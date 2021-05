Conforme a los criterios de Saber más

Ante un escenario de baja representación, donde los votos de los dos candidatos de segunda vuelta suman menos del 20% del electorado hábil, la reducción del antivoto en estas elecciones resulta un factor clave para mover las cifras en las últimas semanas de la campaña.

Ipsos realizó dos encuestas en abril, donde se midió el antivoto. Keiko Fujimori redujo el suyo en cinco puntos y el de Pedro Castillo subió tres. Pero son cifras que hay que mirar en perspectiva. Fujimori, aún con la reducción, inicia la segunda vuelta con un porcentaje de rechazo superior que en los dos anteriores procesos en los que también llegó a la segunda vuelta. En el caso de Castillo, es la primera vez que se mide su antivoto y aún mantiene una cifra inferior a las de los candidatos del balotaje durante los últimos 20 años.

Identidades negativas

El antivoto de los Fujimori viene siendo estudiado desde hace una década. El politólogo Carlos Meléndez, en su libro “El mal menor” (Instituto de Estudios Peruanos, 2020), señala que el antifujimorismo se mantuvo hasta el 2016 por debajo del 50%: 34,65% en el 2011, 41,51% en el 2014, y 31,33% en el 2016.

A partir del 2016, cuando su partido Fuerza Popular logró una bancada con 73 miembros, los analistas coinciden en que Keiko Fujimori cosechó su propia identidad negativa. “Sumó al antivoto con un perfil más antikeikista, sobre todo ligado al desempeño de su bancada. Su peso en el anti es más grande por este último quinquenio”, explica Jeffrey Radzynski, director del Grupo Fides, tras indicar que la reducción de su voto en contra depende del crecimiento de Castillo.

Según advierte el analista político Gonzalo Banda, el antikeikismo aún no ha mostrado todo su despliegue. “El antifujimorismo militante no se ha expresado en su totalidad, porque el miedo ante Pedro Castillo es grande, y porque aún no la ven con chance de llegar al poder”, apunta Banda.

Para el analista, Fujimori acumula mayores factores negativos por el momento. “A Castillo le quitas a Cerrón, y le quitas gran parte de su rechazo. Keiko arrastra lo de su bancada, el mototaxi, los blindajes, las censuras contra ministros, la imagen de ella enmarrocada”, dijo.

Dicotomías

Al psicólogo social Mauricio Saravia le llama la atención la baja cifra de antivoto de Pedro Castillo, pese a toda la información negativa revelada sobre él y su entorno. “Este país no está buscando una dicotomía comunismo y anticomunismo, sino fujimorismo y antifujimorismo”, dice.

Analizando las encuestas de Ipsos, Saravia anota que Castillo más pierde en el centro del país, donde se ve el incremento del blanco/viciado. “Entonces, el efecto Cerrón se queda ahí, es impacto relativo, pues cambia la aguja, pero en una zona que no representa demasiado”, manifiesta.

El psicólogo social también tiene una hipótesis respecto a la diseminación de la información en el interior del país, especialmente en las zonas rurales donde el flujo se demora en llegar y los impactos son lentos.

Pero Saravia difiere de Radzynski y no cree que el antivoto de Fujimori bajará si el de Castillo sube. “Va a bajar su antivoto en la medida en que su voto suba. Keiko está en capacidad de capturar a los indecisos urbanos, citadinos. Porque hay que anotar que Castillo no ha bajado un solo punto en la intención de voto”, refiere.

Revisando la última encuesta de Ipsos, el potencial voto –la suma de los que definitivamente votarían y los que podrían votar por el candidato– se muestra de la siguiente manera: Pedro Castillo con 53% y Keiko Fujimori con 42%.

En ese escenario, las estrategias para intentar reducir el antivoto se verán en mayor medida. Durante la semana, Castillo firmó un acuerdo conjunto con la excandidata presidencial Verónika Mendoza.

