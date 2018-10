Áncash: confirman sentencia por colusión contra ex alcaldes del Santa

La ex alcaldesa de la provincia del Santa, Victoria Espinoza García, y el entonces primer regidor, Julio Cortez Rojas, fueron condenados en segunda instancia a cuatro años de prisión efectiva por el delito de colusión en la compra irregular de semáforos inteligentes instalados en Chimbote, en la región Áncash, en el 2009.

La Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia del Santa confirmó el fallo en primera instancia, emitida en julio pasado. En esta sentencia se hallaron responsables a Espinoza García, Cortez Rojas, así como a tres ex funcionarios y un empresario chileno en agravio de la Municipalidad Provincial del Santa.

Los ex servidores, integrantes del Comité Especial de Licitación, Micaela Beatriz Flores Gómez, Javier Menacho Méndez y el ex representante legal del Consorcio del Santa ITS, Emilio Nicolás Rivas Gay, también fueron sentenciados a 4 años de cárcel. Mientras que a Aquior Urbano Mendoza Mendoza se le impuso tres años de pena suspendida.

Para la Sala Penal, los imputados se coludieron para adjudicar la obra al Consorcio del Santa ITS y sobrevalorar el proyecto en más de S/3 millones durante la primera gestión de Victoria Espinoza, entre el 2009 y 2010.

Además, el colegiado confirmó la reparación civil en agravio de la comuna provincial en más de S/3 millones y la inhabilitación para ejercer función pública por el mismo periodo de la pena. También ordenó la inmediata ubicación, captura e internamiento de los procesados en el penal.

Por su parte, la fiscal anticorrupción superior, Nancy Moreno, se mostró conforme con el fallo judicial. "Había suficiencia probatoria del acto de concertación entre los funcionarios y la empresa. Está probado que hubo corrupción, existen pericias que señalan que se ha defraudado a la municipalidad con más de S/3 millones", sostuvo.

La magistrada invocó a la Policía Nacional a cumplir con la condena y a capturar a los procesados, quienes se encuentran prófugos desde hace tres meses. En tanto, los abogados de Victoria Espinoza y Julio Cortez manifestaron que formalizarán el recurso de casación ante la Corte Suprema por considerar la sentencia como "arbitraria e ilegal".

No obstante, el procurador anticorrupción Richard Asmat dijo que los jueces han impartido justicia y que han actuado conforme a ley. "La Sala ha confirmado una sentencia en primera instancia que tenía todos los parámetros jurídicos, una debida motivación y actuación de los medios probatorios", argumentó Asmat.

Vale precisar que Victoria Espinoza García y Julio Cortez postulan al Gobierno Regional de Áncash y la Municipalidad Provincial del Santa, respectivamente.

