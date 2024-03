Agentes de la Policía de Alta Montaña del Cusco hallaron y rescataron el cuerpo sin vida de Wilbert Huamán Quispe (56) entre los kilómetros 115 y 116 de la vía férrea Machu Picchu-Hidroeléctrica en la ruta Amazónica jurisdicción del distrito de Machu Picchu, provincia cusqueña de Urubamba, luego de que desapareciera junto a su nieta durante el huaico ocurrido el último domingo en el sector Mandor. La información fue confirmada a El Comercio el general PNP Julio César Becerra Cámara, jefe de la Región Policial Cusco.

Policía de Alta Montaña halló y rescató cuerpo de Wilbert Huamán Quispe (56) tras desaparecer en huaico con su nieta (Foto: Municipalidad de Machu Picchu)

El hallazgo se dio cerca de las 18:00 horas del miércoles 28, cuando los agentes policiales y el general PNP Julio Becerra, desde el lunes, redoblaron esfuerzos de búsqueda junto a personal de Indeci, Sernanp, Consettur, Serenazgo, personal de la municipalidad distrital de Machu Picchu, bomberos voluntarios y ciudadanos.

Wilber Huamán, junto a su menor nieta E.B.H (12), son dos turistas procedentes de Puerto Maldonado que llegaron con toda su familia a Cusco para conocer la maravilla mundial, para ello usaron la ruta amazónica o vía alterna Hidroeléctrica - Machu Picchu cuando al promediar las 17:30 del último domingo 25 fueron sorprendidos por el deslizamiento de rocas y lodo.

Huaico enterró vía férrea a Machu Picchu El hecho ocurrió a la altura del Kilómetro 117 del tendido férreo, en el sector de Mandor, perteneciente al distrito de Machu Picchu, provincia de Urubamba.

Los familiares reconocieron el cuerpo de Wilber Huamán, asimismo, el jefe de la Región Policial Cusco, general PNP Julio Becerra, confirmó a El Comercio la identidad del adulto y la entrega del cuerpo a los parientes.

Karen Huamán Carbajal, natural de Puerto Maldonado, es la hija de Wilber y madre de la menor desaparecida, mediante un video contó lo sucedido “ Vinimos con mis dos hijos y toda mi familia a conocer Machu Picchu. A mí y a mi hija nos arrastró el huaico, solté a mi hija porque nos agarró electricidad, allí perdimos la conciencia ya no tuve fuerzas para seguir agarrándola, nos tragó un remolino de huaico, milagrosamente pude salir al medio del río y agarrarme de una rama, pero perdí a mi hija; y más abajo a mi papá, se lo llevó el huaico ”, relata Karen.

A través de un video Karen solicita las autoridades nacionales redoblar el apoyo para encontrar a su hija.

“Por favor soy de Puerto Maldonado, quiero pedir a todos de buen corazón ayúdenme a encontrar a mi hija, está todo enterrado de lodo, no hay maquinaria suficiente, pido que me apoyen, no puedo irme de acá sin mi hija y sin mi papá. A la presidenta del Perú, al ministerio de la Mujer, ayúdenme a encontrar a mi hija y mi papá. Les pido que me apoyen, las autoridades escúchenme falta equipos maquinarias, drones, especialistas en buceo, personas que nos apoyen somos pocos, necesitamos ayuda”, dijo entre llanto Karen Huamán.

Las autoridades locales y regionales en Cusco están desplegando todos los recursos necesarios para encontrar a la menor y brindar apoyo a la familia afectada.

Municipalidad de Machu Picchu, bomberos, policías y rescatistas redoblan esfuerzos para hallar a la niña desaparecida

Vía férrea suspendida

El deslizamiento de rocas y tierra, ocurrido el pasado 25 de febrero, provocó la movilización de personal y maquinaria a la zona afectada, entre los kilómetros 114.200 al 115.200, con el objetivo de recuperar la vía ferroviaria.

La empresa Ferrocarril Transandino S.A., concesionaria de la vía férrea en el sur y sur oriente del país, informó que el servicio de tren que cubre la ruta entre Hidroeléctrica y Machu Picchu pueblo queda suspendida hasta el miércoles 20 de marzo.

(Municipalidad de Machu Picchu)

Fetransa, mediante un comunicado, explicó que, tras las verificaciones y trabajos iniciales, se determinó que el deslizamiento provocó averías de gran magnitud en la estructura, por lo cual “la recuperación y rehabilitación de la línea férrea demandará aproximadamente tres semanas adicionales. En ese sentido, “nos vemos en la obligación de continuar con la suspensión de las operaciones ferroviarias hasta aproximadamente el miércoles 20 de marzo en la ruta Hidroeléctrica y Machu Picchu Pueblo”, señaló la empresa.

Ruta amazónica cerrada

Por su parte, la Municipalidad Distrital de Machu Picchu, en coordinación multisectorial, comunicó a los visitantes nacionales, extranjeros y a la población en general sobre el cierre del camino peatonal en la mencionada ruta por peligro inminente de deslizamientos y caídas de rocas desde el km 120 (Ahobamba), hasta el km 113 (Puente Ruinas). Asimismo, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) confirmó que el acceso amazónico se encuentra cerrado desde el tramo Santa Teresa (Hidroeléctrica) a Machu Picchu Pueblo debido a los trabajos de rehabilitación de la vía hasta el 20 de marzo.

De acuerdo a las autoridades de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco (DDCC) y Mincetur señalaron que la ruta ferroviaria Cusco – Ollantaytambo – Machu Picchu Pueblo está habilitada y aseguraron que el acceso al Santuario Histórico de Machu Picchu está garantizado.

“La atención en nuestra maravilla arqueológica se realiza de manera normal”, indicó la entidad de Turismo.

La DDCC precisó que se darán facilidades a los turistas para reprogramar su visita al Santuario en otro horario o en cualquier momento del año, asimismo, la devolución del valor de los boletos de ser necesario.