Agentes de la Policía Nacional lograron la captura de Darien Alfonso Barriga Gutiérrez, sospechoso del asesinato de una adolescente de 16 años en la asociación de vivienda El Olivar, en el distrito José María Quimper, provincia de Camaná, región Arequipa.

Según las primeras informaciones, tras ser ultimada, los restos de la joven fueron arrojados en un pozo de agua abandonado. Su cadáver fue hallado la tarde del último miércoles y estaba envuelto en una frazada. Algunas de las prendas fue reconocido por la madre de la víctima, identificada con la iniciales A. N. C. H.

Hasta la escena del crimen llegaron agentes de Homicidios de la Divincri de Arequipa, con la finalidad de realizar las investigaciones del primer feminicidio del año en la región sureña.

La adolescente Antonella trabajaba en la heladería ‘Pachas’, ubicada en la plaza de Camaná. Ella se encontró, alrededor de las 4:00p.m., con Barriga Gutierrez, quien le había ofrecido regalarle un perrito por su cumpleaños.

Cámaras de seguridad del centro poblado de Huacapuy registraron el momento en que ambos se bajan de una unidad de transporte en El Olivar. “Solo me han intervenido porque he estado con ella. No le hice nada”, dijo el principal sospechoso del feminicidio.

La fiscalía solicitaría la detención preliminar por 72 horas del sospechoso. Ayer se hizo la necropsia al cadáver de la menor.

