Tía María: ¿qué pasó con el paro macrorregional convocado en el sur?

El paro macroregional contra el proyecto minero Tía María, que fue convocado para los días 16 y 17 de septiembre en diferentes regiones del Sur, no tuvo la acogida que se esperaba en el Valle de Tambo. Pese a que algunos dirigentes gremiales de Tacna, Moquegua, Puno y Cusco habían confirmado su participación, al final no acataron la medida.

Las manifestaciones se concentraron solo en la ciudad de Arequipa y en la provincia de Islay. En el primer día paralizaron sus actividades el gremio de construcción civil y marcharon desde el Cono Norte de la ciudad hasta la Plaza de Armas, y luego se replegaron. Los pobladores del valle marcharon desde el centro de su localidad hasta la Av. De las Convenciones donde la policía les impidió el pase. Ahí permanecieron hasta la noche con una vigilia.

Tras la poca acogida, un grupo de agricultores regresaron y algunos se quedaron en la ciudad. Pasaron la noche en el local de la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa (FDTA). Este martes los protestantes, en un número reducido, se concentraron en la Plaza España y luego se movilizaron por las principales calles de la ciudad. Para llegar a la Plaza de Armas un grupo de construcción civil se sumó.

Así se realizó la protesta contra el proyecto Tía María. No tuvo la convocatoria que se esperaba. (Foto: Zenaida Condori)

“Nos sentimos engañados por los dirigentes de Arequipa. Ellos dijeron que era un paro en el Sur, pero ni siquiera se movilizaron. Nosotros vinimos con sacrifico desde el valle y nos sentimos solos en nuestra lucha. ¿Qué ha pasado con los dirigentes? ¿Por qué nos engañan así?” cuestionó una agricultora del valle que prefiere mantenerse en el anonimato.

El representante del Comité de Solidaridad con el Valle de Tambo, Jorge del Carpio Lazo, confesó que no se tenía asegurada la participación de dirigentes de otras regiones, por eso no acataron la medida. Los agricultores que llegaron del valle se sintieron engañados. El secretario provincial de construcción civil, Andrés Saya, reconoció que no hubo coordinación con los dirigentes del valle para realizar protestas masivas conjuntas.

El coordinador del Valle de Tambo, Miguel Meza, indicó que pese a la poca convocatoria que tuvieron en Arequipa, ellos continuarán con su lucha en el Valle de Tambo hasta que se cancele el proyecto Tía María. Hasta el momento, un sector de la población de Islay, acatan un paro de 65 días, y como siguiente medida están coordinando un viaje a Lima, para protestar frente a Palacio de Gobierno.