La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) respaldó la decisión del jefe de Estado, Martín Vizcarra, de disolver el Congreso de la República. Esta posición fue manifestada por Mesías Guevara, gobernador regional de Cajamarca y presidente de la ANRG.

“Nosotros (los gobernadores) desde el inicio de la crisis hemos venido dando a conocer nuestro pensamiento. Siempre hemos respaldado la posición del presidente de la República. En esta oportunidad hacemos lo mismo. Toda vez que está dentro del marco constitucional”, dijo Guevara en conversación con El Comercio.

El gobernador, quien también fue congresista por Acción Popular en el periodo 2011 y 2016, lamentó la actitud de la mayoría de parlamentarios que ha motivado a que el presidente Vizcarra tome una decisión extrema.

“Los señores congresistas tuvieron una actitud soberbia y altisonante que los ha llevado a esta situación. En primera instancia ya habían perdido la confianza por parte del presidente Vizcarra, pero luego quisieron de forma extemporánea aprobar la cuestión de confianza. Peor aún en una actitud provocadora la congresista Yeni Vilcatoma pide la vacancia (del mandatario)", indicó.

El presidente de la ANGR precisó que la actual crisis política viene afectando el desarrollo de las regiones, pues no permite articular el trabajo entre los gobiernos regionales, el Ejecutivo y el Legislativo. “Esto afecta el normal funcionamiento en las regiones. Por estos conflictos no fluye de manera natural el despliegue de inversiones, existe una demoralización a nivel nacional", señaló.

Mesías Guevara informó que en el transcurso de la noche se publicará el pronunciamiento oficial de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales.

-Reacciones de gobernadores-

El gobernador regional de Tacna y actual presidente de la Mancomunidad Regional Sur, Juan Tonconi Quispe, expresó su respaldo al presidente de la República, Martín Vizcarra, por haber decidido la disolución del Congreso de la República.

“Era un clamor del pueblo. Consideramos que el presidente está actuando dentro del marco constitucional y solo ha recogido el deseo y anhelo de la población. Vivimos en una sociedad democrática y para hacer prevalecer los intereses del pueblo existen los mecanismos legítimos, legales y democráticos que nos garantizan el respeto a la gobernabilidad que tanto anhelamos los peruanos”, acentuó la autoridad regional.

Por su parte, el vicegobernador de Piura, Marco Purizaca Pareja, precisó que espera que se resuelva pronto esta situación de inestabilidad política que vive el país. "Perjudica a la economía nacional y sobre todo a la inversión por reconstrucción que el pueblo piurano espera desde el 2017 y hasta ahora no ve resultados. Esta medida decidida por Vizcarra es de debate y controversial”.

En la ciudad de Arequipa se viene realizando una marcha en apoyo a la decisión del presidente Martín Vizcarra.

Más temprano, y antes de conocerse la decisión del presidente de la República, el gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, pidió que se respete el orden constitucional y se deje que el Congreso cumpla el periodo por el que fue elegido.

“Todos queremos que se cierre el Congreso, yo también cerraría el congreso pero la Constitución no nos lo permite. Hay que ser responsables. No hay que mentir a la población. ¿A qué se está jugando? En junio se debió elegir a los miembros del Tribunal Constitucional, nos guste o no. Lo que debió hacer el gobierno es fiscalizar que todas las ternas sean los mejores, han tenido la oportunidad y no lo han hecho”, indicó Cáceres Llica.

La autoridad arequipeña lamentó el accionar del Congreso y pidió que tanto el Legislativo y Ejecutivo se pongan a trabajar, puesto que esta situación afecta el desarrollo de las gestiones de las regiones. Cáceres Llica espera que el presidente Vizcarra dialogue con el Congreso y se establezca una hoja de ruta en la que participan todas las fuerzas políticas.

Al respecto, Mesías Guevara precisó que el gobernador de Arequipa es la única autoridad regional que tiene una oposición contraria a la de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales.