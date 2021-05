Conforme a los criterios de Saber más

Una de las propuestas hechas por el candidato de Perú Libre (PL), Pedro Castillo, es la creación de un ministerio de ciencia, tecnología e investigación, al que asignaría –según dijo el pasado 6 de abril– el 10% del Producto Bruto Interno (PBI).

El último domingo, el fundador y secretario general de PL, Vladimir Cerrón, informó en sus redes sociales que había conversado con el físico nuclear Modesto Montoya sobre la propuesta para crear un ministerio de ciencia y tecnología. “Nos agrada contar con su concurso. ¡Bienvenido!”, dijo.

Montoya es un científico peruano de una trayectoria prominente. Es profesor principal de la Universidad Nacional de Ingeniería y sus investigaciones están relacionadas con la fisión nuclear fría y el acuífero de Lima. Es presidente de la Academia Nuclear del Perú y expresidente de Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN).

Luego del mensaje de Cerrón, el doctor Montoya Zavaleta, que lleva años defendiendo la necesidad de crear el mencionado ministerio, aclaró que no le han ofrecido ningún cargo ni invitado a participar en Perú Libre.

“No es que nosotros nos estemos alineando con Pedro Castillo. Es a la inversa. Es pedro Castillo quien ha tomado nuestra propuesta que tiene décadas”, dijo y agregó que tiene una conversación pendiente con el candidato.

¿Cuán viable y conveniente es contar con una entidad de esta naturaleza? El Comercio entrevistó a tres especialistas relacionados con el trabajo de investigación científica y tecnológica en el Perú.

1. Gisella Orjeda, expresidenta de CONCYTEC: “El ministerio daría rectoría, pero el problema es la inestabilidad política”

Gisella Orjeda, científica peruana que obtuvo su PdD en Genética de la Universidad de Birmingham (Reino Unido) y ocupó la presidencia del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC), opina que esta propuesta debe ser evaluada para ver si sus desventajas son superables.

Es cierto –dice– que tener este ministerio pondría a la investigación científica en una posición de influenciar sobre los demás ministerios e institutos científicos. Le daría rectoría en este sector.

Gisella Orjeda vivió en Francia durante 10 años, trabajó en GENOSCOPE donde construyó el mapa físico del cromosoma XII del arroz y contribuyó con su secuenciamiento de manera activa. (Foto: Manuel Orjeda/ GEC)

“Hay limitaciones de rectoría, porque justamente no es un ministerio. Concytec llama por teléfono al ministro de Energía y Minas, le pide impulsar un programa de investigación en energía y materiales. El ministro lo escucha cinco minutos, cuelga y no se interesa más, porque no es su equivalente. La voz de un ministro es distinta”, señala.

Sin embargo, para Orjeda la gran desventaja de contar con este ministerio es la inestabilidad política. “La ciencia requiere estabilidad, reglas claras, que se respeten las prioridades nacionales, las políticas y los planes, que no se haga borrón y cuenta nueva. Imagínate si cada seis meses cambiamos de ministro”, opinó.

Ya sea un ministerio o una entidad autónoma con mayor rectoría sobre el sistema de ciencia y tecnología del país, lo urgente –en su opinión- es que se invierta en los 13 institutos públicos de investigación del Perú. “Están abandonados por el Estado”, dice.

2. Fabiola León-Velarde, expresidenta de Concytec: “Lo prioritario es incrementar los fondos para la ciencia y luego, sin prisa, dar un paso hacia tener un ministerio”

Fabiola León-Velarde, bióloga, doctora en Ciencias (fisiología) y expresidenta del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC), tiene una opinión dividida sobre la creación de este ministerio.

Es verdad, dice, que en el Perú estar en el Consejo de Ministros permite gestionar un mayor presupuesto; sin embargo, con tan pocos recursos estos irán al gasto burocrático del ministerio y no en apoyo para el avance de la ciencia y tecnología.

“Estamos rezagados en la región en número de investigadores y en recursos para la investigación científica”, comentó. Otro punto en contra es que los ministros son muy volátiles y para avanzar en ciencia y tecnología requerimos continuidad. “Tenemos pros y contras”, dijo.

Fabiola León-Velarde, expresidenta de Concytec, fue entre 1995 y en el 2002 fue Investigadora Asociada en la Universidad de Paris XIII. (César Campos /GEC)

El CONCYTEC ha venido trabajando hace dos años con la Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso (que presidió el presidente Francisco Sagasti cuando era congresista) un proyecto que le dé mayor rectoría a esta entidad y que articule mejor todo el sistema peruano. “No es que no se esté haciendo nada. Se está avanzando en un nuevo modelo que tenga cuatro niveles: políticas y planes, implementación, coordinación y ejecutores”.

Si bien un ministerio podría acelerar este proceso, León se cuestiona sobre si esta entidad tendrá garantizados los recursos que se requieren para tener “un ministerio de verdad”. Esta fue –precisa- una de las observaciones planteadas el 2020 en un informe elaborado por el consultor internacional del Banco Mundial, Juan D. Rogers, acerca del gasto público en ciencia, tecnología e innovación en Perú.

En su opinión, el Estado debería reforzar el trabajo del CONCYTEC, avanzar con la creación de una escuela científica de alto nivel para formar doctores en ciencias, incrementar los fondos para la ciencia y tecnología, y luego, sin prisa, dar el paso hacia el ministerio. “¿Por qué adelantarnos si estamos avanzando hacia ese camino?”, interrogó.

Lo que se requiere agregó es darle rectoría al CONCYTEC sobre el sistema. “Por ejemplo, el canon es una de las mayores fuentes de recursos que tienen las universidades públicas para investigación, pero la injerencia para regular su uso es mínima, pues aun cuando el CONCYTEC ha dado lineamientos sobre su uso, un artículo de la ley de presupuesto impide usar los fondos del canon para financiar a los investigadores”, explica.

Lamentó que el tema de la ciencia y tecnología esté siendo tocado en el terreno político sin seriedad. “Lo que necesitamos es que nos digan cómo van a aumentar los recursos e invertir mejor los pocos que tenemos en ciencia y tecnología”.

3. Jorge Alva, exrector de la Universidad Nacional de Ingeniería: “Un ministerio nos llenaría de burócratas; lo más conveniente es darle rango ministerial al CONCYTEC "

Para Jorge Alva Hurtado, exrector de la Universidad Nacional de Ingeniería e investigador, es importante dar énfasis a la ciencia y tecnología, pero crear un ministerio en estas circunstancias de pandemia y politización extrema “no sería conveniente”.

Jorge Alva Hurtado, exrector de la UNI, estudió en el Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT), en USA. Obtuvo tres grados académicos: Master of Science, mención en Ensayos de Materiales y el de Civil Engineer y mención Geotécnia.

“Nos vamos a llenar de burócratas y no se van a hacer las gestiones. Eso lo sé porque he sido rector de la UNI. Tenemos una burocracia que no piensa, que está ahí para calentar el asiento. Es una gran verdad”, opina.

Lo más conveniente, en su opinión, es darle al CONCYTEC una mayor jerarquía con rango de ministro, pero no crear un ministerio. “Ahí hay que poner local, empleados, choferes, camionetas; me parece innecesario”, dice.

Un asunto que debe ser reforzado en el sistema es propiciar una mayor coordinación entre los institutos con las unidades de investigación de las propias universidades. “Estamos completamente desvinculados”.

También lamenta que los candidatos a la presidencia no estén tratando “con seriedad” ni este ni otros temas.

