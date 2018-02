Hospitales de EsSalud no atienden consultas ni operaciones en Arequipa

Médicos de los hospitales de EsSalud iniciaron hoy un paro de 48 horas a nivel nacional. En la región Arequipa fueron más de 800 los profesionales de la medicina que acataron la medida en los hospitales Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo, Edmundo Escomel, Yanahuara y Mollendo.

El presidente del Cuerpo Médico del hospital Nacional, Julio César Garaycochea, indicó que hasta mañana se paralizarán las atenciones en los consultorios externos y sala de operación. Los asegurados que tenían una cita o una operación programada serán trasladados para una nueva fecha. Solo habrá atención en las áreas críticas como Unidad de Cuidados Intensivos y Emergencia.

El dirigente explicó que dejarán de atender 30 cirugías y mil citas por día. Indicó que protestan porque existe un déficit de 200 camas y 900 profesionales entre médicos, enfermeras y técnicos. “Estamos pidiendo mejores condiciones de trabajo para atender a los pacientes. No queremos pacientes que sufran ni que mendiguen citas adicionales en los consultorios”, argumentó.

No obstante, la razón por la que acatan este paro -y que no lo dan a conocer con claridad- es el incremento de sus salarios en 25%. Advirtieron que si hasta el 12 de abril no hay una solución a sus reclamos iniciarán una huelga nacional indefinida.

