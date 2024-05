La declaración fue brindada en octubre pasado ante el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), grupo que lidera la fiscal superior Marita Barreto. Para su protección, se le asignó el código TP-12-2023-EFICCOP.

Los hechos relatados se remontan a junio del 2022 e inicialmente se refieren a tres personajes: el abogado Óscar Nieves, exconsejero legal de Dina Boluarte; el fiscal supremo Marco Huamán; ex adjunto de Patricia Benavides; y la propia Grika Asayag. Según dijo, todo ellos eran parte de un grupo de personas ligadas “al ámbito jurídico y al Ministerio Público”.

Óscar Nieves, Marco Huamán y Grika Asayag también han sido ligados por el Eficcop al caso de la presunta organización criminal liderada por Patricia Benavides durante su gestión como fiscal de la Nación.

Afirmó que el propósito de este grupo era “buscar vínculos con el poder de turno” y “ofrecer protección ante cualquier eventual denuncia”. Esto a cambio de “obtener cierta cuota de poder” mediante el “manejo direccionado” de denuncias que pudieran surgirles, para que estas terminen siendo archivadas.

El testigo contó que en ese mes, Grika Asayag le dijo a su pareja, Bruno Benites, que el viceministro del Midis William Contreras le presentó a dos personas a la entonces ministra Dina Boluarte: a Oscar Nieves y a Alberto Otárola, quien luego sería su presidente del Consejo de Ministros. Según el testimonio, Nieves brindaba “información privilegiada” sobre indagaciones fiscales, que “obtenía mediante el fiscal supremo Marco Huamán”.

El testimonio también menciona que por entonces, el exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), José Fernández Latorre, le contó a Grika Asayag que el coronel PNP Martín Gonzales ‘Conejo’ le estaba “haciendo seguimiento y debía tener cuidado con él”. “[’Conejo’] se encargaba de seguir, investigar y obtener información de personas ligadas al poder de turno [...] para luego llegar a ellos y ‘extorsionarlos’”.

“Tengo conocimiento de que Fernández Latorre le cuenta eso a Grika Asayag porque ambos habrían mantenido una relación sentimental y él la quería cuidar”, añadió.

El ofrecimiento y el dinero

Desde mediados del 2022, Dina Boluarte enfrentaba una denuncia constitucional en el Congreso por manejos en el club departamental Apurímac cuando ya era ministra. Se buscaba inhabilitarla de la función pública, lo que le hubiese impedido asumir la presidencia ante una eventual vacancia de Pedro Castillo, como finalmente ocurrió

Fue en ese contexto que según el testigo, en septiembre del 2022, un congresista “buscó un acercamiento” con Grika Asayag. Dijo que fue para, a través de ella, “ofrecerle su voto” a Dina Boluarte y evitar que se apruebe su inhabilitación.

El testigo no da el nombre del legislador. Solo dice que es “de los denominados ‘Los Niños’” y que representa a La Libertad. De los siete legisladores elegidos por esa región en el actual Congreso, el único investigado por el caso ‘Los Niños’ es Carlos Alva (no agrupado, ex Acción Popular e Integridad y Desarrollo).

A cambio del apoyo a Dina Boluarte, continúa el testigo, el legislador “pidió que una empresa recomendada suya llamada Consorcio Pumas SAC gane un proceso para llegar a ser proveedor de Qali Warma, programa adscrito al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social”.

“El congresista envió a una persona llamada ‘Yovana’ para que le entregue a Grika Asayag un sobre manila conteniendo la documentación relacionada a Puma SAC y cinco mil soles, entrega de dinero que buscaba finalmente la elección del proveedor recomendado para Qali Warma”.

El testigo añadió que todas esas acciones fueron realizadas por Grika Asayag aprovechando el “acercamiento que tenía con la vicepresidenta para obtener cierto grado de poder, a fin de buscar un beneficio económico”.

Respuestas

La declaración no precisa si se logró el objetivo de que la empresa sea proveedora. Sin embargo, una resolución disponible en la web del Midis señala a una empresa llamada Consorcio Puma SAC como proveedora del programa Qali Warma en La Libertad en el 2023.

En tanto, el caso de la inhabilitación de Dina Boluarte no llegó a verse en el pleno. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) votó para archivar la denuncia el 5 de diciembre del 2022, dos días antes del golpe de estado de Pedro Castillo y de la asunción de la extitular del MIDIS como presidenta.

En aquella votación no participó Carlos Alva, quien por entonces era parte de la desaparecida bancada Integridad y Desarrollo. La representante de ese grupo en la SAC, Susel Paredes, sí votó a favor del archivo.

En febrero de este año, la Comisión Permanente ratificó el archivo de dicha denuncia. Por entonces, como hasta ahora, el congresista liberteño era no agrupado y tampoco participó en la votación.

El congresitsa Carlos Alva negó conocer a Grika Asayag y tener vínculos con la empresa mencionada por el testigo / ANDRES PAREDES

El Comercio envió mensajes a Grika Asayag, exasesora de Dina Boluarte, respecto a lo declarado por el testigo protegido. Hasta el cierre de esta nota, no hubo respuesta.

Por su parte, cuestionado por la declaración del testigo, el congresista Carlos Alva negó conocer a la exasesora de Dina Boluarte ni tener vínculo con la empresa Corporación Puma SAC.

“No conozco a nadie con esos nombres y menos empresas. Yo no soy ‘niño’”, afirmó. “No conozco a ninguna sra. Asayag, pero siga su investigación y llegue a la verdad”.

La declaración del testigo protegido forma parte de los elementos de convicción con los que el Eficcop ha pedido prisión preventiva contra Martín Gonzales ‘Conejo’, exjefe de la Digimin. Se le investiga como parte de una presunta organización criminal denominada ‘Inteligencia Criminal en la Sombra’.