesos contra el ex gobernador regional, están dilatando el tiempo. Hoy hemos visto a un abogado de alta categoría (Humberto Abanto) que está representando al señor Álvarez, quien supuestamente no tienen alguna patineta a su nombre, no sabemos cómo está sustentado los gastos de este abogado y de su esposa (Milagros Asián) que sigue prófuga”, declaró a El Comercio.



“Hay alguien que está manejando mucho dinero; personas que se están moviendo para dilatar los procesos y escondiendo a muchos investigados, como el caso de la esposa del señor Álvarez”, enfatizó.



Álvarez tiene dos juicios vigentes en la Corte del Santa por los delitos de malversación de fondos y colusión por presuntas irregularidades en la construcción del Módulo de Justicia de Nuevo Chimbote y la supuesta sobrevalorización del perfil técnico del Proyecto Especial Chinecas.

